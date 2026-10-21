Πρόταση Γουίτκοφ σε Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες - Απελευθερώθηκε αμερικανός

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου παρουσίασε στον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη το νέο πλαίσιο για τριμερείς διαπραγματεύσεις, με τη Μόσχα να προχωρά σε κίνηση καλής θέλησης.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πρόταση Γουίτκοφ σε Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες - Απελευθερώθηκε αμερικανός
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν την επανέναρξη τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Η Ρωσία απελευθέρωσε ξαφνικά τον Αμερικανό Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος ήταν αιχμάλωτος για πάνω από τέσσερα χρόνια, χωρίς ανταλλαγή αιχμαλώτων.
  • Ο Γουίτκοφ κατέθεσε στον Πούτιν μια επικαιροποιημένη πρόταση που προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις στο Όσλο, με στόχο μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
  • Ο Πούτιν πρότεινε να συζητηθεί και η ρωσική διαμεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκμεταλλευόμενος την ιδιαίτερη σχέση της Μόσχας με την Τεχεράνη.
  • Ο Πούτιν ζήτησε να προγραμματιστεί άμεσα κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, πιθανώς στα μέσα Νοεμβρίου.
Snapshot powered by AI

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ ζήτησε την Τετάρτη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επιτρέψει την επανέναρξη των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, με ξεκάθαρο στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος επενδύει διπλωματικά σε αυτή τη συνάντηση, ελπίζοντας πως ο Ρώσος πρόεδρος θα επιδείξει πολύ μεγαλύτερη διάθεση για συμβιβασμό. Η συγκεκριμένη προσδοκία εδράζεται στην πρόσφατη στρατηγική απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού ντίζελ. Πρόκειται για ένα βήμα μαζί με άλλες πρωτοβουλίες που η Μόσχα έχει ήδη υποδεχτεί ιδιαίτερα θετικά.

Λίγο πριν ξεκινήσει το τετ α τετ στην Αγία Πετρούπολη, η Ρωσία προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική κίνηση αποφυλακίζοντας τον Αμερικανό πολίτη Στίβεν Χάμπαρντ. Ο 74χρονος πέρασε περισσότερα από τέσσερα ολόκληρα χρόνια αιχμαλωσίας. Είχε συλληφθεί από τα ρωσικά στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία τον Απρίλιο του 2022. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φρόντισε να ανακοινώσει ο ίδιος την απελευθέρωσή του ακριβώς στην αρχή της συνάντησης. Γυρίζοντας προς τον Γουίτκοφ μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, του επιβεβαίωσε πως ο Χάμπαρντ βρίσκεται ήδη στο αεροδρόμιο Πούλκοβο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε άμεσα για την εξέλιξη μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Στίβεν επιστρέφει στην πατρίδα του και θα βρίσκεται σύντομα με την οικογένειά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάστηκε να δώσουν απολύτως τίποτα ως αντάλλαγμα για την αποφυλάκισή του. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Τραμπ, επρόκειτο για μια πρωτοφανή κατάσταση για τη Ρωσία, η οποία προχώρησε στην κίνηση καθαρά από σεβασμό προς το πρόσωπό του, χωρίς να απαιτηθεί η παραμικρή ανταλλαγή.

Ο εντατικός γύρος στο Όσλο

Ο Στιβ Γουίτκοφ έφτασε στη ρωσική επικράτεια έχοντας στα χέρια του μια επικαιροποιημένη πρόταση. Είχε μόλις ολοκληρώσει έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων στο Όσλο της Νορβηγίας. Εκεί πραγματοποίησε εκτενείς συζητήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, καθώς και με κορυφαίους εκπροσώπους από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι είχε ξεκαθαρίσει από την Τρίτη πως το αμέσως επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια άμεση τριμερής συνάντηση ανάμεσα στον ίδιο, τον Πούτιν και τον Τραμπ. Μέχρι σήμερα η Ρωσία απέρριπτε κατηγορηματικά αυτό το συγκεκριμένο σχήμα.

Την ίδια ώρα, οι εντατικές διαπραγματεύσεις στο Όσλο εστίασαν αποκλειστικά στη διαμόρφωση μιας ενιαίας πρότασης για μια «συμφωνία-πλαίσιο» που θα τερματίσει τις εχθροπραξίες. Ο Γουίτκοφ μετέφερε στον Πούτιν την πεποίθησή του πως οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές και πως έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Του ζήτησε ευθέως να εξετάσει σοβαρά την επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών, ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα προς τη διευθέτηση της κρίσης. Ο Αμερικανός απεσταλμένος πρότεινε μάλιστα η διαδικασία να περιλαμβάνει εκπροσώπους τεχνικών ομάδων ειδικών που θα αναλύσουν διεξοδικά τα ζητήματα. Παράλληλα του παρέδωσε μια σειρά από έγγραφα που περιγράφουν τις νέες προσεγγίσεις για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, ζητώντας του να τα μελετήσει.

Το Ιράν και το νέο ραντεβού

Κι όμως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέλεξε να διευρύνει την ατζέντα της συζήτησης πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Έβαλε στο τραπέζι το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, ενημερώνοντας τον Γουίτκοφ πως επιθυμεί να συζητήσει μια πιθανή ρωσική διαμεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Ρώσος ηγέτης υπενθύμισε την ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης που διατηρεί η Μόσχα με την Τεχεράνη, μια σχέση χτισμένη προσεκτικά εδώ και δεκαετίες. Όπως ανακοινώθηκε, προσφέρθηκε να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην επίλυση της τρέχουσας κρίσης εφόσον της ζητηθεί. Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Πούτιν ξεκαθάρισε στον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου πως θέλει να προγραμματιστεί άμεσα η συζήτηση για μια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, η οποία τοποθετείται χρονικά στα μέσα Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ρωσικού μαχητικού Su-30 στο Καλίνινγκραντ - Η στιγμή που πέφτει δίπλα σε νεκροταφείο - Video

16:05ANNOUNCEMENTS

Βασίλης Παντελεάκης rocks! Ο πρωταθλητής των δύο τροχών στο Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS (photos)

16:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Κυριτσόπουλος για Διονύση Σαββόπουλο: «Για μένα είναι ζωντανός, με εμπνέει μονίμως»

16:00WHAT THE FACT

Γιατί ο αφρός του σαπουνιού είναι πάντα λευκός – Ακόμα κι αν είναι μπλε ή κόκκινο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Τούρκος διακινητής για το ναυάγιο με 6 νεκρούς

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος - Τραυματίες δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

15:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τα στημένα, εκτός του Λιόλιου: Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Μαυραγάνης

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρόταση Γουίτκοφ σε Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες - Απελευθερώθηκε Αμερικανός κρατούμενος

15:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Συνελήφθη η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα

15:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς φτάσαμε στις σύλληψη Λιόλιου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Καταθέσεις για στημένους αγώνες, στο μικροσκόπιο 50 ματς

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή στη δίκη φυσικοθεραπευτή και γιατρού για δήθεν θεραπείες με βλαστοκύτταρα

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «Μεγάλο Πράσινο Τείχος» της Κίνας: Η προειδοποίηση των ειδικών για τον «απορροφητήρα» του άνθρακα

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Μικρής έντασης επεισόδια μετά το τέλος του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

15:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Βρέθηκαν περί τα €820.000 σε σπίτι εμπλεκόμενου διαιτητή

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Τουρισμός όλο τον χρόνο και περισσότερα έσοδα – Η νέα διεθνής καμπάνια

15:04ΥΓΕΙΑ

Τροποποιείται ο πίνακας των εξετάσεων για τους βιοδείκτες του καρκίνου

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος - Τραυματίες δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

15:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Συνελήφθη η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

14:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Λιόλιου, 2 διαιτητών και 3 μελών του ΔΣ της ΕΟΚ

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς φτάσαμε στις σύλληψη Λιόλιου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Καταθέσεις για στημένους αγώνες, στο μικροσκόπιο 50 ματς

15:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Βρέθηκαν περί τα €820.000 σε σπίτι εμπλεκόμενου διαιτητή

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

15:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τα στημένα, εκτός του Λιόλιου: Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Μαυραγάνης

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία που έγινε αφετηρία αλλαγών: Πώς η φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη οδήγησε στη γέννηση της Πολιτικής Προστασίας

13:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο Λιόλιος και άλλοι τρεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ