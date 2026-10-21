Πρόταση Γουίτκοφ σε Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες - Απελευθερώθηκε αμερικανός

Snapshot Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν την επανέναρξη τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ρωσία απελευθέρωσε ξαφνικά τον Αμερικανό Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος ήταν αιχμάλωτος για πάνω από τέσσερα χρόνια, χωρίς ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Ο Γουίτκοφ κατέθεσε στον Πούτιν μια επικαιροποιημένη πρόταση που προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις στο Όσλο, με στόχο μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Πούτιν πρότεινε να συζητηθεί και η ρωσική διαμεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκμεταλλευόμενος την ιδιαίτερη σχέση της Μόσχας με την Τεχεράνη.

Ο Πούτιν ζήτησε να προγραμματιστεί άμεσα κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, πιθανώς στα μέσα Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ ζήτησε την Τετάρτη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επιτρέψει την επανέναρξη των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, με ξεκάθαρο στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος επενδύει διπλωματικά σε αυτή τη συνάντηση, ελπίζοντας πως ο Ρώσος πρόεδρος θα επιδείξει πολύ μεγαλύτερη διάθεση για συμβιβασμό. Η συγκεκριμένη προσδοκία εδράζεται στην πρόσφατη στρατηγική απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού ντίζελ. Πρόκειται για ένα βήμα μαζί με άλλες πρωτοβουλίες που η Μόσχα έχει ήδη υποδεχτεί ιδιαίτερα θετικά.

Λίγο πριν ξεκινήσει το τετ α τετ στην Αγία Πετρούπολη, η Ρωσία προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική κίνηση αποφυλακίζοντας τον Αμερικανό πολίτη Στίβεν Χάμπαρντ. Ο 74χρονος πέρασε περισσότερα από τέσσερα ολόκληρα χρόνια αιχμαλωσίας. Είχε συλληφθεί από τα ρωσικά στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία τον Απρίλιο του 2022. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φρόντισε να ανακοινώσει ο ίδιος την απελευθέρωσή του ακριβώς στην αρχή της συνάντησης. Γυρίζοντας προς τον Γουίτκοφ μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, του επιβεβαίωσε πως ο Χάμπαρντ βρίσκεται ήδη στο αεροδρόμιο Πούλκοβο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε άμεσα για την εξέλιξη μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Στίβεν επιστρέφει στην πατρίδα του και θα βρίσκεται σύντομα με την οικογένειά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάστηκε να δώσουν απολύτως τίποτα ως αντάλλαγμα για την αποφυλάκισή του. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Τραμπ, επρόκειτο για μια πρωτοφανή κατάσταση για τη Ρωσία, η οποία προχώρησε στην κίνηση καθαρά από σεβασμό προς το πρόσωπό του, χωρίς να απαιτηθεί η παραμικρή ανταλλαγή.

Ο εντατικός γύρος στο Όσλο

Ο Στιβ Γουίτκοφ έφτασε στη ρωσική επικράτεια έχοντας στα χέρια του μια επικαιροποιημένη πρόταση. Είχε μόλις ολοκληρώσει έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων στο Όσλο της Νορβηγίας. Εκεί πραγματοποίησε εκτενείς συζητήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, καθώς και με κορυφαίους εκπροσώπους από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι είχε ξεκαθαρίσει από την Τρίτη πως το αμέσως επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια άμεση τριμερής συνάντηση ανάμεσα στον ίδιο, τον Πούτιν και τον Τραμπ. Μέχρι σήμερα η Ρωσία απέρριπτε κατηγορηματικά αυτό το συγκεκριμένο σχήμα.

Την ίδια ώρα, οι εντατικές διαπραγματεύσεις στο Όσλο εστίασαν αποκλειστικά στη διαμόρφωση μιας ενιαίας πρότασης για μια «συμφωνία-πλαίσιο» που θα τερματίσει τις εχθροπραξίες. Ο Γουίτκοφ μετέφερε στον Πούτιν την πεποίθησή του πως οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές και πως έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Του ζήτησε ευθέως να εξετάσει σοβαρά την επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών, ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα προς τη διευθέτηση της κρίσης. Ο Αμερικανός απεσταλμένος πρότεινε μάλιστα η διαδικασία να περιλαμβάνει εκπροσώπους τεχνικών ομάδων ειδικών που θα αναλύσουν διεξοδικά τα ζητήματα. Παράλληλα του παρέδωσε μια σειρά από έγγραφα που περιγράφουν τις νέες προσεγγίσεις για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, ζητώντας του να τα μελετήσει.

Το Ιράν και το νέο ραντεβού

Κι όμως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέλεξε να διευρύνει την ατζέντα της συζήτησης πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Έβαλε στο τραπέζι το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, ενημερώνοντας τον Γουίτκοφ πως επιθυμεί να συζητήσει μια πιθανή ρωσική διαμεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Ρώσος ηγέτης υπενθύμισε την ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης που διατηρεί η Μόσχα με την Τεχεράνη, μια σχέση χτισμένη προσεκτικά εδώ και δεκαετίες. Όπως ανακοινώθηκε, προσφέρθηκε να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην επίλυση της τρέχουσας κρίσης εφόσον της ζητηθεί. Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Πούτιν ξεκαθάρισε στον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου πως θέλει να προγραμματιστεί άμεσα η συζήτηση για μια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, η οποία τοποθετείται χρονικά στα μέσα Νοεμβρίου.

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