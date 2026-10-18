Πιερία: «Είμαστε σε σοκ, ήταν έμπειρος ο γιος μου», συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου

Snapshot Δύο έμπειροι πιλότοι, ηλικίας 41 και 58 ετών, σκοτώθηκαν σε συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί και πετούσε περίπου 25 λεπτά πριν χάσει ύψος και καταπέσει σε ξερή κοίτη ποταμού, μετά από δεξιό ελιγμό που προκάλεσε πιθανή απώλεια στήριξης.

Ο 41χρονος πιλότος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, είχε μακρά εμπειρία στην αεροπορία, μεταξύ άλλων ως χειριστής πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair και αντιπρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους στο σημείο της συντριβής και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον δεξιό ελιγμό και την απώλεια στήριξης του αεροσκάφους, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Δύο νεκροί, μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος και αναπάντητα ερωτήματα για τις τελευταίες στιγμές μιας πτήσης είναι ο τραγικός απολογισμός του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Κονταριώτισσα Πιερίας, όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος ελαφρού τύπου συνετρίβη σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Θύματα είναι δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 58 ετών, οι οποίοι φέρονται να ήταν έμπειροι χειριστές και να πραγματοποιούσαν συχνά πτήσεις στην περιοχή.

Ο 41χρονος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, είχε πολυετή εμπειρία στην αεροπορία, καθώς, σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, είχε υπηρετήσει ως χειριστής πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair. Στο παρελθόν είχε επίσης διατελέσει αντιπρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας.

Η είδηση του θανάτου των δύο ανδρών προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν γνωστοί για την αγάπη τους για τις πτήσεις.

Τα τελευταία 25 λεπτά πριν από τη συντριβή

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το μονοκινητήριο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τον χώρο της Αερολέσχης Πιερίας και παρέμεινε στον αέρα περίπου 25 λεπτά, προτού σημειωθεί η μοιραία πτώση.

Οι δύο άνδρες φέρονται να πραγματοποιούσαν μία από τις συνηθισμένες τους πτήσεις, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, πετούσαν συχνά στην περιοχή και διέθεταν εμπειρία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στον αεροδιάδρομο, όταν το αεροσκάφος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε ύψος και κατέπεσε μέσα σε κοίτη ποταμού, η οποία εκείνη την ώρα ήταν στεγνή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρώτες πληροφορίες από την Αερολέσχη Πιερίας, σύμφωνα με τις οποίες το αεροσκάφος πραγματοποίησε δεξιό ελιγμό πάνω από το αεροδρόμιο και στη συνέχεια φέρεται να παρουσίασε απώλεια στήριξης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η πτώση.

Πώς εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πτώση περίπου στις 13:50 το μεσημέρι της Κυριακής.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο όπου είχε καταπέσει το αεροσκάφος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τα συντρίμμια μέσα σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης.

Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι οι δύο επιβαίνοντες βρίσκονταν εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ακολούθησε επιχείρηση μεταφοράς τους σε ασφαλές σημείο, προκειμένου να μπορέσουν να τους παραλάβουν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από τη συντριβή δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, γεγονός που επέτρεψε στις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν χωρίς να χρειαστεί παράλληλη κατάσβεση.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Συγκλονίζει ο πατέρας του: «Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός»

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε και ο πατέρας του 41χρονου, πατήρ Γεώργιος, ο οποίος μίλησε για την επαγγελματική εμπειρία του γιου του και την προσοχή που έδειχνε στις πτήσεις.

«Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός. Τον έπαιρναν σε όλα τα αεροπλάνα από Γαλλία, από Ισπανία, παντού. Μόνιμος ήταν και βοηθούσε στις πυρκαγιές μέρα-νύχτα. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα σε αυτό το σημείο», ανέφερε συγκλονισμένος.

Η μαρτυρία του πατέρα του 41χρονου αναδεικνύει ένα από τα βασικά ερωτήματα της υπόθεσης: πώς δύο άνθρωποι με εμπειρία στις πτήσεις έχασαν τη ζωή τους τόσο κοντά στον αεροδιάδρομο.

Το γεγονός ότι ο 41χρονος είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με την αεροπορία καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης, χωρίς πάντως η εμπειρία ενός χειριστή να αποκλείει την πιθανότητα ατυχήματος.

«Ήταν φίλοι, πετούσαν κάθε δέκα ημέρες» – Τι λένε οι κάτοικοι

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, αρκετοί από τους οποίους γνώριζαν τους δύο άνδρες και την ενασχόλησή τους με την αεροπορία.

Όπως περιγράφει κάτοικος, οι δύο χειριστές ήταν φίλοι και πραγματοποιούσαν συχνά πτήσεις.

«Ήταν φίλοι, πετούσαν συχνά, κάθε δέκα μέρες. Ήταν πεπειραμένοι. Εγώ άκουσα έναν θόρυβο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία αυτή ενισχύει την εικόνα ότι οι δύο άνδρες είχαν τακτική παρουσία στον χώρο της Αερολέσχης και ότι η πτήση της Κυριακής δεν αποτελούσε κάτι ασυνήθιστο για εκείνους.

Ένας δεύτερος κάτοικος περιέγραψε τις στιγμές που αντιλήφθηκε την κινητοποίηση των Αρχών, χωρίς αρχικά να γνωρίζει τι είχε συμβεί.

«Ήμασταν στην Κατερίνη και είδαμε μία κινητοποίηση με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, απλά δεν φανταστήκαμε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο στην περιοχή μας», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για έναν από τους δύο άνδρες, ο οποίος καταγόταν από γειτονικό χωριό.

«Ο ένας ήταν από ένα διπλανό χωριό, από τη Νέα Έφεσο. Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο πιλότος. Αυτό που έγινε ήταν θλιβερό», πρόσθεσε.

Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 41χρονος – Είχε πετάξει με Canadair

Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις μέσα από τις πληροφορίες που έρχονται στο φως για τη ζωή του 41χρονου πιλότου.

Ο άνδρας ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν συγγενικά του πρόσωπα, διέθετε πολυετή εμπειρία στις πτήσεις.

Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως χειριστής πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, ενώ άνθρωποι του περιβάλλοντός του κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα προσεκτικό επαγγελματία.

Η αδελφή του, μιλώντας για την απώλειά του, περιέγραψε το σοκ της οικογένειας και την αδυναμία τους να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.

«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε», δήλωσε.

Στο μικροσκόπιο ο δεξιός ελιγμός και η πιθανή απώλεια στήριξης

Το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται πλέον στις τελευταίες κινήσεις του αεροσκάφους και στους παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στη συντριβή.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες από την Αερολέσχη Πιερίας, το αεροσκάφος φέρεται να έκανε έναν δεξιό ελιγμό πάνω από το αεροδρόμιο, πριν χάσει τη στήριξή του και πέσει στην ξερή κοίτη.

Η συγκεκριμένη πληροφορία, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την ανασύνθεση της πορείας του.

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