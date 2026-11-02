Μητσοτάκης για Τουρκολιβυκό: «Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας»

Ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι αυθαίρετες διεκδικήσεις που παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας δεν παράγουν τετελεσμένα, ενώ παρουσίασε την ελληνική πρόταση για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία

Μίλτος Τσεκούρας

Μητσοτάκης για Τουρκολιβυκό: «Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας»
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Στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, τις ελληνικές θέσεις απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, αλλά και στις οικονομικές επιπτώσεις της διεθνούς αναταραχής στα ελληνικά νοικοκυριά αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι αυθαίρετες διεκδικήσεις που παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας δεν παράγουν τετελεσμένα, ενώ παρουσίασε την ελληνική πρόταση για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία. Παράλληλα, αναγνώρισε τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από τη διεθνή κρίση, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας.

Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο ο πρωθυπουργό ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας, οι οποίες δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εισηγείται μια παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, η οποία θα μπορούσε να απελευθερώσει κρίσιμες εμπορικές οδούς και να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και στις οικονομικές πιέσεις που αυτές προκαλούν, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι «είναι μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική». Όπως τόνισε, «ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται, κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο», ενώ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις αντοχές της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι «τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους».

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχισης του κυβερνητικού έργου, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της, χωρίς να μειωθούν οι ρυθμοί υλοποίησης των δεσμεύσεών της. «Επιλογή μας να εξαντλήσουμε τη θητεία μας χωρίς να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το έργο μας είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας μας». Παράλληλα, έθεσε ως στόχο μέχρι το τέλος της βουλευτικής περιόδου οι 90 κυβερνητικές προτεραιότητες να έχουν μετατραπεί σε πράξεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως «την καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για το επόμενο διάστημα, με παρεμβάσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων.
Οι κυβερνητικές προτεραιότητες μέχρι τις εκλογές:

  • Οικονομία: εφαρμογή φορολογικών παρεμβάσεων ΔΕΘ και νέες ρυθμίσεις που ενισχύουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα, ιδίως στην μεταποίηση,
  • Υποδομές: Flyover της Θεσσαλονίκης και παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ στην Κρήτη,
  • Εργασία: νέα αύξηση κατώτατου μισθού, ώστε να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του ’28 - επέκταση Ψηφιακής Κάρτας και προστασία εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες,
  • Στέγη: επιτάχυνση προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», κοινωνικής αντιπαροχής και ανέγερσης κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα,
  • Υγεία: ενίσχυση πρόληψης και συμβούλου υγείας,
  • Παιδεία: προετοιμασία για Εθνικό Απολυτήριο και ολοκλήρωση ανακαινίσεων ακόμη 500 σχολείων – παράδοση δύο φοιτητικών εστιών – σε Πάντειο και Τρίπολη,
  • Κράτος: αναβάθμιση της «Διαύγειας» και πλήρης σύνδεση Πολεοδομιών με Κτηματολόγιο – επιστράτευση Τεχνολογίας σε διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και σε ελέγχους δόμησης,
  • Πολιτική Προστασία, Προστασία Πολίτη: βελτίωση «112» και επιτήρηση κυκλοφορίας στους δρόμους – λειτουργεία νέων Γραφείων κατά της Οικογενειακής Βίας.-Ολοκλήρωση θαλάσσιων πάρκων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και έργων για τη λειψυδρία.
  • Άμυνα: μετά τη δεύτερη φρεγάτα «Νέαρχος», παραλαβή ακόμη 7 ελικοπτέρων Romeo, και παραγωγή ελληνικών drones.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τις πρόσφατες αποκαλύψεις και τις επιχειρήσεις των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών απόδειξη ότι η αρχή της «Νομιμότητας Παντού» αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, η ΑΑΔΕ, η Οικονομική Αστυνομία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους, επισημαίνοντας ότι, αν και «το έγκλημα υπήρχε πάντα», πλέον οι παράνομες δραστηριότητες αποκαλύπτονται, ακόμη και σε υποθέσεις μεγάλης έκτασης.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως είπε, εμφανίζονται σήμερα να απορούν για την έκταση της παρανομίας, κάνοντας λόγο για υποκρισία. «Ας μην απορούν ορισμένοι υποκριτές με την παρανομία γύρω μας. Τώρα, επιτέλους, αποκαλύπτονται και διώκονται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στις αλλαγές των Ποινικών Κωδίκων το 2019, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβέρνηση βρίσκεται απέναντι σε παγιωμένες συμπεριφορές και πρακτικές που, όπως σημείωσε, διατρέχουν διαχρονικά τη δημόσια ζωή, κάνοντας ειδική αναφορά στα στεγανά του συστήματος και στην ανοχή που, κατά τον ίδιο, έχει επιδείξει σε ορισμένες περιπτώσεις το «Βαθύ Κράτος».

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