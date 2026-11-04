Πότε θα γίνουν οι εκλογές; Η Κυριακή που θα στηθούν οι κάλπες και ο γρίφος Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά δεν θα γίνουν την Κυριακή του Πάσχα.

Η νέα κυβέρνηση πρέπει να είναι σταθερή και να έχει αναλάβει καθήκοντα πριν την 1η Ιουλίου, όταν η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Δεν αναμένεται αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, οπότε πιθανότατα θα γίνουν και δεύτερες εκλογές δύο έως πέντε εβδομάδες μετά την πρώτη Κυριακή.

Πιθανές ημερομηνίες για την πρώτη Κυριακή των εκλογών είναι η 9η ή η 16η Μαΐου, με προτίμηση στην 16η Μαΐου ώστε να υπάρχει χρόνος για ομαλή μετάβαση πριν την προεδρία της ΕΕ.

Ο Μητσοτάκης σχεδιάζει να παρουσιάσει προεκλογικά τόσο τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του όσο και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την επόμενη θητεία. Snapshot powered by AI

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά το χρόνο των εκλογών και να μην έχει αποκαλύψει τους σχεδιασμούς του ούτε στους στενούς του συνεργάτες, πολλοί είναι όμως αυτοί που έχουν ανοίξει τα ημερολόγια και κάνουν τους υπολογισμούς τους.

Μέσα σε αυτούς, αν και δεν θεωρείται ακριβώς... συνεργάτης είναι και η «γάτα» η οποία και αποφάσισε να βάλει στοίχημα υπολογίζοντας δύο, τρεις συγκεκριμένες ημερομηνίες ελπίζοντας πως θα πέσει... μέσα.

Σύμφωνα με το «κατοικίδιο» έχουμε τα εξής δεδομένα:

Το πρώτο είναι πως οι εκλογές, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη, θα γίνουν την άνοιξη.

Το δεύτερο είναι ότι δεν θα γίνουν την… Κυριακή του Πάσχα.

Το τρίτο ότι η χώρα θα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση την 1η Ιουλίου που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τέταρτο και πιο… ισχυρό δεδομένο είναι ότι από την κάλπη της Κυριακής των εκλογών δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα σε όλα τα σενάριά μας θα πρέπει να υπολογίζουμε και τις… δεύτερες κάλπες, τη δεύτερη Κυριακή.

Η «γάτα» μου υπενθύμισε μάλιστα πως από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη Κυριακή μεσολαβούν συνήθως, 5 εβδομάδες αν και το 2023 η πρώτη εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαίου και η δεύτερη μόλις 35 μέρες μετά, στις 25 Ιουνίου. Ο Απρίλιος έχει τέσσερεις ημερομηνίες, 4, 11, 18 και 25.

Η 25η Απριλίου είναι η Κυριακή των Βαϊων, κάτι που δεν είναι όπως φαίνεται απαγορευτικό -με δεδομένο ότι οι εκλογές του 1990 πραγματοποιήθηκαν και αυτές Κυριακή των Βαϊων από τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Με νόημα, μάλιστα, η «γάτα» μου υπενθύμισε πως τότε η ΝΔ και ο πατήρ Μητσοτάκης σάρωσαν φτάνοντας το 46,89%, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 38,61% και τρίτο τον Συνασπισμό με 10,28%.

Ο Μάιος έχει και αυτός τέσσερις Κυριακές -αν αποκλείσουμε το… Πάσχα- 9, 16, 23 και 30. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα εμπόδιο, αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν στις 28 Μαϊου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και στις 29 για αυτούς των επαγγελματικών. Άρα λογικό είναι να μην υπολογίζουμε την 30η Μαου ως πιθανό ενδεχόμενο.

Με δεδομένο ότι η χώρα θα χρειάζεται, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μια σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση την 1η Ιουλίου που αναλαμβάνουμε την προεδρία της ΕΕ, θα πρέπει να αποκλειστεί και η 23η Μαϊου καθώς οι δεύτερες κάλπες θα στηθούν πιθανότατα στις 27 Ιουνίου, κάτι που σημαίνει ότι καλά-καλά δεν θα έχει ορκιστεί η νέα κυβέρνηση.

Άρα, από τον Μάιο μας μένουν δύο ημερομηνίες, η 9η και η 16η. Σύμφωνα με το «κατοικίδιο» ο πρωθυπουργός θεωρεί πως όσο πιο μακριά, χρονικά, στηθούν οι κάλπες τόσο το καλύτερο. Και αυτό γιατί θα έχει προηγηθεί το Πάσχα, όπου θα έχει επέλθει και μια γενική χαλάρωση και ηρεμία, θα έχει αρχίσει ο τουρισμός να αφήνει το αποτύπωμά του στη χώρα και στην οικονομία και κυρίως θα έχουμε απομακρυνθεί περισσότερο από έναν… δύσκολο, στην καλύτερη περίπτωση, χειμώνα.

Σε αυτή τη λογική η «γάτα» θεωρεί ως πιθανότερη ημερομηνία αυτή της 16ης Μαϊου με τις δεύτερες κάλπες να μπορούν να στηθούν στις 20 Ιουνίου, δίνοντας και τον απαραίτητο χρόνο στη νέα κυβέρνηση να αναλάβει τα ηνία της ΕΕ. Βέβαια, όλα θα κριθούν από την πορεία της οικονομίας και τη διεθνή συγκυρία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως θέλει η κυβέρνηση να έχει ολοκληρώσει το έργο της και προεκλογικά να παρουσιάσει όχι μόνο τα επιτεύγματά του, αλλά και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα.

Διαβάστε επίσης