Ρωσία: Αύριο ξεκινούν οι παραδόσεις πετρελαίου ντίζελ στις ΗΠΑ μετά τη συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν

Snapshot Η Ρωσία ξεκινά τις παραδόσεις 40.000 μετρικών τόνων ρωσικού πετρελαίου ντίζελ προς τις ΗΠΑ από τις 22 Οκτωβρίου.

Η συμφωνία ήρθε μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ρωσία άρθηκε την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ που είχε επιβληθεί λόγω επιθέσεων σε διυλιστήρια.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ επιβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές καυσίμων προς τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Snapshot powered by AI

Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για την παράδοση πετρελαίου ντίζελ ξεκινά να υλοποιείται από αύριο, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ.

Ύστερα από τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γούιτκοφ, με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν, ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη 22/10, 40.000 μ.τ. καυσίμων αναμένεται να αναχωρήσουν από τη Ρωσία, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο «Vedomosti».

Η συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μία ιστορική συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών, η οποία στοχεύει στην αποκλιμάκωση των τιμών για τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, με σκοπό την στήριξη πολιτών και επαγγελματιών.

Η Ρωσία αποφάσισε να άρει την αυτοεπιβαλλόμενη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, την οποία είχε επιβάλλει για να αντιμετωπιστεί η εγχώρια έλλειψη που προκλήθηκε εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια.

Τα καύσιμα που θα μεταφερθούν

Ο Νόβακ δήλωσε την Τετάρτη ότι το πλοίο θα μεταφέρει 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμου, προσθέτοντας ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την προμήθεια καυσίμου πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Δεν ανέφερε το λιμάνι από το οποίο θα παραδοθεί το φορτίο.«Θα ακολουθήσουν, φυσικά, και άλλες αποστολές. Είχαν επιτευχθεί συμφωνίες μεταξύ των δύο ηγετών. Θα καλύψουμε τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δήλωση του Νόβακ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα εξάγει αμέσως 300.000 μετρικούς τόνους, ή 2,25 εκατομμύρια βαρέλια, ακολουθούμενα από 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο τόνους «αμέσως μετά». Οι ΗΠΑ εξάγουν περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ την ημέρα.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Αγία Πετρούπολη, ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Πούτιν για την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές. «Αυτό είναι ένα παράδειγμα της συνεργασίας μας, και θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό», δήλωσε ο Γουίτκοφ μετά τη συνάντηση

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι τα πρώτα ρωσικά δεξαμενόπλοια με ντίζελ θα αναχωρήσουν σε δύο έως τρεις ημέρες.«Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τις αποστολές αρκετών πλοίων, των δεξαμενόπλοιων. Θα αναχωρήσουν το ένα μετά το άλλο. Πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοοικονομική πλευρά», είπε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα είναι επίσης σε θέση να προμηθεύσει λιπάσματα σε «μεγάλες ποσότητες» στην αμερικανική αγορά.

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