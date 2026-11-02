Μητσοτάκης: «Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη»

Snapshot Η Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας συνεδρίασε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του κόμματος.

Συζητήθηκαν η κινητοποίηση στελεχών με περιοδείες και η οργάν του κομματικούχανισμού ενόψει των εκλογών της άνοιξης 7.

Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης αποτελούν τη μεγάλη δύναμή της και υπογράμμισε την άρτια οργάνωση του κόμματος.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε απολογισμό δράσεων και περιοδειών του τελευταίου εξαμήνου και σχεδιασμό για αναδιάρθρωση οργάνων και κατάρτιση ψηφοδελτίων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, κοινοβουλευτικά και μη. Snapshot powered by AI

Συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος.

Κατα τη συνεδρίαση συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής και των υπόλοιπων κομματικών οργάνων, η κινητοποίηση των στελεχών με περιοδείες κυβερνητικών κλιμακίων σε όλη την Ελλάδα και θέματα οργάνωσης του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη», επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει άλλος κομματικός σχηματισμός που να είναι τόσο άρτια οργανωμένος.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη του Οργάνου, κοινοβουλευτικά και μη.

Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων και περιοδειών του τελευταίου 6μήνου, το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για αναδιάρθρωση οργάνων, κατάρτιση ψηφοδελτίων και συμμετοχή της βάσης στο κυβερνητικό πρόγραμμα.

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