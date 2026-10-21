Ουκρανία: «Ισχυρή ευθυγράμμιση» ΗΠΑ, Κιέβου και Ευρώπης – Ο Γουίτκοφ πάει στον Πούτιν

«Πολύ παραγωγικές» χαρακτήρισε τις επαφές με τον Ζελένσκι Αμερικανός αξιωματούχος – Η Ουάσινγκτον μιλά για σύγκλιση με Κίεβο και Ευρώπη στα επόμενα βήματα

Γιάννης Φιλιππάκος

Ουκρανία: «Ισχυρή ευθυγράμμιση» ΗΠΑ, Κιέβου και Ευρώπης – Ο Γουίτκοφ πάει στον Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι συνομιλίες στο Όσλο μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ χαρακτηρίστηκαν «πολύ παραγωγικές» με ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρώπης για τα επόμενα βήματα.
  • Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και η μεταπολεμική ανοικοδόμηση, χωρίς να υπάρξει συγκεκριμένη συμφωνία.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε την ετοιμότητα του Κιέβου για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με τα εδαφικά ζητήματα να απαιτούν ανώτατο πολιτικό επίπεδο διαλόγου.
  • Ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πούτιν για να μεταφέρει τις προτάσεις του Όσλο και να αξιολογήσει πιθανότητες προόδου.
  • Αποκαταστάθηκε η συνεργασία Ουκρανίας-ΗΠΑ στην έγκαιρη προειδοποίηση για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, μετά από προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών.
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Νέες προτάσεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων παρουσίασε η ουκρανική πλευρά στις συνομιλίες που έγιναν στο Όσλο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ παραγωγικές» και έκανε λόγο για «ισχυρή ευθυγράμμιση» μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ουκρανίας και Ευρώπης σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Στο τραπέζι βρέθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζητήματα και το πλαίσιο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν τα εδάφη θα πρέπει να συζητηθούν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Την Τετάρτη η συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν

Το βάρος περνά πλέον στη Μόσχα, καθώς ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί την Τετάρτη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στόχος είναι να μεταφερθούν στη ρωσική πλευρά οι προτάσεις που συζητήθηκαν στο Όσλο και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω πρόοδο.

Το Κρεμλίνο έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι αναμένει από τον Γουίτκοφ ενημέρωση για τις τελευταίες θέσεις της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων.

Αποκαταστάθηκε η ανταλλαγή πληροφοριών

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην έγκαιρη προειδοποίηση για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, μετά τα προβλήματα που είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ουκρανού προέδρου για αμερικανικές αποφάσεις που, όπως είχε πει, ήταν «δύσκολο να εξηγηθούν μεταξύ φίλων», κυρίως σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις σε οπλικά συστήματα και τη συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών.

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