Τραμπ για Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος για την Ουκρανία

Νέα επίθεση του Αμερικανού προέδρου στον Ουκρανό ομόλογό του

Εύη Απολλωνάτου

Τραμπ για Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντραμπ κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποσυρθεί από τις διαπγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία, χωρίς να λάβουν κάτι ως αντάλλαγμα.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι δεν έχει καταφέρει να διευθετήσει τον πόλεμο και ότι θα έπρεπε να είχε κάνει καλύτερη συμφωνία νωρίτερα.
  • Δεν υπάρχει προγραμματισμένη τριμερή σύνοδος Ρωσίας - ΗΠΑ - Κίνας για το ουκρανικό, αλλά ο Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον για συνάντηση σχετικά με τον πυρηνικό αφοπλισμό.
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Ανεβαίνει και πάλι το θερμόμετρο στην αμερικανο-ουκρανικές σχέσεις καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνομιλούσε με δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο όταν ρωτήθηκε για την Ουκρανία. «Ξέρετε κάτι έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία. Δεν έχουν δώσει τίποτα σε εμάς να το θυμάστε αυτό. Δώσαμε εκατοντάδες δισ. δολάρια», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς για το σχόλιο Ζελένσκι ο οποίος τον κατηγόρησε ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της Ιστορίας με την συμφωνία με την Ρωσία για το ντίζελ ο Τραμπ ανέβασε τους τόνους. «Ο Ζελένσκι το είπε; Ο Ζελένσκι δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει. Ο Ζελένσκι είναι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είχε διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο πριν από πολύ καιρό. Εάν με είχε ακούσει θα είχε κάνει μία πολύ καλύτερη συμφωνία πριν από πολύ καιρό και θα είχε εκατομμύρια να έχουν επιζήσει στην δική του πλευρά».

Και πρόσθεσε: «Για να είμαι ειλικρινής πιστεύω ότι ήρθε η ώρα κάποιος άλλος να διαπραγματευθεί εκ μέρους της Ουκρανίας (...) Ίσως ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να βάλει κάποιον άλλον να διαπραγματευθεί».

Παράλληλα ρωτήθηκε και για το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επικείμενη τριμερή σύνοδο Ρωσίας - ΗΠΑ - Κίνας για το ουκρανικό. Ο Τραμπ απάντησε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη τέτοια σύνοδος: «Όχι (σ.σ. δεν υπάρχει) αλλά θα το έκανα αλλά όχι τόσο για την Ουκρανία. Η Ρωσία, ειλικρινά, είναι καλά στην Ουκρανία. Δεν έχουν κάνει και πολλά. Και το ίδιο ισχύει και για την Κίνα. Θα την έχουμε (σ.σ. την τριμερή) για να συζητήσουμε για τα πυρηνικά όπλα, τον πυρηνικό αφοπλισμό. Οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να έχω μία συνάντηση για τον πυρηνικό αφοπλισμό», είπε ο Τραμπ.

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