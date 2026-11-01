Explainer: Η ακτινογραφία των εκλογών για το Κογκρέσο των ΗΠΑ - Οι πολιτείες που θα δώσουν την νίκη

Snapshot Στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και να δώσουν σκληρή μάχη για τη Γερουσία.

Η μάχη για τη Γερουσία θα κριθεί κυρίως σε επτά αμφίρροπες πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Τέξας, η Αλάσκα και το Οχάιο.

Η πιθανή ήττα των Ρεπουμπλικάνων στο Τέξας θα αποτελέσει ιστορική αλλαγή, καθώς η πολιτεία έχει ψηφίσει σταθερά Ρεπουμπλικάνους για δεκαετίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναλάβει προσωπικά την προεκλογική εκστρατεία στις κρίσιμες πολιτείες, ιδιαίτερα στο Τέξας, όπου η αντιπαράθεση με τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζέιμς Ταλαρίκο είναι έντονη.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει σκληρό προεκλογικό λόγο, επικεντρώνοντας στις παραδοσιακές θέσεις της βάσης του και εξαπολύοντας προσωπικές επιθέσεις στον αντίπαλό του στο Τέξας. Snapshot powered by AI

Στις 3 Νοεμβρίου οι Αμερικανοί θα πάνε στις κάλπες για να εκλέξουν νέους εκπροσώπους σε Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων. Το διακύβευμα είναι υψηλό καθώς θα αποφασιστεί εάν θα επιτραπεί στους Ρεπουμπλικάνους του Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσουν τα ηνία του Κογκρέσου ή αν θα επιστρέψουν στην εξουσία οι Δημοκρατικοί οι οποίοι αναμφίβολα θα βάλουν σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση της ατζέντας του Αμερικανού προέδρου τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του.

Οι αριθμοί μέχρι στιγμής δεν είναι με το μέρος των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι έχουν δεχθεί πλήγμα από το υψηλό κόστος διαβίωσης, τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα και τον πόλεμο στο Ιράν, στον οποίο αντιτίθεται πολλοί συντηρητικοί ψηφοφόροι και μεγάλο μέρος της εκλογικής βάσης Maga του Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί μπορούν σχετικά άνετα να κερδίσουν την Βουλή των Αντιπροσώπων και θα δώσουν σκληρή μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Οι αριθμοί «μιλούν» για ντέρμπι στη Γερουσία

Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν διετή θητεία και γι' αυτό και οι 435 έδρες του σώματος θα τεθούν στην ψηφοφορία της 3ης Νοεμβρίου. Υπολογίζεται ότι σε περίπου 50 έδρες θα υπάρξει ντέρμπι και αυτές θα αποφασίσουν το ποιο κόμμα θα κυριαρχήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σχεδόν όλοι οι αξιόπιστοι αναλυτές εκλογικών αποτελεσμάτων προβλέπουν ότι οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και μερικοί εκτιμούν ότι το προβάδισμα φτάσει τις 15 έδρες.

Οι ενδιάμεσες εκλογές προσφέρουν στους Δημοκρατικούς την ευκαιρία να κερδίσουν τη Γερουσία και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα να ασκήσουν σοβαρό έλεγχο στην ατζέντα του Τραμπ, να παρεμποδίσουν νέους διορισμούς στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο υπουργικό συμβούλιο και να ξεκινήσουν έρευνα για μέλη της κυβέρνησης. Οι Ρεπουμπλικανοί σήμερα κατέχουν την πλειοψηφία με 53 από τις 100 έδρες. Οι Δημοκρατικοί και οι σύμμαχοί τους κατέχουν τις υπόλοιπες 47.

Οι εκλογές αφορούν 35 έδρες, καθώς οι γερουσιαστές έχουν εξαετή θητεία, η οποία δεν έχει λήξει για αρκετούς από αυτούς. Υπολογίζεται ότι για περίπου 12 έδρες θα υπάρξει έντονος ανταγωνισμός Δημοκρατικών - Ρεπουμπλικάνων.

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όπως φαίνεται από το Μνημείο του Ουάσινγκτον, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον AP

Οι σκληρές μάχες σε 7 πολιτείες

Ουσιαστικά η μάχη για τη Γερουσία θα κριθεί από τα αποτελέσματα σε 7 πολιτείες. Ο φορέας «Cook Political Report», ο οποίος αναλύει και προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, θεωρεί επτά έδρες ως «battle states», δηλαδή αμφίρροπες ως προς το αποτέλεσμα.

Αυτές είναι η Αλάσκα, η Αϊόβα, το Κάνσας, το Μέιν, το Μίσιγκαν, το Οχάιο και το Τέξας. Η Μινεσότα και το Νιου Χάμσαϊρ εκτιμάται ότι θα εκλέξουν Δημοκρατικούς υποψηφίους και η Νότια Καρολίνα Ρεπουμπλικάνους.

Στις αρχές του 2026, οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν προβάδισμα στη μάχη για τη Γερουσία. Ο φορέας Cook προέβλεπε πολλές έδρες ως σίγουρες για το κόμμα του Τραμπ και αρκετές έδρες που κατείχαν οι Δημοκρατικοί ως αμφίρροπες. Στην πορεία του έτους, όμως, τα ποσοστά του Τραμπ σημείωσαν πτώση εξαιτίας της δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο με το Ιράν και της αύξησης των τιμών της βενζίνης.

Έτσι ο Cook σε αναθεωρημένη ανάλυση έδωσε προβάδισμα στους Δημοκρατικούς σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, όπως έπραξαν και άλλοι μεγάλοι δημοσκόποι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Τζόρτζια στην οποία πλέον θεωρείται πιθανή η νίκη των Δημοκρατικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει για να μιλήσει σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν από την αίθουσα «Cross Hall» του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον. AP Pool

Ο αγώνας για το «μοναχικό άστρο»

Η πολιτεία του Τέξας, το λεγόμενο «μοναχικό άστρο» επειδή στην σημαία της έχει μόνο ένα αστέρι για να θυμίζει ιστορία της ως πρώην ανεξάρτητη πολιτεία και την μεγάλη αυτονομία της εντός των ΗΠΑ, είναι στη λίστα με τις αμφίρροπες πολιτείες. Αυτό από μόνο του είναι ένα σοβαρό πλήγμα για τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς στο Τέξας χτυπάει η «καρδιά» του αμερικανικού νότου, δίνεται ο τόνος στην βάση Maga και η οικονομία της πολιτείας είναι μία από τις πιο κραταιές στις ΗΠΑ.

Εδώ και δεκαετίες, η πολιτεία ψηφίζει τους Ρεπουμπλικάνους. Κανένας Δημοκρατικός υποψήφιος δεν έχει κερδίσει εκλογές για τη Γερουσία από το 1988. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις προεδρικές εκλογές. Η τελευταία φορά που οι κάτοικοι του Τέξας ψήφισαν έναν Δημοκρατικό πρόεδρο ήταν την εποχή του Τζίμι Κάρτερ, τη δεκαετία του 1970. Το 2024, ο Τραμπ συνέτριψε την Κάμαλα Χάρις με 56% έναντι 42%.

Αν, λοιπόν, οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να κερδίσουν το πιο «σκληρό» προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων θα πρόκειται για μία ιστορική νίκη με εξαιρετικό συμβολισμό, τον οποίο θα φροντίσουν να αξιοποιήσουν επικοινωνιακά. Με απλά λόγια θα υποστηρίξουν ότι η εκλογική βάση των Ρεπουμπλικάνων γύρισε την πλάτη στον Ντόναλντ Τραμπ.

Γι’ αυτό και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος γνωρίζει ότι μπορεί να βγει αποδυναμωμένος από αυτές τις εκλογές, έχει αναλάβει προσωπικά τον προεκλογικό αγώνα στις αμφίρροπες πολιτείες και κυρίως στο Τέξας. Το σύνθημα του Τραμπ, το οποίο είπε πρόσφατα σε ψηφοφόρους του, είναι ότι θα πρέπει να σκέφτονται όταν ψηφίζουν ότι ουσιαστικά ψηφίζουν και πάλι τον Τραμπ. Ζήτησε, λοιπόν, μία ψήφο εμπιστοσύνης την οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα λάβει.

Υποστηρίκτρια των Ρεπουμπλικάνων ποζάρει για μια φωτογραφία με μία χάρτινη φιγούρα του Ντόναλντ Τραμπ που κρατάει μία καρτέλα με το όνομα του Κεν Πάξτον, του υποψήφιου γερουσιαστή στο Τέξας. 17 Οκτωβρίου 2026 AP

«Δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ»

Στο Τέξας ο πρόεδρος έχει πάρει ακόμη πιο προσωπικά τη μάχη και έχει ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους. Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο μέλος της τοπικής Βουλής των Αντιπροσώπων του Τέξας ηγείται στις δημοσκοπήσεις με 48,5%. Ο εκλεκτός του Τραμπ και εισαγγελέας στο Τέξας, Κεν Πάξτον συγκεντρώνει το 46,3%. Το σύνθημα του Ταλαρίκο που βρίσκεται απήχηση στους ψηφοφόρους είναι η ανισότητα του πλούτου και υποστηρίζει την μεγαλύτερη φορολόγηση των πλούσιων Αμερικανών.

Από την πλευρά του ο Κεν Πάξτον, έχει επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στην προσωπική σχέση που διατηρεί με τον Τραμπ. Σε βίντεο που γυρίστηκε στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ τον υποστήριξε δημόσια και εξήρε το έργο του για την «υπεράσπιση των νότιων συνόρων μας από τις εισβολές των Ομπάμα και Μπάιντεν».

«Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Τραμπ. Δεν θα σας απογοητεύσουμε», απάντησε τότε ο Πάξτον. Βέβαια δεν επενδύουν όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι στον Τραμπ. Ο κυβερνήτης του Τέξας, Κρεγκ Άμποτ ήταν απών από την προεκλογική συγκέντρωση του προέδρου στην πολιτεία στις αρχές Οκτωβρίου.

Σε αυτή τη προεκλογική εμφάνιση ο Τραμπ άφησε να φανεί η ανησυχία του ότι η πρωτοκαθεδρία των Ρεπουμπλικάνων για περίπου 4 δεκαετίες στην πολιτεία μπορεί να τελειώσει υπό την δική του προεδρική θητεία. «Δεν θα σας συγχωρήσουμε ποτέ για ό,τι θα έχετε κάνει αν επιτρέψετε να συμβεί κάτι τέτοιο», είπε ο Τραμπ σε υποστηρικτές του στο Τέξας για το ενδεχόμενο να κερδίσει ο Τζέιμς Ταλαρίκο.

«Ο λαός του Τέξας δεν πρόκειται να αφήσει ένα αδύναμο, δειλό, που μισεί τον εαυτό του, φρικιό που προωθεί τα τρανσέξουαλ να καταστρέψει όλα όσα χτίσαμε», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος εμφάνισε τις βασικές θέσεις που τον έκαναν δημοφιλή στη βάση Maga. Ανέδειξε και πάλι τον φόβο για την μετανάστευση αφού το Τέξας βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, υποσχέθηκε χρήματα στους ηλικιωμένους, μίλησε κατά της κλιματικής αλλαγής και υπέρ της οπλοκατοχής και κάλεσε τους ψηφοφόρους του να κάνουν ξανά την Αμερική μεγάλη.

Μεγάλο μέρος της ομιλίας βέβαια ήταν προσωπική επίθεση στον Ταλαρίκο, τον οποίο ειρωνεύτηκε ότι από βέγκαν υποχρεώθηκε να φάει κρέας για να τον συμπαθήσουν οι ψηφοφόροι. «Τώρα λέει ότι λατρεύει το κρέας. Αλλά είναι βίγκαν. … Θέλει να φάει ένα μικρό κομμάτι μαρούλι», είπε ο Τραμπ. «Είναι άρρωστος επειδή αναγκάστηκε να φάει κρέας για πολιτικούς λόγους. Και ξερνάει παντού. Είναι άρρωστος».

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