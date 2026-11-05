Μητσοτάκης: Η επίσκεψη σε οικοτροφείο για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μοναδικό οικοτροφείο τύπου Α4 για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το οικοτροφείο έχει δυναμικότητα 15 θέσεων με δυνατότητα επέκτασης έως 20 και σήμερα φιλοξενεί 12 άτομα.

Η αρχική χρηματοδότηση προήλθε από το ΤΑΑ έως το 2025, ενώ η λειτουργία καλύπτεται πλέον από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Όλες οι υπηρεσίες του οικοτροφείου παρέχονται δωρεάν στους φιλοξενούμενους και τις οικογένειές τους.

Το προσωπικό του οικοτροφείου αποτελείται από 19 άτομα, μεταξύ αυτών κοινωνικό λειτουργό, ψυχίατρο, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, νοσηλευτικό προσωπικό και φροντιστές. Snapshot powered by AI

Περιοδεία στο νομό Μεσσηνίας πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Πρώτος σταθμός του πρωθυπουργού ήταν το Οικοτροφείο τύπου Α4 για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, το μοναδικό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του οικοτροφείου και συνομίλησε με το προσωπικό για ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας του νομού, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς και η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου .

Λίγα λόγια για το οικοτροφείο

Δυναμικότητα 15 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης έως 20 (το κτίριο πληροί τις προϋποθέσεις). Σήμερα φιλοξενούνται 12 άτομα.

Χρηματοδότηση: Η δημιουργία χρηματοδοτήθηκε από το ΤΑΑ έως 07/2025. Από τότε η λειτουργία καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους φιλοξενούμενους και τις οικογένειές τους.

Προσωπικό: 19 εργαζόμενοι: κοινωνικός λειτουργός (επιστημονικά υπεύθυνος), ψυχίατρος, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, 7 νοσηλευτικό προσωπικό, 7 φροντιστές και γενικών καθηκόντων, 1 διοικητικός.

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