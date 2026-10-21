Τραμπ: Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πλησιάζει μετά από συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ευχαρίστησε τη Ρωσία για την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, που κρατούνταν εκεί τέσσερα χρόνια.

Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν δόθηκε τίποτα ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του Χάμπαρντ.

Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ, οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχουν αποτύχει έως τώρα.

Η Ρωσία διατηρεί αδιάλλακτη στάση στα αιτήματά της σχετικά με τον πόλεμο. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα για άλλη μια φορά ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πλησιάζει, ευχαριστώντας παράλληλα τη Ρωσία για την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός Αμερικανού που κρατείτο εκεί εδώ και τέσσερα χρόνια.

«Δεν δώσαμε τίποτα ως αντάλλαγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Τις προάλλες, μιλούσα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διευθέτηση του πολέμου του με την Ουκρανία και νομίζω ότι πράγματι πλησιάζουμε σε αυτό. Ίσως να μην έχουμε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ προβαίνει σε τέτοιες δηλώσεις. Ωστόσο, οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχουν αποτύχει επί του παρόντος, με τη Μόσχα να παραμένει αδιάλλακτη όσον αφορά τα αιτήματά της.