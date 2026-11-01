Ανασκόπηση Μητσοτάκη: Για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο - Παράταση επιδότησης στα καύσιμα

Τα 8 σημεία της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του πρωθυπουργού

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ανασκόπηση Μητσοτάκη: Για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο - Παράταση επιδότησης στα καύσιμα
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν αναιρεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών και επαναβεβαίωσε τη δέσμευση για διάλογο με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.
  • Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η επιδότηση στα καύσιμα με συγκεκριμένα ποσά για πετρέλαιο θέρμανσης, diesel και βενζίνη, ενώ οι αγρότες έχουν πρόσβαση σε φθηνότερο πετρέλαιο μέσω ψηφιακού κουπονιού.
  • Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», που προσφέρει επιδοτήσεις έως 95% για την ανακαίνιση κλειστών και κατοικούμενων σπιτιών, με προθεσμία έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.
  • Εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για 22 περιοχές Natura 2000 στο Ιόνιο, προωθώντας τη δημιουργία Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων και την προστασία της θαλάσσιας ζωής, ενώ επαναλειτουργούν τα ελικοδρόμια στην Ερείκουσα και τους Οθωνούς.
  • Το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες μειώνει τα επιτρεπόμενα όρια και ενισχύει την ιατρική παρακολούθηση και τους ελέγχους στους χώρους εργασίας.
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Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και μέτρα ελάφρυνσης, όπως παράταση της επιδότησης στα καύσιμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην κυριακάτικη καθιερωμένη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ξεκινάει με την παρουσία του στον ΟΗΕ, όπου εξήγησε γιατί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, αλλά υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά της. Προαναγγέλλει την άφιξη των φρεγατών «ΦΟΡΜΙΩΝ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», μετά τον «ΝΕΑΡΧΟ».

Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης, ανακοινώνει την παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου της επιδότησης στα καύσιμα, φθηνότερο πετρέλαιο για τους αγρότες αλλά και την έναρξη των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους! Μπήκαμε στον Νοέμβριο και, για όσους μετρούν ήδη αντίστροφα, τα Χριστούγεννα είναι πια λίγο πιο κοντά. Για τους πιο ρεαλιστές, βέβαια, έχουμε ακόμα 2 μήνες και αρκετή δουλειά μπροστά μας. Σε όποια κατηγορία και αν ανήκετε, ελπίζω να βρίσκετε λίγα λεπτά για την κυριακάτικη ανασκόπησή μας. Επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, όπου προήδρευσα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια, σκέφτομαι πόσο άμεσα συνδέονται όσα συζητούνται στις αίθουσες της διεθνούς διπλωματίας με την ασφάλεια και το μέλλον κάθε ελληνικής οικογένειας. Για μια χώρα σαν τη δική μας, με την ιστορία και τη γεωγραφία της Ελλάδας, η ειρήνη και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου είναι προϋποθέσεις για να μπορούμε να προοδεύουμε και να σχεδιάζουμε τη ζωή μας με σιγουριά και προοπτική. Γι’ αυτό και από το βήμα του ΟΗΕ εξήγησα ξανά γιατί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας. Πίσω από τις γραμμές των χαρτών υπάρχουν άνθρωποι, ζωντανές κοινότητες, ιστορία και μέλλον. Η ευθύνη μας είναι να τα υπερασπιζόμαστε με σταθερότητα, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, συμμαχίες και τεκμηριωμένο λόγο, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοστομίες. Με αποφασιστικότητα, χωρίς να κλείνει την πόρτα στον διάλογο. Γιατί η ισχυρή Ελλάδα είναι μια Ελλάδα που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντά της, συμβάλλει στην ειρήνη και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές.

Πάμε, όμως, στα νέα της εβδομάδας:

  1. Παρατείνουμε έως τις 15 Νοεμβρίου την επιδότηση των καυσίμων, με 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το diesel και 10 λεπτά για τη βενζίνη.
  2. Επιστρέφονται πάνω από 323 εκ. ευρώ κρατικών ενισχύσεων από την απένταξη 141 επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Πρόκειται για το αποτέλεσμα των ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνολικά 572 επενδυτικά σχέδια, ενώ έλεγχος συνεχίζεται και για παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους.
  3. Ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», που δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα να ανακαινίσουν το σπίτι τους με επιδότηση από 70% έως 95%, που μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ, και επιπλέον έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες. Σε πρώτη φάση αφορά τα κλειστά σπίτια, ώστε να αξιοποιηθούν ξανά, είτε από τους ιδιοκτήτες τους είτε μέσω ενοικίασης, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί και σε κατοικούμενα ακίνητα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο anakainisi.tee.gov.gr έως τις 11 Ιανουαρίου 2027, αφού πρώτα εξασφαλιστεί η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας του ακινήτου.
  4. Από σήμερα οι αγρότες μας αγοράζουν φθηνότερο πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, χωρίς να περιμένουν την επιστροφή του φόρου. Το όφελος φτάνει τα 50,84 λεπτά το λίτρο και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ψηφιακό κουπόνι από την εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ. Αυξάνονται επίσης κατά 50% οι ποσότητες που δικαιούνται σε σχέση με πέρυσι.

Σημαντικά νέα είχαμε και από τις Βρυξέλλες, με την πολιτική συμφωνία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που δίνει μεγαλύτερη στήριξη στους νέους και μικρούς παραγωγούς και περισσότερη ευελιξία για τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Για τα κονδύλια, πάντως, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται.

5. Μετά την υποβολή στο ΣτΕ του Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίων Κυκλάδων, προχωράμε και στο Ιόνιο. Εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για 22 περιοχές Natura 2000, από τους Οθωνούς και την Κέρκυρα μέχρι τη Ζάκυνθο και τις Στροφάδες, και το επόμενο βήμα είναι η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τους κανόνες προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Με τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα προχωρά η δέσμευση που αναλάβαμε στη Διάσκεψη «Our Ocean», με στόχο να προστατεύεται πάνω από το 30% των ελληνικών θαλασσών πριν από το 2030. Παράλληλα, μπαίνει σε εφαρμογή και το Σχέδιο Διαχείρισης για τη Γυάρο, ένα πολύτιμο καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια, με μέτρα για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και την οργανωμένη επισκεψιμότητα του νησιού.

6. Επαναλειτουργούν τα ελικοδρόμια της Ερείκουσας και των Οθωνών στα Διαπόντια Νησιά, μετά από χρόνια υποβάθμισης. Στην Ερείκουσα έχει ήδη ολοκληρωθεί το 80% των εργασιών, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και στους Οθωνούς. Για τους κατοίκους αυτών των μικρών ακριτικών νησιών, ένα λειτουργικό ελικοδρόμιο σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και, κυρίως, δυνατότητα άμεσης αεροδιακομιδής όταν κάθε λεπτό μετράει.

7. Αυστηρότερα όρια στην έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνες χημικές ουσίες προβλέπει το νέο Προεδρικό Διάταγμα, που ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία. Συγκεκριμένα, μειώνονται τα επιτρεπόμενα όρια για τον μόλυβδο και θεσπίζονται για πρώτη φορά όρια για τις διισοκυανικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η ιατρική παρακολούθηση και βελτιώνονται οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας με νέα ψηφιακά εργαλεία.

8. Την Παρασκευή υψώθηκε στη Γαλλία η ελληνική σημαία στον «ΝΕΑΡΧΟ», τη δεύτερη υπερσύγχρονη φρεγάτα FDI του Πολεμικού μας Ναυτικού. Μόνο υπερηφάνεια! Τον Δεκέμβριο ακολουθεί ο «ΦΟΡΜΙΩΝ» και στη συνέχεια ο «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ». Είναι η συνέχεια μιας εβδομάδας με έντονο το αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκίνησε με την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είδαμε τη νέα γενιά οπλικών συστημάτων, αλλά και κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: τις χιλιάδες των πολιτών που περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να ανέβουν στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ». Ο σεβασμός στο «Όχι» του 1940 εκφράζεται σήμερα και έτσι: με μια Ελλάδα ισχυρή, που φυλάει τα σύνορά της και την ειρήνη.

Θα κλείσω με Θεσσαλονίκη και… φως. Ο Λευκός Πύργος φωτίζεται πλέον με έναν εντελώς νέο τρόπο, που αναδεικνύει την ομορφιά και την ιστορία του. Η αλλαγή έγινε χάρη σε δωρεά της METLEN και μέχρι τον Ιανουάριο του 2027 θα ακολουθήσουν το Επταπύργιο και τμήματα των Βυζαντινών Τειχών. Και μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, όσοι βρεθείτε στην πλατεία Αριστοτέλους αυτές τις ημέρες θα δείτε κάτι διαφορετικό: ένα υπαίθριο μουσείο design, στο πλαίσιο των πρώτων Design Dialogue Days της πρωτοβουλίας DNA Thessaloniki, με εκθέματα που ξεκινούν από αντικείμενα της καθημερινότητάς μας και φτάνουν μέχρι το κόκκινο χρώμα στις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Η έκθεση απλώνεται και σε 30 βιτρίνες του ιστορικού κέντρου, με ελεύθερη είσοδο έως την επόμενη Κυριακή. Δύο διαφορετικές πρωτοβουλίες που δείχνουν πόσο όμορφα μπορεί μια πόλη να συνδυάζει την ιστορία της με τη σύγχρονη δημιουργία. Καλή Κυριακή!»

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