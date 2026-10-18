Τραγωδία στην Πιερία: Αυτοί είναι οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν με το μονοκινητήριο

Snapshot Δύο άνδρες, ο 41χρονος πιλότος Χρήστος Αναστασιάδης και ο 58χρο Θεολόγος Μαραντίδης, σκοτώθηκαν όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος τους συνετρίβη στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας.

Ο Χρήστος Αναστασιάδης ήταν έμπειρος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας τεσσάρων ανήλικων παιδιών.

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, μετά από έναν ελιγμό που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τη συντριβή.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής οι λόγοι της πτώσης, όπως τεχνικά προβλήματα ή λάθος χειρισμός.

Η τοπική κοινωνία και οι οικογένειες των θυμάτων βρίσκονται σε βαθιά οδύνη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της επίσημης διερεύνησης. Snapshot powered by AI

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πιερία μετά την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10), όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή της Κονταριώτισσας, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο επιβαίνοντες.

Πρόκειται για τον 41χρονο Χρήστο Αναστασιάδη, πατέρα τεσσάρων παιδιών και έμπειρο πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, με υπηρεσία στα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, και τον 58χρονο Θεολόγο Μαραντίδη.

Οι δύο άνδρες επέβαιναν σε ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει ιδιαίτερη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με συγγενείς και ανθρώπους που γνώριζαν τα θύματα να προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν όσα συνέβησαν.

Ο Θεολόγος Μαραντίδης

Ο Θεολόγος Μαραντίδης

«Τα έχω χαμένα»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του Χρήστου Αναστασιάδη, ο οποίος μίλησε για τον γιο του, την εμπειρία του στην αεροπορία και το σοκ της απώλειας.

Με φωνή που αποτυπώνει την οδύνη του, περιέγραψε όσα γνώριζε για τη μοιραία πτήση, χωρίς να μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι ο γιος του δεν βρίσκεται στη ζωή.

«Ο πιλότος είναι γιος μου. Ήταν στα Καναντέρ, τα αεροπλάνα που σβήνουν φωτιές. Αυτός είχε πάρει δύο μικρά αεροπλανάκια και έκανε δοκιμές. Και εκεί, στο αεροδρόμιο, την ώρα της προσγείωσης, έγινε κάποιο λάθος και έπεσε κάτω το αεροπλάνο», ανέφερε στο Mega.

Ο πατέρας του 41χρονου στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένεια που αφήνει πίσω του ο γιος του, επισημαίνοντας ότι ήταν πατέρας τεσσάρων ανήλικων παιδιών.

«Έχει τέσσερα παιδιά. Το μεγαλύτερο είναι 12 χρονών, τα άλλα είναι μικρούτσικα. Είχε και αυτός μεγάλη εμπειρία, είχε. Εγώ πριν από δύο ώρες το έμαθα. Τα έχω χαμένα εγώ».

Στη συνέχεια, μίλησε για τον χαρακτήρα του γιου του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο προσεκτικό, εργατικό και βαθιά πιστό.

«Είχε εμπειρία, είχε όλα τα καλά πάνω του και αυτόν προτιμούσε η υπηρεσία σε όλες τις πτήσεις. Το παιδί ήταν πολύ προσεκτικό και εργατικό. Και πιστό, πήγαινε στο Άγιον Όρος τακτικά».

Τα λόγια του αποτυπώνουν τον πόνο μιας οικογένειας που καλείται να διαχειριστεί μια αιφνίδια και τραγική απώλεια, με τέσσερα μικρά παιδιά να χάνουν τον πατέρα τους.

Το χρονικό της αεροπορικής τραγωδίας στην Κονταριώτισσα

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας.

Ο Χρήστος Αναστασιάδης και ο Θεολόγος Μαραντίδης είχαν απογειωθεί με ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος από τον χώρο της Αερολέσχης Πιερίας.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης δεν είχε αναφερθεί κάποιο πρόβλημα, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος της Αερολέσχης.

Λίγο πριν από τη συντριβή, ο πιλότος ζήτησε άδεια για χαμηλή διέλευση πάνω από τον αεροδιάδρομο. Αφού πραγματοποίησε τη διέλευση, το αεροσκάφος πήρε ύψος και ακολούθησε ελιγμός, μετά τον οποίο κατέπεσε στο έδαφος.

Ορισμένες αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για δεξιό ελιγμό και πιθανή απώλεια στήριξης του αεροσκάφους, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία αυτά να έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημη διερεύνηση.

Το μονοκινητήριο κατέληξε σε ξερή κοίτη ποταμού, στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης.

Στις 13:50 περίπου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πτώση.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες, φτάνοντας στον χώρο του δυστυχήματος, εντόπισαν τους δύο άνδρες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ακολούθησε η μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο, όπου παραλήφθηκαν από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Οι δύο επιβαίνοντες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από την πτώση του αεροσκάφους δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε την ίδια ημέρα.

Αναζητούνται απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής

Η αεροπορική τραγωδία έχει αφήσει αναπάντητα ερωτήματα, με κυριότερο το τι συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης.

Η εμπειρία του 41χρονου χειριστή, η επικοινωνία που φέρεται να είχε με τον πρόεδρο της Αερολέσχης και οι μαρτυρίες για τον ελιγμό που προηγήθηκε της πτώσης αποτελούν στοιχεία που αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η συντριβή συνδέεται με χειρισμό του αεροσκάφους, τεχνικό παράγοντα ή άλλες συνθήκες.

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