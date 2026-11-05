Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: «6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού» - Τι μέτρα ανακοίνωσε

-Διπλασιασμός της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για συντήρηση των σχολικών κτιρίων και άμεση πίστωση στους δήμους 300 εκ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ, ώστε να τα διαθέσουν οι ίδιοι σε έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους

Μάνος Χατζηγιάννης

Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: «6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού» - Τι μέτρα ανακοίνωσε

Ομιλια του Πρωθυπουργου Κυριακου Μητσοτακη στο Ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Καλαμάτα. 

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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την άμεση πίστωση 300 εκατ. ευρώ στους δήμους για έργα ανακύκλωσης και τη διπλασιασμό της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων.
  • Θα διατεθούν 240 εκατ. ευρώ εντός Νοεμβρίου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς παρόχους ενέργειας.
  • Αυξάνεται το Τέλος Παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1% και προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ ετησίως για την εσωτερική οδοποιία μετά την ομαλοποίηση της αγοράς καυσίμων.
  • Προβλέπεται επιπλέον ποσό 50 εκατ. ευρώ για προμήθεια μπαταριών για αυτοκατανάλωση από τοπικές ΑΠΕ και ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για τους δήμους σε συνεργασία με τη ΔΕΗ.
  • Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους δημάρχους να διαχειριστούν συνετά τους πόρους και τόνισε τη συνεργασία χωρίς κομματικές διακρίσεις, ενώ υπογράμμισε τις δυσκολίες λόγω των διεθνών οικονομικών συνθηκών.
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Νέα χρηματοδότηση για τους Δήμους ανακοίνωσε στην ομιλία του στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στην Καλαμάτα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφού παρουσίασε το κυβερνητικό έργο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σχολίασε ότι «οι επόμενες εξελίξεις είναι αχαρτογράφητες, για αυτό στόχος μας δεν μπορεί να το ιδανικό, αλλά το εφικτό».

Διαβεβαίωσε τους συνέδρους ότι τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο του συνεδρίου θα εξεταστούν και ανακοίνωσε «6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού».

-Θα πιστώσουμε αμέσως 300 εκ ευρώ για έργα ανακύκλωσης

-240εκ ευρώ μέσα στο Νοέμβριο για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς παρόχους ενέργειας

-Αυξάνουμε το τέλος παρεπιδημούντων από 0,75 σε 1%

-Θα διπλασιάσουμε την ετήσια κρατική επιχορήγηση για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων

-Θέλω να διαθέσω 200εκ ευρώ το χρόνο για την επόμενη τετραετία όταν ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων, πιστεύω μέσα στον επόμενο χρόνο για δρόμους

-50 εκ επιπλέον για την προμήθεια μπαταριών

Για την ενέργεια:

-Πρόσθετη ρύθμιση με τη ΔΕΗ και ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για τους Δήμους

Παράλληλα έστειλε μήνυμα προς τους επικεφαλής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λέγοντας: «Αναλογιστείτε αν η διαχείριση των πόρων είναι η πιο συνετή ή αν είστε σε θέση να αξιοποιήσετε τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας. Κι εσείς μπορείτε να διορθώσετε πράγματα, είτε μιλάμε για αναθέσεις ή για προσλήψεις εκτάκτων υπαλλήλων. Να είμαστε μαζί απέναντι σε συμπεριφορές του παρελθόντος»

Αναλυτικότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενους στους δημάρχους είπε ότι το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες είναι αντίξοες και οι επόμενες εξελίξεις αχαρτογράφητες.

Συγκεκριμένα ανέφερε: Στόχος μας όχι το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό . Δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα, αλλά θα σας ανακοινώσω 6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού:

-Πρώτον, πιστώνονται αμέσως στους δήμους 300 εκ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ, ώστε να τα διαθέσουν οι ίδιοι σε έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους.

-Δεύτερον, ακόμη 240 εκ. ευρώ διατίθενται μέσα στον Νοέμβριο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς παρόχους ενέργειας.

-Τρίτον, αυξάνεται το Τέλος Παρεπιδημούντων από 0,75% στο 1% ως πόρος της Αυτοδιοίκησης.

-Τέταρτον, διπλασιάζεται η ετήσια κρατική επιχορήγηση για συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

-Πέμπτον, η εσωτερική οδοποιία θα ενισχύεται με ακόμη 200 εκατομμύρια τον χρόνο από ένα Ειδικό Τέλος μόλις ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

-Έκτον, 50 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν επιπλέον ως ενίσχυση για την προμήθεια μπαταριών, προκειμένου να αξιοποιηθούν για αυτοκατανάλωση από τοπικές ΑΠΕ.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, το κομβικό πρόβλημα της ενέργειας, προχωρούμε σε δύο ακόμη κινήσεις:

-Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ θα υπάρξει και πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν έως το ύψος των 60 εκατομμυρίων.

-Ενώ αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να καταρτιστεί Ειδικό Τιμολόγιο Ρεύματος για τους δήμους. Κάτι, ωστόσο, το οποίο θα δρομολογηθεί με την πρώτη αποκλιμάκωση της σημερινής αναταραχής.

Πρόκειται για μέτρα τα οποία προωθούμε εν μέσω μιας πρωτοφανούς αναστάτωσης στις διεθνείς αγορές και με βάση τις παρούσες δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.

«Ο ορίζοντας για την Ελλάδα είναι καθαρός. Με δυναμική την οικονομία, ενωμένη την κοινωνία της και με σχέδιο για να αναμετρηθεί με το μέλλον. Αρκεί να μείνει μακριά από περιπέτειες ή πειραματισμούς, που θα την γύριζαν στην καθήλωση και διατηρώντας την εσωτερική της συνοχή. Μία τέτοια κατεύθυνση αποκτά ξεχωριστή σημασία όταν, δυστυχώς, απέναντί μας έχουμε μία αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και ρυθμίσεις όπως αυτή που ψηφίστηκε, σήμερα, προστατεύοντας τους δανειολήπτες. Θέτοντας επιτόκιο 3% για τους ευάλωτους του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αλλά και πρόστιμα έως και 5 εκατομμύρια ευρώ στις εταιρίες διαχείρισης που ξεπερνούν τους κανόνες», σημείωσε επίσης σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός.

«Ουδέποτε έβαλα κομματική σημαία ή σφραγίδα, σέβομαι και συνεργάζομαι με όλους τους δημάρχους», ανέφερε κλείνοντας.

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