Τραγωδία στη Σκωτία: Νεκροί ένας 80χρονος άνδρας και ένας 16χρονος σε συντριβή μικρού αεροσκάφους

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Σκωτία, όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στη λίμνη Λόμοντ, βορειοανατολικά του Ντράιμεν, στην περιοχή του Στέρλινγκ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ένας 80χρονος άνδρας και ένας 16χρονος έφηβος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος αντιμετώπισε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης και συνετρίβη περίπου στις 16:45 το απόγευμα της Παρασκευής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο οι δύο επιβαίνοντες διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου (Air Accidents Investigation Branch – AAIB), η οποία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και διεξάγει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της συντριβής.

Στην περιοχή έχουν επιβληθεί προσωρινοί περιορισμοί στον εναέριο χώρο, ώστε να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των ερευνών.

Το χρονικό της πτήσης

Το αεροσκάφος, τύπου Piper Tomahawk II, με αριθμό νηολογίου G-LFSU, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Γλασκώβης στις 16:17 της Παρασκευής. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, σταμάτησε να εκπέμπει σήμα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο ακόμη πτήσεις νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος συνδέεται με τη σχολή εκπαίδευσης πιλότων Leading Edge Flight Training, η οποία διαθέτει βάσεις στα αεροδρόμια της Γλασκώβης και του Κάμπερνολντ.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.