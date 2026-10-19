Τηλεφωνική στήριξη Τραμπ σε Νετανιάχου: «Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου έλαβε υποστήριξη για επανεκλογή.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «πολεμιστή» και εξέφρασε πεποίθηση για την επικείμενη νίκη του στις εκλογές.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη να ολοκληρώσουν από κοινού την αντιμετώπιση του Ιράν.

Νετανιάχου και Τραμπ αναφέρθηκαν επίσης στη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών του Αβραάμ, χωρίς να κατονομάζουν συγκεκριμένες χώρες.

Η τηλεφωνική στήριξη Τραμπ έρχεται λίγες μέρες πριν από τις κρίσιμες γενικές εκλογές στο Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Λίγες μέρες πριν από τις κρίσιμες γενικές εκλογές στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε την υποστήριξη για επανεκλογή την Κυριακή από τον μακροχρόνιο φίλο του, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και εκ νέου υποψήφιος έσωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, μέσω του λογαριασμού στο Χ από τη συνομιλία με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

«Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτή την απίστευτη υποστήριξη», λέει ο Νετανιάχου στον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν απίστευτο ηγέτη του ελεύθερου κόσμου και, με διαφορά, τον μεγαλύτερο φίλο που είχε και θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

«Ντόναλντ, έχουμε μια δουλειά να ολοκληρώσουμε στο Ιράν… και θα την ολοκληρώσουμε μαζί. Θα την ολοκληρώσουμε και κανείς άλλος δεν θα το κάνει», λέει ο Νετανιάχου.

Ο Τραμπ απαντά, λέγοντας στον Νετανιάχου: «Είσαι ένας πολεμιστής. Η χώρα σου και πιθανότατα κάποιοι άλλοι επίσης σου έχουν φερθεί άδικα… Αλλά είσαι ένας σπουδαίος πολεμιστής και θα το αποδείξουμε αυτό».

«Πιστεύω ότι είσαι εξαιρετικός. Σκόπευα εξαρχής να το κάνω να εκφράσω τη στήριξή μου. Πιστεύω ότι θα έχεις μια τεράστια νίκη, πραγματικά», συνεχίζει ο Τραμπ: «Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι».

Ο Νετανιάχου προσθέτει ότι οι δύο ηγέτες έχουν επίσης έργο να ολοκληρώσουν όσον αφορά τη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών του Αβραάμ, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει δημόσια κάποια χώρα.

בשיחה עם ידידי הנשיא טראמפ לאחר שהודיע על תמיכתו בי בבחירות. יחד אנחנו הולכים להסיר את האיום האיראני לתמיד! צאו להצביע מחל! https://t.co/GuPEAPn0Tc — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2026

Διαβάστε επίσης