Συντριβή ρωσικού μαχητικού Su-30 στο Καλίνινγκραντ - Η στιγμή που πέφτει δίπλα σε νεκροταφείο

Snapshot Ένα ρωσικό μαχη Su-30 κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή της επαρχίας Τσερνιαχόφσκ κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Το διμελές πλήρωμα χρησιμοποίησε τα καθίσματα εκτίναξης και διασώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Το αεροσκάφος πετούσε χωρίς φορτίο πυρομαχικών και οι ακριβείς λόγοι της συντριβής παραμένουν άγνωστοι.

Η πρώτη ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται απλώς σε «Su-30» χωρίς να επιβεβαιώνει την παραλλαγή του αεροσκάφους.

Το περιστατικό διαφέρει από τη συντριβή Su-30 τον Αύγουστο του 2023 στην ίδια περιοχή, όπου οι πιλότοι δεν κατάφεραν να εκτιναχθούν και σκοτώθηκαν. Snapshot powered by AI

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων Su-30 συνετρίβη στην περιοχή Τσερνιαχόφσκ του θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Ρωσία. Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης εκπαιδευτικής πτήσης. Το αεροπλάνο κατέπεσε σε ακατοίκητη ζώνη και πετούσε χωρίς φορτίο πυρομαχικών.

Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν εγκαίρως τα καθίσματα εκτίναξης. Εγκατέλειψαν το πιλοτήριο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο της συντριβής. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τα μέλη του πληρώματος έχουν ήδη εκκενωθεί από την περιοχή και δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τη ζωή τους.

Οι αρχικές αναφορές στα ρωσικά δίκτυα έκαναν λόγο για το προηγμένο μοντέλο Su-30SM. Κι όμως, η πρώτη δήλωση του υπουργείου αναφέρεται γενικά σε ένα «Su-30», αφήνοντας ανεπιβεβαίωτη την ακριβή παραλλαγή του μαχητικού. Την ίδια ώρα, τα αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα. Το σημερινό περιστατικό διαφέρει από τη μοιραία συντριβή ενός άλλου Su-30 στην ίδια ακριβώς επαρχία τον Αύγουστο του 2023. Σε εκείνη την περίπτωση οι χειριστές δεν είχαν προλάβει να εκτιναχθούν και βρήκαν τραγικό θάνατο.

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