Ιράν: Ο Αραγτσί κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι «σπρώχνει» τις ΗΠΑ σε νέο πόλεμο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απάντησε στις νέες προειδοποιήσεις Τραμπ, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιδιώκει νέα σύγκρουση με την Τεχεράνη

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Ο Αραγτσί κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι «σπρώχνει» τις ΗΠΑ σε νέο πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγτσί κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι προσπαθεί να παρασύρει τις ΗΠΑ σε νέο πόλεμο με το Ιράν.
  • Ο Αραγτσί υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει τη σύγκρουση για να αποφύγει νομικά και πολιτικά προβλήματα στο Ισραήλ.
  • Η τοποθέτηση του Αραγτσί απαντά στις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο πρωθυπουργό πολέμου» και αναγνώρισε τον ρόλο του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
  • Ο Αραγτσί προειδοποιεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε νέα στρατιωτική πρόκληση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.
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Σε νέα σκληρή τοποθέτηση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ακόμη πόλεμο με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου «οδηγεί την Αμερική σε έναν ακόμη πόλεμο για να μείνει έξω από τη φυλακή», αποδίδοντας την επιδίωξη μιας νέας σύγκρουσης σε εσωτερικά πολιτικά και νομικά κίνητρα του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι, ο Νετανιάχου πιέζει για νέα σύγκρουση «όποιες κι αν είναι οι συνέπειες για το Ισραήλ, πόσο μάλλον για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Θέλετε να ξαναδοκιμάσετε την τύχη σας;»

Η παρέμβαση Αραγτσί ήρθε ως απάντηση στις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν σύντομα να «ολοκληρώσουν τη δουλειά» απέναντι στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν αλλάξει στάση.

Ο Αραγτσί απάντησε σε αντίστοιχα υψηλούς τόνους. «Την τελευταία φορά που θέλατε να “τελειώσετε τη δουλειά”, το Ιράν βγήκε ακόμη ισχυρότερο. Θέλετε να ξαναδοκιμάσετε την τύχη σας; Είστε ευπρόσδεκτοι. Αλλά να είστε προσεκτικοί. Έχουμε κι εμείς δουλειές που δεν έχουν τελειώσει», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Στο φόντο η στήριξη Τραμπ σε Νετανιάχου

Οι δηλώσεις Αραγτσί έγιναν την ίδια ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και απόλυτη» στήριξή του στον Νετανιάχου ενόψει των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «σπουδαίο πρωθυπουργό πολέμου» και εξήρε τον ρόλο του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

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