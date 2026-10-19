Ρούμπιο κατά Ζελένσκι: Τον καλεί να επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρούμπιο κάλεσε ευθέως τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αλλάξει προτεραιότητες και να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στον τερματισμό των εχθροπραξιών

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ρούμπιο κατά Ζελένσκι: Τον καλεί να επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις για επιθέσεις σε πλοία αμερικανικής ενέργειας στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς όμως να πιστεύει ότι ήταν σκόπιμες.
  • Ο Ρούμπιο κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να επικεντρωθεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών και να αλλάξει προτεραιότητες.
  • Ο Ρούμπιο διέψευσε τους ισχυρισμούς Ζελένσκι για διακοπή παροχής κρίσιμων πληροφοριών από τις ΗΠΑ προς το Κίεβο.
  • Η στρατιωτική αντιπαράθεση στην περιοχή του Ντόνετσκ βρίσκεται σε αδιέξοδο, χωρίς καμία πλευρά να έχει σαφή νίκη, και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να μεσολαβήσουν για ειρηνευτική συμφωνία.
  • Οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ με στόχο την ανακούφιση των τιμών.
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι χτυπούν πλοία που μεταφέρουν ενέργεια αμερικανικής ιδιοκτησίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Breitbart, ο Ρούμπιο είπε: «Έχουμε δει χτυπήματα σε ενεργειακά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Και υπήρξαν παράπονα, πολλά, επειδή έχουμε αμερικανικές εταιρείες που μας τηλεφωνούν και μας λένε: «Γεια, αυτό ήταν το πετρέλαιο μας σε αυτό το πλοίο που χτυπήθηκε από την Ουκρανία».

«Τώρα, δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία τους στόχευσε σκόπιμα, αλλά αυτά τα πλοία χτυπήθηκαν. Και έχουμε ήδη έναν κόσμο που αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση», πρόσθεσε. «Δεν χρειαζόμαστε καμία επιδείνωση των καταστάσεων. Και υπήρξε απογοήτευση που παρά αυτές τις αιτήσεις, αυτό συνέβη».

Ο Ρούμπιο κάλεσε ευθέως τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αλλάξει προτεραιότητες και να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ουκρανού ηγέτη ότι ο Λευκός Οίκος είχε σταματήσει τη μεταφορά κρίσιμων πληροφοριών πληροφοριών στο Κίεβο.

«Δεν ξέρω από πού αντλεί αυτές τις πληροφορίες, ούτε γιατί τις αναφέρει στον Τύπο», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Ουζμπεκιστάν. «Δεν υπήρξε καμία διακοπή. Ο Ζελένσκι θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο.»

Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι δεν έχει λάβει αρκετές προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, έναντι των οποίων διαθέτουν περιορισμένα μέσα άμυνας λόγω της έλλειψης αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot. «Έχουμε δεκάδες χώρες που μας βοηθούν», δήλωσε ο Ζελένσκι την Κυριακή στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News.

«Όμως, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν αυτές τις μοναδικές πληροφορίες για να ενημερώσουν την πλευρά μας όταν η Ρωσία χρησιμοποιεί βαλλιστικούς πυραύλους. Και δεν τις λάβαμε».

Αξιολογώντας την κατάσταση στην πρώτη γραμμή, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση έχει φτάσει σε αδιέξοδο και καμία πλευρά δεν είναι σε θέση να κερδίσει μια πλήρη νίκη στο πεδίο της μάχης στην περιοχή του Ντόνετσκ. Ο υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία, τονίζοντας ότι η μόνη ρεαλιστική έκβαση αυτής της σύγκρουσης παραμένει μια πολιτική διευθέτηση.

Οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου έχουν αυξηθεί μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου ότι οι ΗΠΑ θα εισάγουν εκατοντάδες χιλιάδες γαλόνια καυσίμου ντίζελ σε μια προσπάθεια να ανακουφίσουν τις τιμές στην αντλία.

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