Μόσχα: Έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες τον Νοέμβριο μετά το τετ α τετ Πούτιν με Γουίτκοφ

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ ανακοίνωσε την πρόθεση του Κρεμλίνου να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, απορρίπτοντας ωστόσο το ειρηνευτικό σχέδιο της ΕΕ.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μόσχα: Έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες τον Νοέμβριο μετά το τετ α τετ Πούτιν με Γουίτκοφ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την πρόθεση να συμμετάσχει σε τριμερείς συνομιλίες με ΗΠΑ και Ουκρανία τον Νοέμβριο.
  • Ο Ρώσοςεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε προσωπικά τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ για αυτή την απόφαση.
  • Η Ρωσία απέρριψε το νέο ειρηνευτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε ο Γουίτκοφ.
  • Η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε το ευρωπαϊκό σχέδιο ανεπαρκές και δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ατζέντα των συνομιλιών.
  • Η αποδοχή του σχήματος για τις τριμερείς συνομιλίες αποτελεί το βασικό μέσο για τη συνέχιση του διπλωματικού διαλόγου.
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Η Μόσχα ανάβει το πράσινο φως για την επανέναρξη του διπλωματικού διαλόγου. Σύμφωνα με τον στενό σύμβουλο του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, η ρωσική ηγεσία είναι πλέον έτοιμη να συμμετάσχει σε τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία. Ο χρονικός ορίζοντας που τέθηκε για αυτές τις κρίσιμες επαφές αφορά το πρώτο μισό του Νοεμβρίου. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος φρόντισε να μεταφέρει προσωπικά αυτή την απόφαση στον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος προσήλθε στη συζήτηση κομίζοντας ένα νέο ειρηνευτικό πλαίσιο. Όπως ανακοινώθηκε, ο Γουίτκοφ παρουσίασε λεπτομερώς τις νέες προσεγγίσεις που έχουν διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κίεβο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Πάντως, το Κρεμλίνο έσπευσε να υποβαθμίσει άμεσα τη σημασία του συγκεκριμένου σχεδίου.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ευθέως πως η ρωσική πλευρά βρήκε ελάχιστα χρήσιμα στοιχεία στα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη της. Από πλευράς της η Μόσχα δείχνει να κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το περιεχόμενο της επερχόμενης ατζέντας. Παρά την κατηγορηματική απόρριψη του ευρωπαϊκού πλαισίου, η επίσημη αποδοχή του σχήματος για τις τριμερείς συνομιλίες αποτελεί το βασικό όχημα για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων τον επόμενο μήνα.

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