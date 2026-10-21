Καλιφόρνια: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στο Σαν Χοσέ - Τρεις τραυματίες

Snapshot Μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος Cessna 177 συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο Capitol Expressway στο Σαν Χοσέ, τραυματίζοντας τρεις επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Οι τραυματισμοί των τριών ατόμων δεν απειλούν τη ζωή τους και μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο.

Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένων της SJFD, FAA και NTSB, ερευνούν τα αίτια της συντριβής χωρίς να έχουν ανακοινώσει ακόμη κάποιο συμπέρασμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ συνέβαλε στη συντριβή. Snapshot powered by AI

Συντριβή μικρού αεροσκάφους Cessna 177 σημειώθηκε το Σάββατο στον αυτοκινητόδρομο Capitol Expressway στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Το βίντεο δείχνει το μονοκινητήριο αεροσκάφος να προσκρούει σε μια υπερυψωμένη γέφυρα που διασχίζει τον αυτοκινητόδρομο.

Από τη συντριβή τραυματίστηκαν τρία άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Χοσέ (SJFD) σε ανάρτησή της στο X. Κανένας από τους τραυματισμούς δεν είναι απειλητικός για τη ζωή, ανέφερε η SJFD.

«Η SJFD βρίσκεται στο σημείο συντριβής αεροσκάφους, στην περιοχή του Capitol Expressway και της οδού Excalibur Dr.», έγραψε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στο X το Σάββατο.

«Μικρό ελικοφόρο αεροσκάφος συνετρίβη· δεν ενεπλάκησαν άλλα οχήματα. Δύο ενήλικες και ένα παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, για προληπτικούς λόγους. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε η ανάρτηση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε επίσης ότι από τη συντριβή προκλήθηκε «μικρή διαρροή καυσίμου, η οποία αντιμετωπίστηκε».

Ερευνητές από την SJFD, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διερευνούν τα αίτια της συντριβής, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινώσει ακόμη κάποια πιθανή αιτία, σύμφωνα με το Fox2 KTVU.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Σαν Χοσέ δήλωσε στο KTVU ότι, σύμφωνα με τις ενδείξεις, η χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ δεν αποτέλεσε παράγοντα στη συντριβή.

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