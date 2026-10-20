Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 11 τραυματίες

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων έπληξε την Ουκρανία κατά την διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτης, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, οι τρεις από τους οποίους στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. Έντεκα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Οι τοπικές υπηρεσίες άμεσης δράσης ανακοίνωσαν ότι «τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με στόχο ένα κτίριο που στεγάζει υποδομές παραγωγής και μια αποθήκη η οποία έπιασε φωτιά σε οικισμό του Όμπουχιβ», στα νότια της Ουκρανίας.

«Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και οι επιχειρήσεις καθαρισμού συνεχίζονται», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η οποία έγινε μέσω του Telegram.

Στη νοτιοανατολική Ουκρανία, «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια και την περιφέρειά της», ανακοίνωσε ο Ιβάν Φεντόροφ, ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.

Με ανακοίνωση του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε πως έπληξε τρία εμπορικά πλοία στο ουκρανικό λιμάνι του Ρένι και άλλο ένα εμπορικό πλοίο που έπλεε προς την Οδησσό, καθώς και δύο κόμβους εφοδιασμού στην περιφέρεια του Βολίν και την πόλη Χμελνίτσκι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα πλοία και οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού που επλήγησαν χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.