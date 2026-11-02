Σήμα για φουλ δίνει ο Κυριάκος στην γαλάζια μηχανή, Αγωνία για τον Κρις Πάπας, Βενιζέλος παντού

Στην Καλαμάτα η μισή κυβέρνηση για τους Δημάρχους

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Σήμα για φουλ δίνει ο Κυριάκος στην γαλάζια μηχανή, Αγωνία για τον Κρις Πάπας, Βενιζέλος παντού
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Τα ψέματα τελείωσαν. Μετά από μια σημαντική παρέμβαση, -όπως είπε και ο Β. Βενιζέλος-, στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό, ο Πρωθυπουργός επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη κι ετοιμάζεται να κηρύξει σε εκλογική ετοιμότητα τον κομματικό μηχανισμό. Θα το κάνει στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία θα πάει αμέσως μετά το υπουργικό. Στο υπουργικό Σκέρτσος και Χατζηδάκης θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητες ανά υπουργείο μέχρι τις εκλογές. Ο χρόνος μοιάζει αρκετός αλλά δεν είναι. Ίσως γίνει και μια έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες το Νοέμβριο πριν την κανονική του Δεκεμβρίου, υπάρχει κι άλλη μια για τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι επείγονται να κλείσουν τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για την επταετία ’28-’34 μέχρι τέλος του χρόνου και σίγουρα πριν τις γαλλικές εκλογές.

Στο φουλ

Στην συνεδρίαση της ΕΓ ο Κυρανάκης θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό των περιοδειών που ακολουθούν το επόμενο διάστημα, τις προτάσεις για να συμμετάσχει και η βάση στο κυβερνητικό πρόγραμμα, και τις πρωτοβουλίες τόσο για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων

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όσο και ανανέωση του κομματικού μηχανισμού.

Ο Γραμματέας επίσης θα κάνει κι έναν απολογισμό των περιοδειών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Δωδεκάνησα, και Ιόνια νησιά). Εννοείται πως θα ξαναγίνουν περιοδείες εκεί. Θυμίζω ότι στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ μετέχουν εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη οι κ.κ. Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Παναγιώτης Παλπάνας, Γιώργος Τσακούμης, Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης και οι κυρίες Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Ασημίνα Σκόνδρα και Χριστίνα Πατρικάκου.

Εκλογές στις ΗΠΑ

Αυτή είναι αναμφισβήτητα η εβδομάδα Τραμπ, καθώς τελείωσε το Χάλογουιν

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κι αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Η μάχη μεταξύ Δημοκρατικών-Ρεπουμπλικανών είναι αμφίρροπη, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν πολύ και ορισμένα πρόσωπα, όπως ο Κρις Πάππας

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ο οποίος κατεβαίνει με τους Δημοκρατικούς για την Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ απέναντι στον Ρεπουμπλικανό πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνούνου . Αν τα καταφέρει θα είναι ο πρώτος ελληνοαμερικανός που θα εκλεγεί στην Γερουσία μετά την Ολυμπία Σνόου, η οποία εκπροσώπησε το Μέιν μέχρι τον Γενάρη του 2013. Ο Πάπας είναι από τους πιο δραστήριους ομογενείς πολιτικούς στην προώθηση των ελληνικών εθνικών θεμάτων: αμυντική συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ, άσκηση πίεσης προς την Τουρκία, Κυπριακό. Μεταξύ άλλων έδωσε μάχη για την αποτροπή επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο Κρις προηγείται με ποσοστά 50% έναντι 43% του Σουνούνου, ενώ ο μέσος όρος του Real Clear Polling διαμορφώνεται στο 49,5% έναντι 43% υπέρ του.

Με τον Κρις.

Στην Καλαμάτα

Εν τω μεταξύ η μισή κυβέρνηση θα μετακομίσει Καλαμάτα αυτή την εβδομάδα καθώς από Πέμπτη έως Σάββατο έχει το ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: εκτός από τον υπουργός Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο

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θα κατέβουν μιλήσουν στο Συνέδριο των Δημάρχων οι υπουργοί Παπασταύρου, Τσάφος, Κεραμέως, Παπαστεργίου, Αγαπηδάκη, Καραγκούνης, Κοντογιώργης, Σχοινάς, Γκίκας, Ζαχαράκη, Βλάσσης, ενώ από το ΠΑΣΟΚ πήρε το μάτι μου σ’ ένα τραπέζι τον Δουδωνή. Θα υπάρξει βράβευση του Σταύρου Μπένου. Εννοείται πως θα μιλήσουν πολλοί δήμαρχοι-σταρ (αν και δεν πήρε το μάτι μου ούτε τον Αγγελούδη, ούτε τον Μώραλη), όπως ο Χάρης Δούκας της Αθήνας. Ενδέχεται να κατέβει και ο Κυριάκος. Για τον Ανδρουλάκη δεν ξέρω, η επιρροή του ΠΑΣΟΚ σε δημάρχους γενικά δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε, στο λεκανοπέδιο έχει σίγουρα δικούς του καταπρασινους τον Λάμπρο Μίχο στην Αγία Βαρβάρα και τον Πάνο Μυλωνάκη στην Αγία Παρασκευή. Α! Και τον Χάρη Δούκα φυσικά.

Απουσίαζε

Ο οποίος Χάρης απουσίαζε από την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, όπως κι ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ και η Αννα η Διαμαντοπούλου που ήταν δεν είπε και τίποτα. Μόνο ο Κατρίνης κάτι είπε να μην τσακωνόμαστε τόσο πολύ με την ΕΛΑΣ, αλλά πολύ χαμηλά. Γενικώς σταμάτησαν να μιλάνε στο ΠΑΣΟΚ αφού έτσι κι αλλιώς ο Πρόεδρος μόνος τα αποφασίζει όλα, όπως πχ ποιους έτοιμους βουλευτές βάζει απευθείας στο σαλόνι της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ante portas τώρα είναι η Νίνα Κασιμάτη της Β’ Πειραιά. Ενώ για την Θεοδώρα -τον-ήπιαμε-τον-ρουφήξαμε-το-2015 -Τζάκρη, θα βρεθεί μια ειδική φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστούν τα καταστατικά αδιέξοδα, που θεσπίστηκαν για να πεταχτεί εκτός ο Χάρης Καστανίδης.

Τι έκανε

Για όσους αναρωτήθηκαν τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις της κ. Τζάκρη, ο χρησμός εκ του ασφαλούς του μαντείου είναι απλός: θα ξύστηκε.

Βενιζέλος εντός, εκτός κι επί τα αυτά

Ο Αλέξης, εν τω μεταξύ είναι εντός των χρονικών ορίων του βιβλίου «Στο μάτι του κυκλώνα: Έλληνες πρωθυπουργοί και η διαχείριση της οικονομικής κρίσης (2009–2019)» των Kevin Featherstone και Δημήτρη Παπαδημητρίου, εκδόσεις ΜΙΕΤ. Η παρουσίασή του θα γίνει την επόμενη Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην Παλιά Βουλή, από τους Ευάγγελο Βενιζέλο, Άννα Διαμαντοπούλου, Θανάση Κοντογεώργη και Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Το πάνελ είναι φωτιά.

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Ο κ. Βενιζέλος όμως έχει πήξει άσχημα τελευταία, καθώς μια μέρα πριν, την επόμενη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου παρουσιάζει το νέο Νίκου Χριστοδουλάκη: «Μετά τα Μνημόνια: Οι Χαμένες Ευκαιρίες – Κείμενα Πολιτικής 2018-2025»,μαζί με την Φαίη Μακαντάση της «διαΝΕΟσις» και του ομ. Καθηγητή του ΠΑΠΕΙ Μιλτιάδη Νεκτάριου.

Κι έπεται και το βιβλίο-αυτοβιογραφία της Ντόρας στο οποίο βάζω στοίχημα πως θα πρωταγωνιστεί κι εκεί ο Βαγγέλης Βενιζέλος.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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