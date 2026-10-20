Πυρά Τραμπ σε Ζελένσκι: «Πολύ κακό αν δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι για ευθύνη στη συνέχιση του πολέμου και ζητά από αυτόν να επιδιώξει συμφωνία ειρήνης.

Ο Τραμπ αμφισβητεί την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς ανταπόδοση, εκτός από αυξημένες τιμές ντίζελ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις και ζήτησε τριμερείς συνομιλίες με ΗΠΑ και Ρωσία.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ίδια ημέρα που ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ μεταβαίνει στη Μόσχα για συνομιλίες, προκαλώντας ανησυχία στο Κογκρέσο και στην Ευρώπη.

Η πρόσφατη προσέγγιση Τραμπ προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ρωσικού ντίζελ και της άρσης κυρώσεων, έχει προκαλέσει πολιτική ένταση στις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές αντιδράσεις. Snapshot powered by AI

Αυστηρές προειδοποιήσεις προς τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι απηύθυνε απόψε από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι σχέσεις των δυο προέδρων το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε ένταση με τον Τραμπ να επιρρίπτει την ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου στον Ζελένσκι, ενώ πρόσφατα πρότεινε και την αντικατάστασή του, λέγοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται έναν «νέο πρόεδρο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε συμφωνία από τον Ουκρανό πρόεδρο, προειδοποιώντας ότι θα είναι «πολύ κακό αν δεν το κάνει», ενώ αμφισβήτησε την υποστήριξη προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι δεν πήραμε τίποτα σε αντάλλαγμα.

«Η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη. Η Ουκρανία δεν είναι. Ο Ζελένσκι πρέπει να θέλει να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο, και αν δεν το κάνει, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να προελαύνουν. Έχουν απεριόριστο ανθρώπινο δυναμικό. Δώσαμε στην Ουκρανία τεράστια χρηματικά ποσά. Σε αντάλλαγμα, το μόνο που έχουμε πάρει είναι υψηλές τιμές ντίζελ» είπε στις δηλώσεις του ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Trump: “Russia is a great power. Ukraine is not.” “Zelensky needs to want to end this war, and if he doesn’t, I think it will be very bad. The Russians continue to advance. They have unlimited manpower. We’ve given Ukraine enormous amounts of money. In return, all we’ve gotten is high diesel prices.” — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026

Οι δηλώσεις που αναμένεται να φέρουν αναταράξεις γίνονται την ημέρα που ο Ζελένσκι συναντήθηκε στο Όσλο με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος την Τετάρτη μεταβαίνει στη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι «Έτοιμοι για διαπραγματεύσεις» και ζήτησε τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Νωρίτερα ο Ουκρανός Πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας πως η Ουκρανία λαμβάνει και πάλι έγκαιρες προειδοποιήσεις για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Οι πρόσφατες χειρονομίες του Τραμπ προς τη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας για την αγορά ρωσικού ντίζελ και την άρση νέων κυρώσεων, έχουν προκαλέσει δικομματική αντίδραση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

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