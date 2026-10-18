Τραγωδία στην Πιερία: Νεκροί οι δυο επιβαίνοντες μονοκινητήριου που συνετρίβη στην Κονταριώτισσα

Snapshot Ένα μοκινητήριο αροπλάνο έπεσε στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας στην Πιερία την Κυριακή 18/10.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά την πτώση.

Το αεροπλάνο κατέπεσε σε κοίτη ποταμού χωρίς νερό, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους επιβαίνοντες σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Πιερία, έπειτα από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους ελαφρού τύπου, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το περιστατικό σημειώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 13:50.

Κατά την άφιξή τους στον χώρο της πτώσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το μονοκινητήριο είχε καταπέσει σε κοίτη ποταμού χωρίς νερό, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άνδρες και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 18, 2026

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους δύο επιβαίνοντες σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. ενημέρωση.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.