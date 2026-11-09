Δούκας: «Πήραμε δάνειο για τη Γκράβα» - Το 40% των σχολείων της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών

Ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για τις εργασίες ανακαίνισης στο σχολικό συγκρότημα, την οσμή στο λεβητοστάσιο και τις ελλείψεις στη χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολείων

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Δούκας: «Πήραμε δάνειο για τη Γκράβα» - Το 40% των σχολείων της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών
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  • Ο Δήμος Αθηναίων έλαβε δάνειο για την εκτεταμένη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, το οποίο δεν είχε ανακαινιστεί για περίπου 20 χρόνια.
  • Στις εργασίες περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του λεβητοστασίου, που καθυστέρησε σημαντικά και έπρεπε να είχε γίνει πριν 4-5 χρόνια.
  • Η έντονη οσμή που ανησύχησε τη σχολική κοινότητα προερχόταν από ασφαλτόπανο που χρησιμοποιήθηκε στις εργασίες και δεν υπήρχε διαρροή ή κίνδυνος έκρηξης.
  • Περίπου το 40% των σχολείων της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών και απαιτούν έλεγχο, ενώ οι οικονομικοί πόροι του Δήμου δεν επαρκούν για πλήρη συντήρηση και κάλυψη ενεργειακών αναγκών.
  • Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υπήρξαν καταγγελίες για νοθεία στη διαδικασία ψηφοφορίας, με κριτική στον γενικό γραμματέα για χειρισμό που εμπόδισε την κανονική αποτύπωση της βούλησης των δημάρχων.
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Στο δάνειο που έλαβε ο Δήμος Αθηναίων για την ανακαίνιση των σχολικών εγκαταστάσεων της Γκράβας, στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στην οσμή που είχε προκαλέσει ανησυχία στους μαθητές αναφέρθηκε ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο δήμαρχος Αθηναίων εξήγησε ότι οι εργασίες στη Γκράβα προχωρούν και πως το σχολικό συγκρότημα, το οποίο είχε να ανακαινιστεί περίπου 20 χρόνια, αναμένεται σύντομα να επαναλειτουργήσει στο σύνολό του.

Όπως ανέφερε, ένα από τα σημαντικότερα έργα που πραγματοποιήθηκαν ήταν η αντικατάσταση του λεβητοστασίου, ενώ οι υπόλοιπες παρεμβάσεις βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

«Πήραμε δάνειο για τη Γκράβα» - Τι αλλάζει στο σχολικό συγκρότημα

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε ότι ο Δήμος Αθηναίων χρειάστηκε να προχωρήσει στη λήψη δανείου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ανακαίνισης της Γκράβας. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα συγκρότημα που κατασκευάστηκε επί Χούντας και στο οποίο, έπειτα από περίπου 50 χρόνια, πραγματοποιείται μια τόσο εκτεταμένη αναβάθμιση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες είχαν καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς απαιτούνταν σημαντικοί πόροι για παρεμβάσεις τέτοιας έκτασης. Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι τόσο ο Δήμος όσο και οι αρμόδιοι φορείς όφειλαν να έχουν προχωρήσει νωρίτερα στις απαραίτητες εργασίες, επισημαίνοντας ειδικότερα ότι η αντικατάσταση του λεβητοστασίου έπρεπε να έχει γίνει εδώ και τέσσερα με πέντε χρόνια.

Τι είπε για την οσμή στο λεβητοστάσιο

Αναφερόμενος στο περιστατικό με την έντονη μυρωδιά που είχε αναστατώσει τη σχολική κοινότητα, ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε διαρροή, ούτε κίνδυνος έκρηξης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι η οσμή προερχόταν από το ασφαλτόπανο που χρησιμοποιήθηκε στις εργασίες και σχετιζόταν με το προπάνιο. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι μαθητές έπραξαν σωστά διεκδικώντας το δίκιο τους και εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις συνθήκες στο σχολείο.

Το 40% των σχολείων της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε και στη γενικότερη κατάσταση των σχολικών κτιρίων της πρωτεύουσας, επισημαίνοντας ότι περίπου το 40% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και χρειάζεται να ελεγχθεί.

Όπως είπε, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου είναι αρμόδιες για τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων, ωστόσο οι οικονομικές δυνατότητες δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι μόνο για τη λειτουργία και το ενεργειακό κόστος των σχολείων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η θέρμανσή τους, απαιτούνται περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Δήμος λαμβάνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η ένταση στην ΚΕΔΕ και οι καταγγελίες για τη διαδικασία ψηφοφορίας

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε, επίσης, στις εξελίξεις στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με αφορμή τις καταγγελίες του για περιστατικά νοθείας στη διαδικασία ψηφοφορίας, αλλά και την ένταση που ακολούθησε.

Μιλώντας για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, υποστήριξε ότι η ψηφοφορία για τα αιτήματα των δημάρχων εξελίχθηκε σε φιάσκο. Όπως εξήγησε, σε κάθε συνέδριο οι δήμαρχοι καλούνται να ψηφίσουν αιτήματα που αφορούν τη λειτουργία και τις οικονομικές ανάγκες των δήμων.

Ένα από τα παραδείγματα που έφερε ήταν το αίτημα οι δήμοι να πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα με τιμολόγια αντίστοιχα με εκείνα που ισχύουν για τις βιομηχανίες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων άσκησε κριτική στον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος Πύλου, υποστηρίζοντας ότι χειρίστηκε τη διαδικασία με τρόπο που δεν επέτρεψε να αποτυπωθεί κανονικά η βούληση των συμμετεχόντων. Κατά τον ίδιο, ο γενικός γραμματέας επιδίωξε να μη διαταραχθεί η εικόνα της εκδήλωσης και να μη χαλάσει η «φιέστα».

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