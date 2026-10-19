Συντριβή μονοκινητήριου στην Πιερία: Θρήνος για τους δύο νεκρούς – Ψάχνουν τα αίτια της τραγωδίας

Snapshot Δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 58 ετών, σκοτώθηκαν στην πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Πιερία κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης.

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού μετά από ελιγμό, χωρίς να έχει αναφερθεί τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι δύο επιβαίνοντες ήταν ο έμπειρος πιλότος Χρήστος Αναστασιάδης και ο φίλος του Θεολόγος Μαραντίδης, που συχνά πετούσαν μαζί στην περιοχή.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τους άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης, εστιάζοντας στον ελιγμό πριν τη συντριβή, χωρίς προς το παρόν να έχει επιβεβαιωθεί η αιτία. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους το μεσημέρι της Κυριακής στην Κονταριώτισσα Πιερίας, με τις έρευνες να στρέφονται πλέον στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος έχασε ύψος και συνετρίβη κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Θύματα είναι ένας 41χρονος και ένας 58χρονος, οι οποίοι επέβαιναν στο ελαφρύ μονοκινητήριο που είχε απογειωθεί από την Αερολέσχη για πτήση στην περιοχή. Το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για περίπου 25 λεπτά και το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την επιστροφή του.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το μονοκινητήριο βρισκόταν πολύ κοντά στον αεροδιάδρομο όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε ύψος και κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού στην περιοχή της Κονταριώτισσας.

Ο πρόεδρος της Αερολέσχης έχει αναφέρει ότι πριν από την πτώση το αεροσκάφος πραγματοποίησε ελιγμό. Από τις έως τώρα μαρτυρίες δεν προκύπτει ότι είχε αναφερθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 13:50. Στο σημείο έφτασαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τους δύο άνδρες έξω από το αεροσκάφος και χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι πυροσβέστες τους μετέφεραν σε σημείο όπου μπορούσαν να προσεγγίσουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από τη συντριβή δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Ποιοι ήταν οι δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους

Οι δύο άνδρες ήταν ο 41χρονος Χρήστος Αναστασιάδης και ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης, με καταγωγή από την Πιερία.

Ο Θεολόγος Μαραντίδης

Ο Θεολόγος Μαραντίδης

Ο 41χρονος ήταν έμπειρος πιλότος, είχε υπηρετήσει σε πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair και στο παρελθόν είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας. Ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Ο 58χρονος ήταν φίλος του και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν συχνά πτήσεις στην περιοχή.

Τι εξετάζουν οι αρχές για τα αίτια της τραγωδίας

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι τελευταίες στιγμές της πτήσης και κυρίως ο ελιγμός που φέρεται να πραγματοποίησε το μονοκινητήριο λίγο πριν από την πτώση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν προηγήθηκε τεχνική βλάβη, απώλεια στήριξης ή άλλος παράγοντας που οδήγησε στη συντριβή. Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από την επίσημη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος.

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