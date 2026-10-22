New York Times: ΗΠΑ – Ισραήλ σχεδιάζουν νέα χτυπήματα στο Ιράν μετά τις εκλογές στο Κογκρέσο 

Snapshot Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδιά μετά τις ενδιάσες εκλογές νέα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, με στόχο περιορισμένη διάρκειας και μεγάλης έντασης επιχείρηση.

Στόχοι των επιθέσεων πιθανόν θα είναι οι ενεργειακές υποδομές, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και το οπλοστάσιο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν.

Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι μια νέα εκστρατεία μπορεί να οδηγήσει την ιρανική οικονομία σε κατάρρευση και να αναγκάσει τη χώρα σε διπλωματικές παραχωρήσεις.

Υπάρχουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα νέων επιθέσεων, καθώς οι προηγούμενες φάσεις προκάλεσαν παγκόσμια αύξηση τιμών και δεν επανέφεραν ουσιαστικά το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για ανταποδοτικά πλήγματα με διεύρυνση των στόχων τους, ενώ το Ιράν δεν έχει δείξει πρόθεση να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα. Snapshot powered by AI

Συγκεκριμένα σχέδια για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ έχουν καταρτίσει οι αμερικανικές και οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και άτομα ενημερωμένα για τις σχετικές συζητήσεις, που μίλησαν στους New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο σχεδιασμός αφορά μία περιορισμένης χρονικής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης στρατιωτική επιχείρηση. Γι’ αυτό και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν αυξήσει τις ασκήσεις και πραγματοποιούν πτήσεις αεροσκαφών πάνω από το Ιράκ για να εξασκηθούν σε ελιγμούς κρούσης.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν νέες επιθέσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πεντάγωνο, drones, Πιτ Χέγκσεθ. AP.

Οι στόχοι πιθανότατα θα περιλαμβάνουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και το οπλοστάσιο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ορισμένοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν στην εφημερίδα ότι ένας νέος μεγάλος κύκλος με επιθέσεις ενδέχεται να οδηγήσει την οικονομία του Ιράν στο χείλος του γκρεμού και να αναγκάσει τη χώρα να προβεί σε διπλωματικές παραχωρήσεις έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες σύγκρουσης.

Ωστόσο, οι New York Times εκφράζουν επιφυλάξεις για το εάν ένας δεύτερος γύρος πολεμικής σύγκρουσης θα μπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσματα από την πρώτη φάση των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου. Αυτές οι φάσεις των συγκρούσεων οδήγησαν σε αύξηση των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, υπονόμευσαν την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και εξάντλησαν τα αποθέματα πυραύλων του αμερικανικού Πενταγώνου.

Επίσης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει νέες επιθέσεις. Φέτος έχει ασκήσει επανειλημμένα βέτο σε σχέδια για επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και αυτόν τον μήνα, όταν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν σχεδόν έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποσχεθεί να ανταποδώσουν τα πυρά και να επεκτείνουν τους στόχους τους πέρα από τα εμπορικά πλοία και τις ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, σε κέντρα δεδομένων και υποβρύχια καλώδια διαδικτύου. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι συγκρούσεις δεν θα είναι ούτε σύντομες ούτε περιορισμένες.

Αμερικανοί ναύτες εργάζονται με πυρομαχικά στο κατάστρωμα αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln (CVN 72) στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. ΑΡ

Στις αρχές Νοεμβρίου θα είναι έτοιμο το τεράστιο οπλοστάσιο των ΗΠΑ

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν ένα τεράστιο οπλοστάσιο που θα είναι πλήρως έτοιμο έως τις αρχές Νοεμβρίου και ταυτόχρονα οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν την Τεχεράνη με το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και πάλι τα χτυπήματα προκειμένου να πετύχουν πρόοδο όσον αφορά τις απαιτήσεις τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, όμως, οι διαπραγματευτές του Ιράν δεν έχουν δείξει προθυμία να κάνουν παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και επιμένουν ότι το θέμα θα πρέπει να τεθεί σε ένα μεταγενέστερο στάδιο των συνομιλιών.Ορισμένοι Αμερικανοί υπεύθυνοι στρατηγικής είναι βέβαοι ότι μία εντατική εκστρατεία τριών ημερών θα μπορούσε να προκαλέσει επαρκή οικονομική ζημιά προκειμένου να αλλάξει τις θέσεις του Ιράν στην διαπραγμάτευση.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα προβλέψει την κατάρρευση του Ιράν, ενώ άλλοι δυτικοί αξιωματούχοι επισήμαναν ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής αντέξει τις πιέσεις που ασκούνται στην οικονομία της.

«Σε αυτό το στάδιο του πολέμου, αυτό που είναι σαφές είναι ότι η συμβατική στρατιωτική εκστρατεία που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα, καθώς και οι τρέχουσες αυστηρές οικονομικές κυρώσεις και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, δεν έχουν επαναφέρει το καθεστώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ουσιαστικό τρόπο», δήλωσε η Ντάνα Στροουλ, η οποία διετέλεσε ανώτατη αξιωματούχος του Πενταγώνου για θέματα Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Ούτε ο κ. Τραμπ ούτε ο κ. Νετανιάχου έχουν παρουσιάσει πειστικά επιχειρήματα για το πώς η συνέχιση του πολέμου θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το στρατηγικό δίλημμα σε μια περιοχή που γίνεται όλο και πιο ασταθής και μαστίζεται από συγκρούσεις», δήλωσε η Ντάνα Στρούλ, η οποία εργάζεται πλέον στο Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής.

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