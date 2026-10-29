Λαγκάρντ: Παραιτήθηκε από την ΕΚΤ για να επιστρέψει στην γαλλική πολιτική σκηνή πριν τις εκλογές

Snapshot Η Κριστίν Λαγκάρντ παραιτήθηκε από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναμένεται να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας πριν τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η παραίτηση της Λαγκάρντ δίδει στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τον έλεγχο για την επιλογή του διαδόχου της στην ΕΚΤ, αποτρέποντας την επιρροή της Μαρίν Λεπέν σε αυτή τη θέση.

Η κίνηση της Λαγκάρντ συνδέεται με την ανάγκη να υποστηριχθεί το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό ρεύμα στην Γαλλία απέναντι στις απειλές από την ακροδεξιά και την άκρα αριστερά.

Κατά τη θητεία της, η Λαγκάρντ διατήρησε τη σταθερότητα του ευρώ σε κρίσιμες περιόδους, όπως η πανδημία και οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Υπάρχουν συζητήσεις για πιθανή ανάληψη της προεδρίας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ από τη Λαγκάρντ μετά την αποχώρησή της από την ΕΚΤ. Snapshot powered by AI

Στους γνωρίζοντες την γαλλική κεντρική πολιτική σκηνή η σημερινή ανακοίνωση της παραίτησης της Κριστίν Λαγκάρντ από το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027 δεν προκάλεσε έκπληξη.

Η απόφαση της Λαγκάρντ ενισχύει τις φήμες ότι θα επιστρέψει στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας πριν από τις εκλογές προκειμένου να μπλοκάρει τον δρόμο της Μαρίν Λεπέν στην εξουσία στις προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του 2027 αλλά και τα εκλογικά κέρδη για τον ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Ένας αξιωματούχος που γνωρίζει τις απόψεις της Λαγκάρντ είπε στο αμερικανικό περιοδικό Politico ότι η επικεφαλής της ΕΚΤ έκανε τώρα αυτή την κίνηση, σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να έχει «μεγαλύτερη ελευθερία να εκφράζει τις απόψεις της και να ασχολείται με θέματα που δεν αφορούν τη νομισματική πολιτική, καθώς δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερη όταν βλέπει τις εξελίξεις που συμβαίνουν στη χώρα της και στον κόσμο».

Το περιοδικό Politico δίνει και μία δεύτερη διάσταση στην παραίτηση. Εφόσον η Κριστίν Λαγκάρντ θα παραιτηθεί τον Φεβρουάριο ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν θα έχει λόγο στην επιλογή του/της διαδόχου της στην ΕΚΤ. Η Μαρίν Λεπέν που είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις για την γαλλική προεδρία και έχει διακηρυγμένη αντι-ευρωπαϊκή ρητορική, ενδέχεται να έχει εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη για το ποιος θα είναι ο νέος επικεφαλής της ΕΚΤ. Ωστόσο δεν θα έχει λόγο σε ένα τόσο κρίσιμο ευρωπαϊκό πόστο ακόμη κι αν κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση του Απριλίου - Μαΐου.

Η Κριστίν Λαγκάρντ (αριστερά) συνομιλεί με τον Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια ενός δείπνου εργασίας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. 23 Οκτωβρίου 2025 AP

«Η ΕΕ προσπαθεί να προφυλαχθεί, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, από τον κίνδυνο να κερδίσει η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν τις γαλλικές προεδρικές εκλογές», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας της Berenberg Bank, Χόλγκερ Σμίντινγκ.

Τι έχει πει η ίδια η Λαγκάρντ

Εδώ και καιρό κυκλοφορούν φήμες ότι η Λαγκάρντ, η οποία είχε το χαρτοφυλάκιο της υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας υπό τον πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, ενδέχεται να επιστρέψει στην γαλλική πολιτική σκηνή. Επίσης ο Νικολά Σαρκοζί είναι ο πολιτικός της γαλλικής κεντροδεξιάς που έχει κερδίσει και καταφέρει να περιορίσει αρκετές φορές τα εκλογικά ποσοστά της Μαρίν Λεπέν.

Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει τονίσει την ανάγκη για «μια φιλοευρωπαϊκή φωνή» στις γαλλικές εκλογές και παραμένει σταθερά ασαφής αναφορικά με το εάν θα θέσει η ίδια υποψηφιότητα για την γαλλική προεδρία. Η παραίτησή της από την ΕΚΤ ανακοινώθηκε σε μία χρονική στιγμή που η Γαλλία συνταράσσεται από επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις που απειλούν να λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις και από την δημοσκοπική υποχώρηση των υποψηφίων των κεντρώων πολιτικών ρευμάτων έναντι της Μαρίν Λεπέν και του Ζαν Λυκ Μελανσόν, ο οποίος θέλει η ΕΚΤ να «κάψει» τα γαλλικά ομόλογα – δηλαδή το γαλλικό χρέος- που έχει στην κατοχή της.

Κανείς από τους κεντρώους υποψήφιους δεν φαίνεται πιθανό να προκριθεί στον δεύτερο και τελικό γύρο των προεδρικών εκλογών στις Μαΐου. Η Λαγκάρντ διαδέχθηκε τον Μάριο Ντράγκι στην ΕΚΤ το 2019, αφού είχε ηγηθεί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κατά τη διάρκεια της θητείας της υπήρξε ακλόνητη υποστηρίκτρια του κεντρώου ρεύματος, το οποίο σήμερα δέχεται πιέσεις από τα αριστερά και τα δεξιά.

Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, δεν εξετάζεται αντικαταστασή της Μαρίν Λεπέν από άλλο υποψήφιο AFP via AP

«Η Κριστίν Λαγκάρντ οδήγησε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε δύσκολες περιόδους», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ σε ανακοίνωσή του. «Υπό την ηγεσία της, η ΕΚΤ διατήρησε το ευρώ σταθερό ακόμη και σε περιόδους κρίσεων: όταν η πανδημία του κορονοϊού έπληξε σφοδρά την Ευρώπη, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και, πιο πρόσφατα, ενόψει των οικονομικών κλυδωνισμών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν», είπε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Η ΕΚΤ δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια της Λαγκάρντ μετά την αποχώρησή της από τη Φρανκφούρτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδρυτή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Κλάους Σβάμπ, η ίδια έχει συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία του Φόρουμ. Το Reuters ανέφερε ότι ο διοργανωτής του Νταβός ενδέχεται να ανακοινώσει τον διορισμό της ήδη από αυτόν τον μήνα.

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