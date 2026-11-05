Μητσοτάκης: Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα ντομάτας στην Οιχαλία με καινοτόμες τεχνολογίες ελέγχου κλιματικών συνθηκών.

Η μονάδα στοχεύει στην κάλυψη των εγχώριων αναγκών σε τρόφιμα και στη μείωση της εισαγωγής προϊόντων.

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 200 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή.

Η κυβέρνηση στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ανάπτυξη ελληνικής τεχνογνωσίας στον αγροτικό τομέα.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην πολιτική στήριξης των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση, όπως η Μεγαλόπολη. Snapshot powered by AI

Σε υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα ντομάτας στην Οιχαλία βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου.

Το θερμοκήπιο ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των κλιματικών συνθηκών στο χώρο της καλλιέργειας.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις ο CEO της εταιρείας Δημήτρης Μπαλτάκος και ο διευθυντής του έργου Στέλιος Διαμαντόπουλος.

«Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να σπρώξουμε συνολικά τους παραγωγούς να επενδύσουν σε θερμοκήπια. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι το state of the art θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας. Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα, ειδικά σε προϊόντα που παραμένουμε, δυστυχώς, εισαγωγικοί. Και βέβαια, να τονίσω και πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε διακόσιες θέσεις εργασίας σε αυτή την περιοχή και τη στήριξη την οποία θα πάρετε από το ΣΔΑΜ», σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Για μας η στήριξη των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση είναι μεγάλη προτεραιότητα. Το έχουμε κάνει και στη Βόρεια Ελλάδα, το κάνουμε και εδώ, για την περιοχή της Μεγαλόπολης. Θα βρεθώ εξάλλου και το απόγευμα να κάνουμε μια σημαντική ανακοίνωση την οποία την περιμένει πολύ καιρό η περιοχή. Αλλά, πρώτα και πάνω απ’ όλα, εμείς στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι όλοι οι συνεργάτες σας είναι ελληνικές εταιρείες και αναπτύσσετε κι εσείς μια τεχνογνωσία, την οποία στη συνέχεια θα μπορείτε πολύ εύκολα να την επεκτείνετε».

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