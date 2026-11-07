ΚΕΔΕ: Καταγγελίες Δούκα για νοθεία και ένταση στην ψηφοφορία για το ψήφισμα

Snapshot Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα επικράτησε η πρόταση της γαλάζιας πλειοψηφίας, παρά τις καταγγελίες για νοθεία από τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Η παράταξη Δούκα ενίσχυσε τη δύναμή της κατά περίπου 20% σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο, αυξάνοντας την επιρροή της στην αυτοδιοίκηση.

Υπήρξε ένταση και αμφισβήτηση της καταμέτρησης ψήφων, με την ηγεσία της ΚΕΔΕ να αρνείται ονομαστική ψηφοφορία παρά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης.

Η πλειοψηφία φοβόταν διαρροές ψήφων από «γαλάζιους» δημάρχους προς την αντιπολίτευση λόγω της δυσαρέσκειας για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στους δήμους.

Το συνέδριο αποκάλυψε σημαντικές πολιτικές εντάσεις και αμηχανία στην πλειοψηφία σχετικά με τη συνοχή του αυτοδιοικητικού χώρου. Snapshot powered by AI

Με σοβαρές εντάσεις, καταγγελίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας και εμφανή πολιτική αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Καλαμάτα, αφήνοντας πίσω του ερωτήματα τόσο για τη διαχείριση της κρίσιμης ψηφοφορίας όσο και για τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Αυτοδιοίκησης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος κατήγγειλε νοθεία στην ψηφοφορία για το διεκδικητικό πλαίσιο της ΚΕΔΕ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της «γαλάζιας» ηγεσίας της Ένωσης.

Πίσω, ωστόσο, από την ένταση της διαδικασίας αναδεικνύεται και μια ουσιαστική πολιτική εξέλιξη: η πλευρά Δούκα και η μείζων αντιπολίτευση στην ΚΕΔΕ εμφανίζονται ενισχυμένες κατά περίπου 20% σε σχέση με το περσινό συνέδριο, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους συσχετισμούς δυνάμεων στον αυτοδιοικητικό χώρο.

Η αμφισβητούμενη καταμέτρηση και η άρνηση ονομαστικής ψηφοφορίας

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε κατά την ψηφοφορία για το διεκδικητικό πλαίσιο, όταν η ηγεσία της ΚΕΔΕ επέμεινε στη διαδικασία της ανάτασης χειρός, απορρίπτοντας τα αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία.

Ο Χάρης Δούκας αμφισβήτησε την αξιοπιστία της καταμέτρησης, επισημαίνοντας ότι υπήρχαν αποκλίσεις μεταξύ των καταμετρητών. Χαρακτηριστικός ήταν ο διάλογος με τον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων διαμαρτυρήθηκε ότι ο ένας καταμετρητής έβγαζε 14 ψήφους και ο άλλος 15.

«Ε, δεν πειράζει. Ένας πάνω, ένας κάτω», ήταν η απάντηση του Δημήτρη Καφαντάρη, η οποία προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Η καταγγελία του Χάρη Δούκα περί νοθείας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, και άλλα στελέχη της πλειοψηφίας, με την αντιπαράθεση να παίρνει χαρακτηριστικά ανοιχτής θεσμικής σύγκρουσης.

Η ενίσχυση Δούκα και ο φόβος των διαρροών

Η πρόταση της παράταξης Κυρίζογλου επικράτησε τελικά με 213 ψήφους, έναντι 111 της παράταξης Δούκα και 14 της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Ωστόσο, η επικράτηση της διοίκησης δεν αναιρεί το γεγονός ότι η μείζων αντιπολίτευση κατέγραψε σημαντική ενίσχυση της επιρροής της, της τάξης του 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Αυτή η μεταβολή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στους δήμους εκφράζεται ακόμη και από αυτοδιοικητικούς που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιμονή της πλειοψηφίας να αποφύγει την ονομαστική ψηφοφορία τροφοδότησε την εκτίμηση ότι υπήρχε φόβος μήπως καταγραφούν διαρροές από «γαλάζιους» δημάρχους προς την πρόταση της αντιπολίτευσης.

Άλλωστε, το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων ακόμη και μέσα στο «γαλάζιο» αυτοδιοικητικό στρατόπεδο δεν είναι αμελητέο, ιδιαίτερα μετά τις έντονες διαμαρτυρίες δημάρχων για την υποχρηματοδότηση και τα συσσωρευμένα προβλήματα των δήμων.

Το συνέδριο της Καλαμάτας, επομένως, δεν ανέδειξε απλώς μια ακόμη σύγκρουση μεταξύ διοίκησης και αντιπολίτευσης. Κατέγραψε μια ενισχυμένη αντιπολιτευτική δυναμική και, ταυτόχρονα, την αμηχανία που προκαλεί στην πλειοψηφία το ενδεχόμενο να χαλαρώσει η συνοχή του δικού της αυτοδιοικητικού χώρου.

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