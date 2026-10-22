Ανάλυση CNN: Εκεί που ο Τραμπ βλέπει συμφωνία, ο Πούτιν βλέπει μια νίκη για τη Ρωσία

Snapshot Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει διάθεση να συμβιβαστεί στους πολεμικούς στόχους της Ρωσίας στην Ουκρανία, διατηρώντας σκληρή στάση παρά τις αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνη.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης της κυβέρνησης Τραμπ απέτυχαν λόγω παρερμηνειών σχετικά με τις προθέσεις του Κρεμλίνου και την αδιαλλαξία του Πούτιν.

Η Ρωσία αξιοποιεί οικονομικές συμφωνίες, όπως η άρση κυρώσεων και η αύξηση των εξαγωγών λιπασμάτων, για να ενισχύσει τη θέση της έναντι των ΗΠΑ.

Η απελευθέρωση Αμερικανού πολίτη από τη Ρωσία παρουσιάστηκε ως επιτυχία του Τραμπ, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει την σκληρή στάση του Πούτιν.

Η στρατηγική του Κρεμλίνου θεωρείται ρεαλιστική και αποσκοπεί στην εκμετάλλευση των διαφορών και των πολιτικών κινήτρων της Ουάσινγκτον. Snapshot powered by AI

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόεδρος της Ρωσίας, σίγουρα θα έκλεινε μια γρήγορη και εύκολη συμφωνία για να τερματιστεί ο βάναυσος πόλεμος στην Ουκρανία, ίσως, όπως θα υποστήριζε, σε μόλις 24 ώρες, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Από τη σκοπιά του Τραμπ, πρόκειται για μια προφανή λύση.

Όχι μόνο η επίλυση αυτής της παρατεταμένης σύγκρουσης, η οποία βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο της, θα έβαζε τέλος στην αιματοχυσία «χιλιάδων νεαρών, όμορφων παιδιών», όπως τα αποκαλεί ο Τραμπ, που χάνουν την ζωή τους κάθε μήνα στην πρώτη γραμμή του μετώπου, αλλά θα ήταν– και αυτό είναι το πιο σημαντικό – και εξαιρετικά επικερδής.

Οι κυρώσεις κατά της Μόσχας θα μπορούσαν να αρθούν, ενώ αναπόφευκτα θα ακολουθούσαν επικερδείς εμπορικές συμφωνίες.

Με άλλα λόγια, θα επικρατούσε η ειρήνη και η ευημερία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στις 15 Αυγούστου 2025, στη Συγκεντρωτική Βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, στην Αλάσκα AP

Ο Πούτιν έχει ελάχιστο ενδιαφέρον να κάνει συμβιβασμούς

Αλλά, φυσικά, ο Τραμπ δεν είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας. Αυτός είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο πραγματικός ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου φαίνεται να έχει ελάχιστο ενδιαφέρον να κάνει συμβιβασμούς ως προς τους δηλωμένους πολεμικούς του στόχους στην Ουκρανία - είτε για χάρη των ρωσικών και ουκρανικών ζωών, είτε ακόμη και για χάρη επιπλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στα κρατικά ταμεία της χώρας του.

Πρόκειται για μια θεμελιώδη παρερμηνεία, η οποία οδήγησε τις άκαρπες προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η παρερμηνεία αυτή φάνηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας κρίσιμης συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ, επιχειρηματικού φίλου του Τραμπ που ανέλαβε τον ρόλο κορυφαίο διαπραγματευτή, και του ίδιου του Πούτιν.

Στη συνάντηση, ο Πούτιν είπε στον Γουίτκοφ ότι ήταν «περίεργος» να μάθει το αποτέλεσμα των συνομιλιών που είχαν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη μέρα στη Νορβηγία, όπου αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να διαμορφώσουν νέες πιθανές ειρηνευτικές προτάσεις, μεταξύ των οποίων και οικονομικά κίνητρα για τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι Getty Images Europe

Αργότερα, ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ ενημέρωσε τον Ρώσο ηγέτη για τις συζητήσεις, προσθέτοντας ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι «στην πραγματικότητα, αυτές περιείχαν ελάχιστα στοιχεία ουσιαστικής αξίας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης».

Ήταν ένα απολύτως προβλέψιμο αποτέλεσμα από την πλευρά του Κρεμλίνου, το οποίο αρνείται πεισματικά να υποχωρήσει από τις σκληροπυρηνικές του θέσεις, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία και η εξασφάλιση λόγου στις μελλοντικές ρυθμίσεις ασφαλείας του Κιέβου.

Παρ’ όλα αυτά, ο Λευκός Οίκος ίσως ήλπιζε ειλικρινά ότι το Κρεμλίνο θα έδειχνε μεγαλύτερη προθυμία για συμβιβασμό, ειδικά μετά την άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα – μια κίνηση με πολιτικά κίνητρα, που αποσκοπούσε στην μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά αποτέλεσε ταυτόχρονα ένα τεράστιο οικονομικό όφελος για τη Μόσχα.

Αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια (αποτυχημένη) «ενεργειακή εκεχειρία», η οποία θα υποχρέωνε την Ουκρανία να σταματήσει τις καταστροφικές επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν Pool Sputnik Kremlin

Η στρατηγική του Κρεμλίνου είναι ρεαλιστική

Μέσα σε αυτό το κλίμα αλληλοκατηγοριών, το οποίο επηρέασε την ανταλλαγή πληροφοριών των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και της Ουκρανίας, ο Τραμπ ζήτησε επίσης αλλαγή στην ουκρανική ηγεσία – γεγονός που θα ήταν «μουσική στα αυτιά» του Κρεμλίνου.

Για τη Μόσχα, ωστόσο, οι συμφωνίες, τα κίνητρα, ακόμη και η κοινή περιφρόνηση προς το Κίεβο, δεν εκλαμβάνονται ως σήμα για να συνεργαστεί και να υποχωρήσει, αλλά ως ένδειξη ότι η στρατηγική της απέναντι στις ΗΠΑ αποδίδει καρπούς.

Και αυτή η στρατηγική, σε αντίθεση με εκείνη της Ουάσιγκτον, είναι ρεαλιστική. Ο ηγέτης του Κρεμλίνου κατανοεί τι παρακινεί τον Τραμπ και καταφέρνει, με ευκολία, να αποσπά την προσοχή του ευέξαπτου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, υποσχόμενος τεράστιες οικονομικές συμφωνίες.

Περισσότερες τέτοιες συμφωνίες κατατέθηκαν από το Κρεμλίνο κατά τη συνάντηση με τον Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Πούτιν εξήρε τη αμφιλεγόμενη συμφωνία για το ντίζελ, προτείνοντας, παράλληλα, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αυξήσει τις εξαγωγές ζωτικών λιπασμάτων προς τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων.

«Συζητάμε επίσης διάφορα έργα, όπως κέντρα δεδομένων, έργα στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής συνεργασίας», δήλωσε ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και βασικός συνομιλητής του Κρεμλίνου με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση των τρίωρων συνομιλιών.

Ο απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ (δεξιά), με τον απεσταλμένο του Ρώσου Προέδρου Κιρίλ Ντμιτριέφ, στο Παλάτι της Γερουσίας του Κρεμλίνου στη Μόσχα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026. Pool Sputnik Kremlin

Η διαφορετική οπτική Πούτιν και Τραμπ

Και δεν είναι μόνο τα οικονομικά «δώρα» που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να κολακεύσει και να γοητεύσει, ή για να διατηρήσει μια ευήκοη στάση στον Λευκό Οίκο.

Η απελευθέρωση από τον Πούτιν – λίγο πριν από τη συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη – ενός 74χρονου Αμερικανού πολίτη, του Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρατούνταν από τη Ρωσία μετά τη σύλληψή του στην Ουκρανία το 2022, στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, χαρακτηρίστηκε από τον Γουίτκοφ, σε μια επίδειξη κολακείας, ως πράξη ενός «ανθρωπιστή».

Ο Χάμπαρντ φέρεται να αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της τετραετούς ομηρίας του σε ένα απομακρυσμένο ρωσικό σωφρονιστικό ίδρυμα. Ωστόσο, η τελική του απελευθέρωση χαιρετίστηκε από τον Λευκό Οίκο ως απόδειξη της ικανότητας του Τραμπ να επιτυγχάνει συμφωνίες, αλλά και της υποχωρητικότητας του Πούτιν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από σεβασμό προς τον πρόεδρο Τραμπ, δεν χρειάστηκε να προσφέρουν τίποτα σε αντάλλαγμα – μια πρωτοφανής κατάσταση για τη Ρωσία», αναφέρεται σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα «Truth Social», η οποία ανήκει στον Τραμπ.

Ωστόσο, είναι απίθανο ο σκληροτράχηλος πρώην αξιωματικός της KGB, που βρίσκεται στο Κρεμλίνο, να βλέπει τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο.

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