Ζελένσκι: «Για μία ακόμη φορά το Κίεβο δεν έλαβε έγκαιρη προειδοποίηση για τις ρωσικές επιθέσεις»

Snapshot Η Ρωσία εξαπέλυσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 200 drones, συμπεριλαμβανομένων αεριωθούμενων Shahed, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία δεν έλαβε έγκαιρη προειδοποίηση από τους συμμάχους της πριν από τις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον 10 ενεργειακές εγκαταστάσεις και άφησαν χωρίς ρεύμα πάνω από 550.000 νοικοκυριά.

Υπήρξαν τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες από τις επιθέσεις στο Κίεβο και το Κρίβι Ριγκ.

Οι ρωσικές επιθέσεις στόχευσαν ενεργειακές υποδομές, κλινική, σχολείο, σταθμό μετρό και κατοικίες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Snapshot powered by AI

Η Ουκρανία δεν έλαβε καμία έγκαιρη ειδοποίηση από τους συμμάχους της για τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του ουκρανικού ενεργειακού τομέα και άλλων εγκαταστάσεων, ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ρωσία εξαπέλυσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 200 drones διαφόρων τύπων, ανάμεσά τους αεριωθούμενα drones Shahed, κατά την διάρκεια της νύχτας.

Η Ουκρανία «δεν έλαβε για μία ακόμη φορά καμία ειδοποίηση» από τους εταίρους της πριν από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους την νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νέα επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους πραγματοποιήθηκε κατά κύματα στην διάρκεια της νύχτας και, για μία ακόμη φορά, δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ειδοποίηση από τους εταίρους μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ» διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα εξαπέλυσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου και της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον 10 ενεργειακές εγκαταστάσεις και άφησαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερα από 550.000 νοικοκυριά.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίσθηκαν στο Κίεβο, ενώ δύο άτομα ακόμη σκοτώθηκαν στο Κρίβι Ριγκ, στην κεντρική Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι στόχευσαν και πάλι ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις, αλλά και μία κλινική, ένα σχολείο, ένας σταθμός του μετρό και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημίες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία βασίζεται σε πληροφορίες που διαβιβάζονται από προηγμένο αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να αμυνθεί κατά των επιθέσεων ή τουλάχιστον για να προετοιμασθεί κατά της εισόδου των υψηλής ταχύτητας ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων ειδοποιώντας τον πληθυσμό να σπεύσει στα καταφύγια.

Το Κίεβο είχε διαμαρτυρηθεί και την περασμένη εβδομάδα για την απουσία έγκαιρης προειδοποίησης εκ μέρους των ΗΠΑ για τις ρωσικές επιθέσεις.

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