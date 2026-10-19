Πιερία: Ποιοι ήταν οι δύο πιλότοι που σκοτώθηκαν από την πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους

Snapshot Ο 41χρονος Χρήστος Ανασταδης και ο χρονος Θεολόγος Μαραντίδης σκοτώθηκαν στην πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας.

Ο Χρήστος Αναστασιάδης ήταν έμπειρος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας με σημαντική εμπειρία σε πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

Ο Θεολόγος Μαραντίδης ήταν φίλος του πιλότου και είχε πετάξει μαζί του στο παρελθόν.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτίων. Snapshot powered by AI

Ο 41χρονος Χρήστος Αναστασιάδης και ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης είναι τα δύο θύματα της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε στην Κονταριώτισσα Πιερίας, όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Ο Χρήστος Αναστασιάδης ήταν έμπειρος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, με σημαντική προϋπηρεσία στις επιχειρήσεις με πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair.

Πατέρας τεσσάρων παιδιών, είχε συμπληρώσει πολλές ώρες πτήσης, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αερολέσχης Πιερίας, είχε αναλάβει ακόμη και την ηγεσία αποστολής για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην Ισπανία.

Στο πλευρό του βρισκόταν ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης, φίλος του πιλότου, ο οποίος αγαπούσε την αεροπορία και είχε πραγματοποιήσει ακόμη μία πτήση μαζί του στο παρελθόν.

Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του αεροσκάφους, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα να παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

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