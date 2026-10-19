Τηλεφωνική στήριξη Τραμπ σε Νετανιάχου: «Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δημοσίευσε απόσπασμα της τηλεφωνικής συνομιλίας του σε ανοιχτή ακρόαση με τον Αμερικανό πρόεδρο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τηλεφωνική στήριξη Τραμπ σε Νετανιάχου: «Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου έλαβε υποστήριξη για επανεκλογή.
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «πολεμιστή» και εξέφρασε πεποίθηση για την επικείμενη νίκη του στις εκλογές.
  • Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη να ολοκληρώσουν από κοινού την αντιμετώπιση του Ιράν.
  • Νετανιάχου και Τραμπ αναφέρθηκαν επίσης στη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών του Αβραάμ, χωρίς να κατονομάζουν συγκεκριμένες χώρες.
  • Η τηλεφωνική στήριξη Τραμπ έρχεται λίγες μέρες πριν από τις κρίσιμες γενικές εκλογές στο Ισραήλ.
Snapshot powered by AI

Λίγες μέρες πριν από τις κρίσιμες γενικές εκλογές στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε την υποστήριξη για επανεκλογή την Κυριακή από τον μακροχρόνιο φίλο του, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και εκ νέου υποψήφιος έσωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, μέσω του λογαριασμού στο Χ από τη συνομιλία με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

«Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτή την απίστευτη υποστήριξη», λέει ο Νετανιάχου στον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν απίστευτο ηγέτη του ελεύθερου κόσμου και, με διαφορά, τον μεγαλύτερο φίλο που είχε και θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

«Ντόναλντ, έχουμε μια δουλειά να ολοκληρώσουμε στο Ιράν… και θα την ολοκληρώσουμε μαζί. Θα την ολοκληρώσουμε και κανείς άλλος δεν θα το κάνει», λέει ο Νετανιάχου.

Ο Τραμπ απαντά, λέγοντας στον Νετανιάχου: «Είσαι ένας πολεμιστής. Η χώρα σου και πιθανότατα κάποιοι άλλοι επίσης σου έχουν φερθεί άδικα… Αλλά είσαι ένας σπουδαίος πολεμιστής και θα το αποδείξουμε αυτό».

«Πιστεύω ότι είσαι εξαιρετικός. Σκόπευα εξαρχής να το κάνω να εκφράσω τη στήριξή μου. Πιστεύω ότι θα έχεις μια τεράστια νίκη, πραγματικά», συνεχίζει ο Τραμπ: «Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι».

Ο Νετανιάχου προσθέτει ότι οι δύο ηγέτες έχουν επίσης έργο να ολοκληρώσουν όσον αφορά τη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών του Αβραάμ, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει δημόσια κάποια χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτιμος Δημότης Αργοστολίου ο Κωνσταντίνος Τασούλας: H Κεφαλονιά προορίζεται να πάει ακόμη πιο μπροστά

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Richard Riehle: Πέθανε ο ηθοποιός της ταινίας «Office Space» - Μία καριέρα με πάνω από 400 έργα

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική στήριξη Τραμπ σε Νετανιάχου: «Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι»

22:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Αντί να ντρέπονται, εκδίδουν ανακριβείς και αστείες ανακοινώσεις

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Φλόριντα ζητά τη σύλληψη του πρώην ηγέτης της Κούβας, Ραούλ Κάστρο για την υπόθεση του 1996

21:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Εκτοξεύτηκε πάλι στα 110 δολάρια - Νέα ένταση στον Περσικό - Συναγερμός για επιθέσεις

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στον Λευκό Οίκο: Σύμβουλος του Τραμπ ζητούσε δεκάδες εκατομμύρια από Τούρκο μεγιστάνα για να του δώσει πρόσβαση στον πρόεδρο

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτικό βίντεο: Η πρώτη αεροδιακομιδή με drone τραυματισμένου Ουκρανού στρατιώτη από το μέτωπο

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Για έβδομη ημέρα μαίνονται οι συγκρούσεις στα Τίρανα - Δακρυγόνα, μολότοφ και συλλήψεις

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχές στην ηγεσία της ΕΛΑΣ για την ημέρα της Αστυνομίας

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Συνελήφθησαν 27χρονος και 22χρονος για κατοχή όπλου με γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο ηγέτης της αίρεσης «Ημέρα της Κρίσης» υπέβαλε σε «νηστεία θανάτου» εκατοντάδες παιδιά - 400 πτώματα σε μαζικό τάφο

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Τραγικός θάνατος για στρατιωτικό της Πολεμικής Αεροπορίας - Έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια επίδειξης σε στάδιο

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναβλήθηκε το «Νταβός της ερήμου» εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Μιλάνο: Η κυβέρνηση Μελόνι στέλνει τον στρατό- Ποιο είναι το Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου που δίνει οδηγίες αστικής αντίστασης

20:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών που προσέγγιζε ακόμη και ανηλίκους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε σπίτι στα Πατήσια - Διακοπή κυκλοφορίας σε δύο δρόμους

20:16ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Επανέναρξη προγραμμάτων για την παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα τον Νοέμβριο

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος: 25χρονη γλίστρησε από καταρράκτη 20 μέτρων — Φίλοι της κατέγραψαν τη φρικτή στιγμή

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Drone έσωσε τραυματία στρατιώτη – Τον μετέφερε μακριά από το μέτωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:07ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Πωλείται το Στρογγυλό έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε σπίτι στα Πατήσια - Διακοπή κυκλοφορίας σε δύο δρόμους

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών τις τελευταίες ώρες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Σε κώμα με εγκεφαλική αιμορραγία

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι απεργούν - Πού θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

19:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρική διαταραχή - εξπρές από το βράδυ της Πέμπτης - Τι περιμένουμε για την 28η Οκτωβρίου

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ελέφαντας σε αμόκ για 11 ώρες έσπειρε τον όλεθρο - Ποδοπάτησε τον οδηγό του

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος: 25χρονη γλίστρησε από καταρράκτη 20 μέτρων — Φίλοι της κατέγραψαν τη φρικτή στιγμή

19:44LIFESTYLE

Σαχάρα Ρέι: Πέθανε το μοντέλο και πρώην του Τζάστιν Μπίμπερ σε ηλικία 34 ετών

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Μιλάνο: Η κυβέρνηση Μελόνι στέλνει τον στρατό- Ποιο είναι το Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου που δίνει οδηγίες αστικής αντίστασης

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Τραγικός θάνατος για στρατιωτικό της Πολεμικής Αεροπορίας - Έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια επίδειξης σε στάδιο

17:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: 85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο - Τι αποκτά η Ελλάδα, πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα τον χρησιμοποιούν - Οι τεράστιες δυνατότητές του στην AI εποχή

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Το νησί Στρογγυλό σε αγγελία πώλησης έναντι 4,5 εκατ. ευρώ - Το δημοσίευμα της Daily Mail και η σύγχυση

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στη Γαλλία: Οι πρώτες απαγορεύσεις κυκλοφορίας

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Η Αριστοτέλους αλλάζει όψη: Ένα μουσείο design στήνεται στην καρδιά της πόλης

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Την Τρίτη η κηδεία του 41χρονου - Συγκλονίζει το «αντίο» του κουμπάρου του - «Μιλήσαμε προχθές, άξιος με κεφαλαία γράμματα»

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχές στην ηγεσία της ΕΛΑΣ για την ημέρα της Αστυνομίας

20:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών που προσέγγιζε ακόμη και ανηλίκους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ