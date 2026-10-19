Ιράν: Ο Αραγτσί κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι «σπρώχνει» τις ΗΠΑ σε νέο πόλεμο

Snapshot Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγτσί κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι προσπαθεί να παρασύρει τις ΗΠΑ σε νέο πόλεμο με το Ιράν.

Ο Αραγτσί υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει τη σύγκρουση για να αποφύγει νομικά και πολιτικά προβλήματα στο Ισραήλ.

Η τοποθέτηση του Αραγτσί απαντά στις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ εξέφρασε πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο πρωθυπουργό πολέμου» και αναγνώρισε τον ρόλο του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο Αραγτσί προειδοποιεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε νέα στρατιωτική πρόκληση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Σε νέα σκληρή τοποθέτηση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ακόμη πόλεμο με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου «οδηγεί την Αμερική σε έναν ακόμη πόλεμο για να μείνει έξω από τη φυλακή», αποδίδοντας την επιδίωξη μιας νέας σύγκρουσης σε εσωτερικά πολιτικά και νομικά κίνητρα του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι, ο Νετανιάχου πιέζει για νέα σύγκρουση «όποιες κι αν είναι οι συνέπειες για το Ισραήλ, πόσο μάλλον για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Θέλετε να ξαναδοκιμάσετε την τύχη σας;»

Η παρέμβαση Αραγτσί ήρθε ως απάντηση στις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν σύντομα να «ολοκληρώσουν τη δουλειά» απέναντι στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν αλλάξει στάση.

Ο Αραγτσί απάντησε σε αντίστοιχα υψηλούς τόνους. «Την τελευταία φορά που θέλατε να “τελειώσετε τη δουλειά”, το Ιράν βγήκε ακόμη ισχυρότερο. Θέλετε να ξαναδοκιμάσετε την τύχη σας; Είστε ευπρόσδεκτοι. Αλλά να είστε προσεκτικοί. Έχουμε κι εμείς δουλειές που δεν έχουν τελειώσει», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Στο φόντο η στήριξη Τραμπ σε Νετανιάχου

Οι δηλώσεις Αραγτσί έγιναν την ίδια ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και απόλυτη» στήριξή του στον Νετανιάχου ενόψει των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «σπουδαίο πρωθυπουργό πολέμου» και εξήρε τον ρόλο του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.