Ζελένσκι: «Δύσκολο να εξηγηθούν» οι αποφάσεις των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε για περιορισμούς στην ανταλλαγή πληροφοριών και καθυστερήσεις στην παράδοση πυραύλων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ζελένσκι: «Δύσκολο να εξηγηθούν» οι αποφάσεις των ΗΠΑ για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ουκρανός πρό Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε δυσκολία στην κατανόηση ορισμένων αποφάσεων των ΗΠΑ σχετικά με την υποστήριξη στην Ουκρανία, ειδικά όσον αφορά περιορισμούς στην ανταλλαγή πληροφοριών και καθυστερήσεις στην παράδοση πυραύλων.
  • Η Ουκρανία δεν έχει λάβει επαρκείς εξηγήσεις για τους περιορισμούς στη χρήση του συστήματος Starshield και σε τρεις περιπτώσεις δεν προειδοποιήθηκε για επικείμενα πλήγματα.
  • Κατηγορεί το Πεντάγωνο για καθυστερήσεις στην παράδοση πυραύλων μέσω του προγράμματος PURL, με τουλάχιστον ένα πακέτο να περιμένει υπογραφή από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας.
  • Η αμερικανική πλευρά αρνείται γενική διακοπή στην ανταλλαγή πληροφοριών και αποδίδει προβλήματα σε τεχνικά ζητήματα που εξετάζονται.
  • Η Ουκρανία προτείνει παύση 30 ημερών των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, εφόσον οι ΗΠΑ προμηθεύσουν το Κίεβο με πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot.
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Νέα αιχμή προς την Ουάσιγκτον άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας «δύσκολο να εξηγηθούν μεταξύ φίλων» ορισμένες από τις τελευταίες αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία.

Μιλώντας σε αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις στην παράδοση οπλισμού, αλλά και στους περιορισμούς που, όπως είπε, έχουν εμφανιστεί στην ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών με το Κίεβο.

«Όλα καταλήγουν στην άρνηση του Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και σε αποφάσεις της αμερικανικής πλευράς που είναι δύσκολο να εξηγηθούν – μεταξύ φίλων», ανέφερε.

«Κάποια πολιτική απόφαση έχει ληφθεί...»

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν έχει λάβει επαρκείς εξηγήσεις για τους περιορισμούς στη χρήση του συστήματος Starshield, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και για την αντιμετώπιση ρωσικών επιθέσεων.

Όπως είπε, σε τρεις περιπτώσεις μέσα στην τελευταία εβδομάδα το Κίεβο δεν έλαβε την προειδοποίηση για επικείμενα πλήγματα που συνήθως παρέχουν οι εταίροι του.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Πεντάγωνο ότι καθυστερεί την παράδοση πυραύλων που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από συμμάχους της Ουκρανίας μέσω του προγράμματος PURL. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον ένα πακέτο πυραύλων αναμένει ακόμη την υπογραφή του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Όλα αυτά δείχνουν ότι έχει ληφθεί κάποια πολιτική απόφαση για την επιβράδυνση της υποστήριξης προς εμάς», δήλωσε.

Η αμερικανική πλευρά έχει αμφισβητήσει ότι υπάρχει γενική διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συνεργασία συνεχίζεται, αποδίδοντας πρόσφατο πρόβλημα στην έγκαιρη προειδοποίηση σε τεχνικό ζήτημα που εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η πρόταση για τα ρωσικά διυλιστήρια

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να σταματήσει για 30 ημέρες τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, όπως έχει ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον οι ΗΠΑ προμηθεύσουν το Κίεβο με αναχαιτιστικούς πυραύλους για τα συστήματα Patriot.

Η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Κιέβου, με τον Τραμπ να επικρίνει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και να υπερασπίζεται την επιλογή του να μην προχωρήσει σε κινήσεις που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν να απομακρύνουν τη Μόσχα από τις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες στη Νορβηγία με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για συνέχιση των επαφών γύρω από τον πόλεμο.

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