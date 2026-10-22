ΗΠΑ: Η σκληρή μάχη του Τραμπ στις εκλογές για το Κογκρέσο - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Snapshot Οι ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου στις 3 Νοεμβρίου θεωρούνται κρίσιμες για την προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, με πιθανή αλλαγή ελέγχου προς τους Δημοκρατικούς να δυσκολεύει την προώθηση της ατζέντας του.

Ο Τραμπ επικεντρώνεται στην προεκλογική εκστρατεία σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές πολιτείες που κινδυνεύουν να περάσουν στους Δημοκρατικούς, όπως η Άϊοβα, το Τέξας και η Αλάσκα.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται να κερδίσουν τουλάχιστον τέσσερις έδρες στη Βουλή για να αποκτήσουν τον έλεγχο, ενώ η μάχη για τη Γερουσία είναι επίσης αμφίρροπη, με σημαντικές αναμετρήσεις σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Οχάιο και η Τζόρτζια.

Η δημοτικότητα του Τραμπ είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (32%), ενώ οι οικονομικές δυσκολίες και οι διεθνείς εντάσεις επηρεάζουν αρνητικά την υποστήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους.

Οι Δημοκρατικοί εμφανίζουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό και κινητοποίηση ψηφοφόρων, με πιθανή επιστροφή της λατινοαμερικανικής κοινότητας σε αυτούς λόγω απογοήτευσης για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και σκληρές ενδιάμεσες εκλογές για το αμερικανικό Κογκρέσο περιμένουν πολιτικοί και αναλυτές στις 3 Νοεμβρίου. Το αποτέλεσμα θα κρίνει το πώς θα κινηθεί το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εάν το Κογκρέσο περάσει στα χέρια των Δημοκρατικών θα είναι δύσκολο για τον πρόεδρο να προωθήσει την ατζέντα του, νομοσχέδια και διορισμούς στελεχών στην κυβέρνηση.

Έτσι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναλάβει μεγάλος μέρος της προεκλογικής εκστρατείας σε «κόκκινες» Πολιτείες, οι οποίες θα κρίνουν τα αποτελέσματα και κινδυνεύουν από προπύργια των Ρεπουμπλικάνων να εκλέξουν υποψήφιους των Δημοκρατικών. Μετά την Αλάσκα και το Τέξας ο Τραμπ σήμερα μεταβαίνει στην Άϊοβα για προεκλογική συγκέντρωση.

Στις προεδρικές εκλογές είχε κερδίσει τους ψηφοφόρους της πολιτείες και είχε προβάδισμα 13 μονάδων από την Κάμαλα Χάρις.Πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να ψηφίσουν στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, αν η συμμετοχή είναι παρόμοια με εκείνη των προηγούμενων ενδιάμεσων εκλογών του 2022.

Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, είχε δαπανηθεί το ρεκόρ των 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πολιτικές διαφημίσεις που έχουν προβληθεί μέχρι στιγμής. Οι μεγαλύτερες δαπάνες καταγράφονται στις αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Τέξας, το Οχάιο και το Μίσιγκαν, σύμφωνα με την AdImpact, η οποία παρακολουθεί τις σχετικές δραστηριότητες. Ο Έλον Μασκ έχει δαπανήσει περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους, σύμφωνα με τα στοιχεία χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών.

Ωστόσο, οι ενδιάμεσες εκλογές προσελκύουν γενικά λιγότερους ψηφοφόρους από τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη προβολή. Για παράδειγμα, στις προεδρικές εκλογές του 2024 καταμετρήθηκαν πάνω από 155 εκατομμύρια ψήφοι. Πολλά διακυβεύονται σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να κερδίσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία 218 εδρών έναντι 214 εδρών των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου υπάρχουν δύο κενές θέσεις και ένας ανεξάρτητος βουλευτής που συνεργάζεται με τους Ρεπουμπλικάνους.

Οι Δημοκρατικοί πρέπει να κερδίσουν τέσσερις έδρες για να αποκτήσουν τον έλεγχο. Οι Δημοκρατικοί αγωνίζονται επίσης να πάρουν τον έλεγχο της Γερουσίας, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την εξουσία με 53 έδρες έναντι 47 των Δημοκρατικών. Δέκα εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων αυτές στο Μέιν, το Οχάιο, το Τέξας, τη Βόρεια Καρολίνα, την Αϊόβα και τη Τζόρτζια, ενδέχεται να καθορίσουν το αποτέλεσμα.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 32%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. Οι αυξήσεις των τιμών σε βασικά αγαθά και στα καύσιμα αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσουν την υποστήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι έχουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τις εκλογές σε αντίθεση με τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους και γι' αυτό υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα κινητοποιηθούν μεγαλύτεροι αριθμοί για να ψηφίσουν. Εάν οι τάσεις που έχουν φανεί σε πρόωρες ψηφοφορίες σε κάποιες περιφέρειες με σαφές προβάδισμα των Δημοκρατικών τότε δεν θεωρείται απίθανό οι Ρεπουμπλικάνοι να χάσουν το Κογκρέσο.

Στις προεδρικές εκλογές του 2024 η νίκη του Τραμπ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό και στον μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων της λατινοαμερικανικής κοινότητας οι οποίοι τώρα φαίνεται ότι επιστρέψουν στους Δημοκρατικούς εξαιτίας της απογοήτευσης τους για την επίδοση της κυβέρνησης στα θέματα της οικονομίας.