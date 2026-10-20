Washington Post: Η κυβέρνηση Τραμπ καθυστερεί την έγκριση των πυραύλων Patriot για την Ουκρανία

Snapshot Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη τη μεταφορά πυραύλων Patriot προς την Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι έχουν πληρωθεί από συμμάχους του Κιέβου.

Η μεταφορά των αμερικανικής κατασκευής πυραύλων απαιτεί υπογραφή από το Πεντάγωνο, η οποία δεν έχει δοθεί ακόμη από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η Ουκρανία ζητά περισσότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις και τους περιορισμούς στην ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουάσινγκτον.

Παρά τις δυσκολίες στις σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, ο Ζελένσκι συνεχίζει επαφές με αμερικανικές αμυντικές εταιρείες για την επιτάχυνση της προμήθειας των πυραύλων Patriot. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη μεταφορά σημαντικής παρτίδας αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot προς την Ουκρανία, σύμφωνα με τη Washington Post, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες αεράμυνας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, μέρος των πυραύλων προέρχεται από συμμάχους της Ουκρανίας και έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από αυτούς. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής οπλικά συστήματα, η μεταφορά τους σε τρίτη χώρα προϋποθέτει την έγκριση της Ουάσινγκτον και συγκεκριμένα του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Washington Post, η σχετική έγκριση από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει ακόμη δοθεί, με αποτέλεσμα οι παραδόσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η καθυστέρηση έρχεται ενώ η Ουκρανία πιέζει για περισσότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους, ώστε να ενισχύσει την άμυνά της απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Οι αιχμές Ζελένσκι

Το θέμα είχε θέσει ήδη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε για καθυστερήσεις στην παράδοση οπλισμού αλλά και για περιορισμούς στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επικείμενες ρωσικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας ορισμένες από τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον «δύσκολο να εξηγηθούν – μεταξύ φίλων».

Η δυσαρέσκεια του Κιέβου εντείνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ έχουν επιβαρυνθεί, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκεί δημόσια κριτική στον Ζελένσκι και να επιδιώκει παράλληλα να κρατήσει ανοικτό τον δίαυλο διαπραγμάτευσης με τη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις επαφές με αμερικανικές αμυντικές εταιρείες για την επιτάχυνση της προμήθειας Patriot, υπογραμμίζοντας ότι τα συστήματα αυτά είναι κρίσιμα για την προστασία των ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

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