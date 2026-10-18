«Μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τον ηγέτη τους», απαντά στον Τραμπ αντίπαλος του Νετανιάχου

Ο βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ της 27ης Οκτωβρίου, ο Γκάντι Άιζενκοτ, απάντησε σήμερα στο μήνυμα υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό τονίζοντας ότι "μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τον ηγέτη τους".

Ο Άιζενκοτ αντέδρασε στο μήνυμα του Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Τελ Αβίβ, δηλώνοντας παράλληλα ότι "θαυμάζει τον Αμερικανό πρόεδρο". "Όμως το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα: μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τους ηγέτες τους", πρόσθεσε ο κύριος υποψήφιος της αντιπολίτευσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μόλις είχε εκφράσει την "πλήρη υποστήριξή" του στον Νετανιάχου "στην κούρσα για την επανεκλογή του".