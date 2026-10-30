Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Από την άμυνα στην επίθεση και στην πολιτική κατοχύρωση

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγειλε το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως παράνομο και ασύμβατο με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα επιδιώκει να μετατρέψει τη διαφορά με την Τουρκία σε διεθνές ζήτημα εφαρμογής των κανόνων διεθνούς δικαίου και θαλάσσιας ασφάλειας.

Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί τη διεθνοποίηση του ζητήματος, συγκροτώντας διπλωματικό μέτωπο με την ΕΕ, την Αίγυπτο, την Κύπρο και άλλες χώρες.

Η ομιλία συνδέει το τουρκολιβυκό με τη γενικότερη ασφάλεια των θαλασσίων οδών και την ελευθερία ναυσιπλοΐας, ζητώντας «θαλάσσια εκεχειρία».

Η Αθήνα στοχεύει στην πολιτική κατοχύρωση της θέσης της μέσω διευρυμένων διεθνών συνεργασιών και όχι μόνο στην καταγγελία των τουρκικών ενεργειών. Snapshot powered by AI

Δεν ήταν μια ακόμη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά. Η επιλογή του να ανοίξει, από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το κεφάλαιο του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει ότι η Αθήνα επιχειρεί να αλλάξει το γήπεδο της αντιπαράθεσης. Από την καθαρά ελληνοτουρκική διαφορά, στο πεδίο της διεθνούς νομιμότητας, της ασφάλειας και των κανόνων που διέπουν τις θάλασσες.

Η συγκυρία κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Η Ελλάδα έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο και η κεντρική υψηλού επιπέδου συνεδρίαση της ελληνικής προεδρίας ήταν αφιερωμένη στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός έβαλε στο τραπέζι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, χαρακτηρίζοντάς το παράνομο και αυθαίρετο και υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί μια διμερής συμφωνία να υπερισχύσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας ή να παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος τρίτων χωρών.

«Η γεωγραφία δεν ξαναγράφεται»

Η φράση αυτή είναι ίσως το πολιτικό κλειδί της παρέμβασης.

Ο Μητσοτάκης δεν περιορίστηκε να πει ότι η Ελλάδα διαφωνεί με το μνημόνιο του 2019. Επιχείρησε να αποδομήσει τη λογική πάνω στην οποία στηρίζεται, παρουσιάζοντας το ζήτημα ως σύγκρουση ανάμεσα σε μια διμερή συμφωνία και στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Η ελληνική θέση είναι γνωστή: Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να δημιουργούν τη βάση για τη συγκεκριμένη οριοθέτηση και το μνημόνιο παραβλέπει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες τους. Αυτή ακριβώς τη θέση επανέλαβε και το υπουργείο Εξωτερικών μετά την πρόσφατη έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης.

Επομένως, η Αθήνα δεν θέλει να εμφανίζεται απλώς ως η χώρα που διαμαρτύρεται για τις τουρκικές κινήσεις. Θέλει να εμφανίζεται ως η χώρα που υπερασπίζεται ένα ευρύτερο σύστημα κανόνων.

Από το ελληνοτουρκικό στο διεθνές ζήτημα

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της χθεσινής κίνησης του Έλληνα πρωθυπουργού.

Επί της ουσίας η κυβέρνηση επιχειρεί να βγάλει το τουρκολιβυκό από το στενό πλαίσιο του «Ελλάδα εναντίον Τουρκίας». Το μήνυμα είναι ότι το ζήτημα αφορά όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα είχε ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τους κινδύνους που, κατά την ελληνική πλευρά, δημιουργεί η επικύρωση του μνημονίου. Παράλληλα, η Ελλάδα επιχείρησε να συγκροτήσει ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο, με την ΕΕ, την Αίγυπτο, την Κύπρο και άλλες χώρες να εκφράζουν αντίστοιχες επιφυλάξεις.

Άρα η χθεσινή παρέμβαση στον ΟΗΕ δεν ξεκίνησε σήμερα. Είναι το επόμενο επεισόδιο μιας προσπάθειας διεθνοποίησης του ζητήματος.

Η δεύτερη διάσταση: Η θαλάσσια ασφάλεια

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο που δίνει μεγαλύτερο βάρος στην παρέμβαση.

Ο Μητσοτάκης δεν μίλησε μόνο για το τουρκολιβυκό. Έδεσε το ζήτημα με τη γενικότερη ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Με αφορμή μάλιστα την επίθεση που βύθισε ελληνικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ζήτησε μια ευρύτερη «θαλάσσια εκεχειρία», υπογραμμίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια ακόμη και σε περιόδους πολέμου.

Έτσι δημιουργείται ένας μεγαλύτερος πολιτικός καμβάς: Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος, ελευθερία ναυσιπλοΐας, Δίκαιο της Θάλασσας και διεθνής ασφάλεια.

Και μέσα σε αυτόν τον καμβά η Αθήνα εντάσσει το τουρκολιβυκό.

Το στοίχημα τώρα είναι η συνέχεια

Η ομιλία στον ΟΗΕ ασφαλώς αποτελεί σημαντικό διπλωματικό βήμα. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα.

Το κρίσιμο για την Αθήνα είναι αν η πολιτική αυτή θα μετατραπεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο τραπέζι βρίσκονται η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ενεργειακές εξελίξεις νότια της Κρήτης και βεβαίως η σχέση με την Τουρκία.

Ιδιαίτερα η Αίγυπτος αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς η συμφωνία Αθήνας - Καΐρου για την οριοθέτηση ΑΟΖ αποτελεί ήδη ένα από τα βασικά επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Επομένως, η πραγματική πολιτική ανάγνωση της σημερινής παρουσίας του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη βρίσκεται όχι μόνο σε αυτά που είπε, αλλά και σε αυτά που θα ακολουθήσουν.

Η Αθήνα επιχειρεί να περάσει από την καταγγελία στην πολιτική κατοχύρωση. Από την απάντηση στις τουρκικές κινήσεις, στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρύτερου διεθνούς πλαισίου μέσα στο οποίο αυτές οι κινήσεις θα κρίνονται.

Και το μήνυμα του Μητσοτάκη ήταν σαφές: οι θάλασσες δεν μπορούν να αποτελέσουν χώρο όπου ο καθένας χαράζει τους δικούς του κανόνες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά και οι κανόνες που διέπουν τις θάλασσες δεν μπορούν να αναδιατυπώνονται για να εξυπηρετούν τις φιλοδοξίες μεμονωμένων κρατών.

Αυτό είναι πλέον το νέο πεδίο της ελληνικής διπλωματικής μάχης: Όχι μόνο τι λέει η Αθήνα στην Άγκυρα, αλλά τι καταφέρνει να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι αφορά συνολικά την ασφάλεια και τη νομιμότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

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