Ζελένσκι στο CNN: «Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό ανάμεσα σε εμένα και τον Τραμπ»

Ο Ζελένσκι επιχειρεί να ρίξει τους τόνους της προσωπικής του αντιπαράθεσης με τον Τραμπ

Δημήτρης Μάνωλης

Ζελένσκι στο CNN: «Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό ανάμεσα σε εμένα και τον Τραμπ»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν υπάρχει προσωπική διαφορά μεταξύ του ίδιου και του Τραμπ, παρά τις εντάσεις που προέκυψαν.
  • Προειδοποίησε ότι η άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα ενισχύσει τον Πούτιν και θα δυσχεράνει την ειρήνη.
  • Ανέφερε πως ο Πούτιν δεν επιθυμεί να σταματήσει τον πόλεμο και παίζει με τις ζωές ανθρώπων.
  • Ο Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παύσης των εχθροπραξιών χωρίς παραχώρηση εδαφών στην Ουκρανία.
  • Τόνισε την ανάγκη διατήρησης των κυρώσεων και την παροχή καλύτερων πυραύλων αεράμυνας από τους συμμάχους.
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Έπειτα από τη σφοδρή ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, που προκάλεσε σε πολλούς στην Ουκρανία φόβους ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ταχθεί ξανά στο πλευρό της Ρωσίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τοποθετήθηκε ευθέως για την προσωπική τους αντιπαράθεση.

«Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό ανάμεσα σε εμένα και τον Τραμπ», δήλωσε στην Κριστιάν Αμανπούρ του CNN. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η προσέγγιση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν απλώς «θα τον ενισχύσει».

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Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ βρίσκεται «στη λάθος πλευρά της Ιστορίας», μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την αγορά ρωσικών καυσίμων, η οποία ανέτρεψε τις διεθνείς προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε την εφαρμογή ορισμένων κυρώσεων κατά της Μόσχας, προκαλώντας επικρίσεις ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα.

Παράλληλα, περιορίστηκε η πρόσβαση των ουκρανικών δυνάμεων στην υπηρεσία Starlink του Έλον Μασκ.

Μιλώντας την Πέμπτη στο CNN από το Κίεβο, ο Ζελένσκι υιοθέτησε συμφιλιωτικό τόνο, υπογραμμίζοντας ότι οι εντάσεις «δεν αφορούν προσωπικές διαφορές». Προειδοποίησε, όμως, ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο.

«Η στάση μου απέναντι στον Πούτιν είναι απολύτως σαφής. Πιστεύω ότι, αν άρουμε τις κυρώσεις, θα τον ενισχύσουμε. Δεν είναι κάτι προσωπικό ανάμεσα σε εμένα και τον πρόεδρο Τραμπ και, φυσικά, είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε άρση κυρώσεων».

Η συνέντευξη δόθηκε εν μέσω νέας διπλωματικής προσπάθειας των απεσταλμένων του Τραμπ για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση, η οποία διαρκεί τεσσεράμισι χρόνια.

Την Τετάρτη, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ είχε τρίωρη συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. Προκάλεσε αντιδράσεις χαρακτηρίζοντας τον Ρώσο πρόεδρο «ανθρωπιστή», λόγω της απόφασής του να απελευθερώσει τον 74χρονο Αμερικανό κρατούμενο Στίβεν Χάμπαρντ. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Γουίτκοφ είχε συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Νορβηγία.

Ο Τραμπ υποστήριξε την Τετάρτη ότι η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία θα σήμαινε πως ο Χάμπαρντ θα παρέμενε στη φυλακή.

«Θα μπορούσατε να τον ξεχάσετε, δεν θα τον ξαναβλέπατε ποτέ, θα επέστρεφε στη φυλακή για 25 χρόνια», είπε, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου του CNN Κέιτλαν Κόλινς.

Πρόσθεσε ότι η αυστηροποίηση των κυρώσεων θα έθετε σε κίνδυνο τις πιθανότητες συμφωνίας για την Ουκρανία:

«Όταν βρίσκεσαι κοντά σε μια συμφωνία και διεξάγονται λεπτές διαπραγματεύσεις, δεν επιβάλλεις κυρώσεις».

Ο Πούτιν «παίζει» με ανθρώπινες ζωές

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε παραγωγική τη συνάντησή του στο Όσλο, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν έχει πειστεί για τη δέσμευση του Πούτιν στην ειρήνη. Μετά την επίσκεψη Γουίτκοφ, ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε να διεξαχθούν συνομιλίες τον Νοέμβριο, χωρίς να δώσει πολλές συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

«Ο Πούτιν παίζει παιχνίδια, ξέρετε, είναι παίκτης», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Είναι θλιβερό, επειδή παίζει με τις ζωές άλλων ανθρώπων και, φυσικά, δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Αυτό που ζητούμε από τους εταίρους μας είναι να μην του δώσουν τη δυνατότητα να γίνει ισχυρότερος και να μας λυγίσει».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται «πιο κοντά από ποτέ» στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε εκατοντάδες drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της γειτονικής χώρας.

Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν διατηρεί επίσης τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του από την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και στο εδαφικό. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ότι «η διαμάχη επικεντρώνεται πλέον ουσιαστικά στο τι θα γίνει με το υπόλοιπο Ντονμπάς», την περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της υπό ρωσικό έλεγχο.

Όπως είπε, «έχουν κατατεθεί ορισμένες δημιουργικές ιδέες για το πώς θα μπορούσε να επιλυθεί αυτή η διαφορά».

«Πάγωμα» της γραμμής του μετώπου;

Μιλώντας στο CNN, ο Ζελένσκι άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να παγώσουν οι σημερινές γραμμές του μετώπου, ώστε «να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, να σταματήσουν οι σκοτωμοί, να καθίσουμε και να συζητήσουμε».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν τίθεται θέμα παραχώρησης στη Ρωσία εδαφών που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Παράλληλα, τόνισε ότι το Κίεβο δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τις κατεχόμενες περιοχές ως τμήμα της Ρωσίας.

«Η γη μας είναι πολύ σημαντική, επειδή το ζήτημα αφορά ανθρώπους. Δεν αφορά χιλιόμετρα», είπε. «Πολλοί άνθρωποι πέθαναν υπερασπιζόμενοι αυτή τη γη, την ανεξαρτησία μας, τη χώρα μας».

«Κανείς δεν θα αναγνωρίσει αυτά τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά και πιστεύω ότι η Ρωσία το καταλαβαίνει. Είναι κρίμα αν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα», πρόσθεσε.

Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης, μετά τις κατηγορίες του Κιέβου ότι οι ΗΠΑ περιόρισαν την παροχή πληροφοριών για επερχόμενες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, επιβράδυναν κρίσιμες υπηρεσίες του Starlink και καθυστέρησαν παραδόσεις όπλων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η ανταλλαγή πληροφοριών έχει αποκατασταθεί.

Ωστόσο, είπε στο CNN ότι το Starshield, η υπηρεσία της SpaceX για στρατιωτική χρήση, δεν έχει ακόμη επανέλθει πλήρως.

Η κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης σημαίνει, πάντως, ότι ακόμη και όταν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούνται για έναν επερχόμενο ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο, δεν διαθέτουν τα μέσα για να τον καταρρίψουν.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης την Πέμπτη ότι, παρότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν παραδώσει στην Ουκρανία ορισμένους πυραύλους αεράμυνας, «δεν αρκούν για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας».

Όπως είπε, η Ουκρανία χρειάζεται πλέον κυρίως δύο πράγματα από τους συμμάχους της:

«Να μην άρουν τις κυρώσεις κατά του Πούτιν […] και να μας δώσουν καλύτερους πυραύλους».

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