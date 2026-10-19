Τραμπ: «Δεν θέλω να απομακρύνω τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων» – Επίθεση σε Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη στάση του απέναντι στη Μόσχα με τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι δεν επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Δεν θέλω να απομακρύνω τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων» – Επίθεση σε Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να απομακρύνει τη Ρωσία από τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
  • Ο Τραμπ ανέφερε πρόοδο στις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις για ομήρους, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.
  • Συνέδεσε τη στάση του απέναντι στη Ρωσία με τις εξελίξεις στο Ιράν και επιθυμεί να αποφύγει κινήσεις που θα ενισχύσουν τη ρωσική υποστήριξη προς την Τεχεράνη.
  • Επιτέθηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον για επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια που επηρεάζουν αρνητικά τη διεθνή αγορά καυσίμων και ότι δεν επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, επισημαίνοντας τις μεγάλες απώλειες σε εδάφη και ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.
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Τη στάση του απέναντι στη Ρωσία υπερασπίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι δεν θέλει να λάβει αυτή τη στιγμή μέτρα που θα μπορούσαν, όπως είπε, να απομακρύνουν τη Μόσχα από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η απόφασή μου για τη Ρωσία είναι πολύ απλή», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ειρήνης και ότι δεν θέλει να κάνει «οτιδήποτε θα απομάκρυνε, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι σημειώνεται «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες, κάνοντας παράλληλα αναφορά σε διαπραγματεύσεις για ομήρους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί να υπογράψει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο δεν κατονομάζει στην ανάρτησή του, καθώς θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις επαφές με τη Μόσχα.

«Μπορώ να το υπογράψω αργότερα ή οποιαδήποτε στιγμή θέλω», ανέφερε.

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Η αναφορά στο Ιράν

Ο Τραμπ συνέδεσε τη στάση του απέναντι στη Ρωσία και με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Όπως υποστήριξε, η Μόσχα κάνει «πολύ λίγα, αν όχι τίποτα» για να βοηθήσει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε σχέση με όσα θα μπορούσε να κάνει.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θέλει να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να ωθήσουν τη Ρωσία σε μεγαλύτερη στήριξη της Τεχεράνης.

Νέα επίθεση στον Ζελένσκι

Το μεγαλύτερο μέρος της ανάρτησης, πάντως, στρεφόταν κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι στοχεύει ρωσικά διυλιστήρια ντίζελ, γνωρίζοντας, όπως ισχυρίστηκε, ότι οι επιθέσεις αυτές επηρεάζουν σοβαρά τη διεθνή αγορά καυσίμων, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υποστήριξε ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι και επιχειρήσεις υφίστανται τις συνέπειες από τις αυξημένες πιέσεις στην αγορά, ενώ σημείωσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να διοχετεύει μεγάλες ποσότητες ντίζελ στη διεθνή αγορά σε χαμηλές τιμές.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Ζελένσκι, λέγοντας ότι «δεν νοιάζεται» για τις συνέπειες και κατηγορώντας τον ότι, παρά την οικονομική στήριξη που έχει λάβει από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια σε σχέση με όσα μπορεί να πετύχει σήμερα.

«Θέλω αυτός ο πόλεμος να τελειώσει»

Στο ίδιο μήνυμα, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε με ιδιαίτερα σκληρούς όρους την κατάσταση στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει υποστεί τεράστιες απώλειες σε εδάφη και ανθρώπινο δυναμικό.

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι βασική του επιδίωξη είναι να τερματιστεί ο πόλεμος.

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ», έγραψε με κεφαλαία γράμματα, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του.

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