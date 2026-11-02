Μητσοτάκης σε προεκλογικό συναγερμό: Κινητοποιεί κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για τις κάλπες

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινητοποιεί κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για εκλογική προετοιμασία με ορίζοντα το 2027.

Ζητείται από τα υπουργεία η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και η ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων πριν το τέλος της βουλευτικής περιόδου.

Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας καλείται να ενισχύσει την παρουσία της στα τοπικά δίκτυα και να ενεργοποιήσει τις οργανώσεις σε όλη τη χώρα.

Προωθείται η συμμετοχή της κομματικής βάσης στη διαμόρφωση του νέου κυβερνητικού προγράμματος και η ανανέωση του κομματικού μηχανισμού για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

Η προεκλογική προετοιμασία στοχεύει στη συντονισμένη δράση κυβέρνησης και κόμματος, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά εκλογικής προετοιμασίας εισέρχεται σταδιακά η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου να στείλει ένα διπλό μήνυμα κινητοποίησης προς υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει δύο διαδοχικές συνεδριάσεις με διαφορετικό μεν αντικείμενο, αλλά με κοινό πολιτικό ορίζοντα: την προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας για την αναμέτρηση του 2027.

Το πρωί, στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το απόγευμα, στις 17:30, θα βρεθεί στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς, για την πρώτη συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας δεν περνά απαρατήρητη. Το μήνυμα που εκπέμπεται από το πρωθυπουργικό επιτελείο είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει κάθε ημέρα της κοινοβουλευτικής περιόδου που απομένει, ενώ ο κομματικός μηχανισμός οφείλει να έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί με χαρακτηριστικά εκλογικής ετοιμότητας. Μπορεί οι κάλπες να μην βρίσκονται στην άμεση ημερήσια διάταξη, ωστόσο στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η οργανωτική και πολιτική προετοιμασία δεν μπορεί να ξεκινήσει την τελευταία στιγμή.

Το μήνυμα στους υπουργούς: Τέλος στις καθυστερήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου. Τις εισαγωγικές τοποθετήσεις θα κάνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις των αρμόδιων υπουργών.

Η συγκεκριμένη συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να ανεβάσουν ταχύτητα, να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των έργων και των παρεμβάσεων που έχουν ανακοινωθεί και υποσχεθεί στους πολίτες. Η λογική είναι σαφής: όσα έχουν εξαγγελθεί πρέπει να αποκτήσουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και οι εκκρεμότητες να μην παραμείνουν στα συρτάρια των υπουργείων.

Δεν αρκεί πλέον η παρουσίαση ενός σχεδιασμού ή η ανακοίνωση μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Η κυβέρνηση καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει τις δεσμεύσεις της σε συγκεκριμένες πολιτικές και απτά αποτελέσματα. Κάθε υπουργείο θα πρέπει να γνωρίζει τι έχει μπροστά του, ποιες παρεμβάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν και ποια χρονοδιαγράμματα πρέπει να τηρηθούν.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια να διαμορφωθεί ένας συγκεκριμένος κυβερνητικός οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Ένας απολογισμός πεπραγμένων, αλλά ταυτόχρονα και ένας κατάλογος υποχρεώσεων για το διάστημα που απομένει.

Στην κυβερνητική ατζέντα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αστικές συγκοινωνίες, το νέο πλαίσιο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και την προστασία των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες, η μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας, καθώς και σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών των υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης.

Η πολιτική διάσταση, ωστόσο, βρίσκεται πέρα από τις επιμέρους νομοθετικές παρεμβάσεις. Ο πρωθυπουργός θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να φτάσει στην τελική ευθεία της θητείας της με σημαντικές εξαγγελίες σε εκκρεμότητα. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει συγκεκριμένο έργο προς παρουσίαση, με σαφές αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Από το Μαξίμου στην Πειραιώς: Συναγερμός στον κομματικό μηχανισμό

Το δεύτερο σκέλος της ημέρας έχει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 17:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, το καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, στην πρώτη συνεδρίασή της μετά το συνέδριο.

Η σύνθεση της νέας Γραμματείας έχει τη δική της πολιτική σημασία, καθώς περιλαμβάνει πρόσωπα από την κυβέρνηση, τον κομματικό μηχανισμό και την κοινοβουλευτική ομάδα. Στο ίδιο τραπέζι θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων τα παρακάτω στελέχη;

1. Κυριάκος Μητσοτάκης

2. Κωστής Χατζηδάκης

3. Άδωνις Γεωργιάδης

4. Κωνσταντίνος Κυρανάκης

5. Μάξιμος Χαρακόπουλος

6. Ιωάννης Σμυρλής

7. Ορφέας Γεωργίου

8. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα

9. Δημήτριος Καιρίδης

10. Αθανάσιος Παπαθανάσης

11. Σταύρος Παπασωτηρίου

12. Ασημίνα Σκόνδρα

13. Παναγιώτης Παλπάνας

14. Χριστίνα Πατρικάκου

15. Γεώργιος Τσακούμης

16. Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει σαφείς κατευθύνσεις για την επόμενη περίοδο, ζητώντας από τα κομματικά στελέχη να εντείνουν την παρουσία τους στην περιφέρεια, να ενισχύσουν την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και να ενεργοποιήσουν τις οργανώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να βρεθεί μπροστά στην εκλογική αναμέτρηση αναζητώντας την τελευταία στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσει την παρουσία της. Αντιθέτως, η επιδίωξη είναι να υπάρχει έτοιμος μηχανισμός, με ενεργές τοπικές οργανώσεις, στελέχη σε διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες και συγκεκριμένο σχεδιασμό για την επόμενη εκλογική μάχη.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της ΝΔ θα παρουσιάσει τον απολογισμό των περιοδειών που έχουν πραγματοποιηθεί από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Δωδεκάνησα και Ιόνια νησιά βρίσκονται ήδη στον χάρτη των κομματικών εξορμήσεων.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί ο προγραμματισμός των επόμενων περιοδειών, με τα κομματικά κλιμάκια να συνεχίζουν τη δράση τους υπό τον συντονισμό των Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Ιωάννη Σμυρλή, Κονταδάκη και Νέζη.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα και τα ψηφοδέλτια

Σημαντικό κεφάλαιο της συνεδρίασης θα αποτελέσει και η συμμετοχή της κομματικής βάσης στη διαμόρφωση του νέου κυβερνητικού προγράμματος. Η στόχευση είναι να μην περιοριστεί η διαδικασία σε μια κλειστή συζήτηση μεταξύ υπουργών και κεντρικών στελεχών, αλλά να αξιοποιηθούν οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των οργανώσεων και των ανθρώπων της παράταξης που βρίσκονται καθημερινά σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι βρίσκεται και η ανανέωση του κομματικού μηχανισμού, καθώς και η προετοιμασία για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, συνεννόηση και πολιτικές ισορροπίες, με την Πειραιώς να θέλει να έχει σαφή εικόνα για τη στελέχωση της παράταξης σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Η ανανέωση, άλλωστε, δεν αφορά μόνο τα ονόματα που θα βρεθούν στα ψηφοδέλτια. Αφορά και τη λειτουργία του ίδιου του κόμματος, την ενεργοποίηση νέων στελεχών και τη διατήρηση της επαφής με τις κοινωνικές ομάδες που αποτελούν τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.

Το πολιτικό μήνυμα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συγχρονίσει δύο διαφορετικούς μηχανισμούς: την κυβέρνηση που καλείται να παράγει έργο και το κόμμα που πρέπει να οργανωθεί για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Από τη μία, οι υπουργοί θα κληθούν να παρουσιάσουν τι έχουν κάνει, τι απομένει και τι πρέπει να ολοκληρωθεί. Από την άλλη, τα κομματικά στελέχη θα αναλάβουν να ενισχύσουν την παρουσία της ΝΔ στην περιφέρεια, να μεταφέρουν τις κυβερνητικές θέσεις στην κοινωνία και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του προγράμματος με το οποίο η παράταξη θα διεκδικήσει την ανανέωση της λαϊκής εντολής.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι σχεδιασμοί αυτοί. Σε κάθε περίπτωση, η ταυτόχρονη κινητοποίηση κυβέρνησης και κόμματος αποτυπώνει την πρόθεση του πρωθυπουργού να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η προεκλογική προετοιμασία δεν σημαίνει κατ' ανάγκη πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Σημαίνει, όμως, ότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θέλουν να είναι έτοιμες πολύ πριν από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

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