Μητσοτάκης στο Reuters: «Παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Ο πρωθυπουργός μίλησε στο Reuters μετά την παρέμβασή του του σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη θαλάσσια ασφάλεια

Δημήτρης Μάνωλης

Μητσοτάκης στο Reuters: «Παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως «κατάφωρα παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, τονίζοντας ότι «αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία».

«Αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία, την πραγματικότητα ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά, τα οποία φαίνεται να εξαφανίζονται εντελώς στη συλλογιστική της Τουρκίας και της Λιβύης», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Άγκυρα και την Τρίπολη ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, παραγνωρίζοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Reuters,μετά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι δεν κινδυνεύουν οι έρευνες της Chevron νοτίως της Κρήτης και κάλεσε την Ε.Ε. να ενισχύσει τη ναυτική παρουσία της στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μητσοτάκης για Chevron: «Δεν υπάρχει κίνδυνος να αμφισβητηθούν οι έρευνες»

Μετά την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου το 2019, η Ελλάδα χορήγησε άδεια σε κοινοπραξία υπό την ηγεσία της αμερικανικής Chevron για έρευνες φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Κρήτης. Παράλληλα, επιδίωξε τη σύναψη χωριστής συμφωνίας με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να αμφισβητηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτές οι έρευνες».

Χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα και τη Λιβύη «φυσικούς γείτονες», ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τη βορειοαφρικανική χώρα να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις με την Αθήνα και να αντιμετωπίσει τις σχετικές συνομιλίες «πάρα πολύ σοβαρά».

Επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα - Έκκληση για διεθνή εκεχειρία

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός απηύθυνε επίσης έκκληση για άμεση «διεθνή εκεχειρία» με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τη βύθιση ελληνόκτητου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων την Τετάρτη.

Πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων στη δυτική Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Ο ελληνόκτητος και ελληνικά διαχειριζόμενος εμπορικός στόλος περιλαμβάνει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο εμπόριο της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, όπως επισημαίνεται από το Reuters.

Στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχουν ακτές η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουμανία και η Τουρκία, καθώς και η Ρωσία και η Ουκρανία, οι οποίες βρίσκονται σε πόλεμο μετά τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Χρειαζόμαστε κάποιας μορφής διεθνή εκεχειρία όσον αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπογράμμισε ότι αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» να καταστεί δυνατή η εξαγωγή σιτηρών από την περιοχή προς τις διεθνείς αγορές μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

«Οι Έλληνες πλοιοκτήτες θα ήταν οι πρώτοι που θα επανέρχονταν στις εμπορικές δραστηριότητες στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από την Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιζόταν η ασφαλής διέλευση», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην εκτόξευση του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών, επισημαίνοντας ότι τα έξοδα ναύλωσης και ασφάλισης των πλοίων «έχουν εκτοξευθεί στα ύψη».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ουκρανική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές των προϊόντων της.

«Είχαν μια εξαιρετικά πλούσια σοδειά, αλλά τώρα τα σιτηρά παραμένουν αποθηκευμένα στα σιλό, με κίνδυνο να σαπίσουν», ανέφερε.

«Δυστυχώς, προς το παρόν, η Ρωσία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε μια ουσιαστική συζήτηση», πρόσθεσε.

Ερυθρά Θάλασσα: Ζητεί ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες»

Ο πρωθυπουργός κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία έχει ως αποστολή την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το 2024, με στόχο την προστασία των πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας έχει προκαλέσει διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου και έχει ενισχύσει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, οκτώ μήνες μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Το επιχείρημά μου είναι απλό: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον να διατηρεί ουσιαστική παρουσία, με πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες, σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Χρειαζόμαστε περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν στις “Ασπίδες”», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στο Reuters.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν διαθέσει στρατιωτικά μέσα στην επιχείρηση, αλλά αυτό «προφανώς δεν επαρκεί».

Σύμφωνα με διπλωμάτες που μίλησαν στο Reuters, στα τέλη Σεπτεμβρίου συμμετείχαν στην επιχείρηση έξι πολεμικά πλοία.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικά στρατιωτικά αεροσκάφη και απέκρουσαν προέλαση δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, κοντά στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μια ιδιαίτερα σημαντική θαλάσσια δίοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

«Εάν θέλουμε πραγματικά να στείλουμε το μήνυμα στις χώρες του Κόλπου ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλειά τους, αλλά και ότι προστατεύουμε τις κρίσιμες αρτηρίες και τις θαλάσσιες οδούς που είναι απολύτως απαραίτητες για το ευρωπαϊκό εμπόριο, θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να αναπτύξουμε περισσότερα μέσα σε αυτή την περιοχή του κόσμου», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Τέλος, ερωτηθείς για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, να άρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας στην πολιτική επιβολής κυρώσεων κατά της Μόσχας.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να ασκήσουμε οικονομική πίεση και να επιβάλουμε μεγαλύτερο οικονομικό κόστος στη Ρωσία, ώστε να στείλουμε ένα απολύτως σαφές μήνυμα: όσο παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο, θα υφίστανται συγκεκριμένες οικονομικές συνέπειες», δήλωσε.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Αθήνας υπέρ της διατήρησης και ενίσχυσης της οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία, παρά τις πρόσφατες αλλαγές στην αμερικανική πολιτική κυρώσεων, όπως σημείωνεται στο τηλεγράφημα του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Βουτιά 1,38% στον Nasdaq με βαρίδι την Alphabet – Απώλειες και για τους τρεις δείκτες

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακομιδή 28χρονου από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

23:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Reuters: «Παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

23:47ANNOUNCEMENTS

Ένα πλοίο ιατρικής φροντίδας για τους κατοίκους του Αιγαίου: Το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος ενώνει δυνάμεις με τη Σύμπλευση

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral ο Πούτιν: Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης που τον έκανε να μοιάζει... μικροσκοπικός

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή των Ιωαννίνων

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιησούς Χριστός: Τι αποκαλύπτει αρχαίο κείμενο 2.000 ετών για την Ανάστασή του - Νέα μελέτη επανεξετάζει μαρτυρία «κλειδί» του 1ου αιώνα

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Άλπεις: Βρήκαν βαρέλι μπίρας του 1978 θαμμένο στον πάγο -Το άνοιξαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές εικόνες στην Ινδονησία: Πυροσβέστες φίλησαν το χώμα μόλις άρχισε να βρέχει - Βίντεο

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβραμόπουλος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και με Τσίπρα - Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές - 4 παιδιά ανάμεσα τους

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Βόλο: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ερειπωμένο σπίτι στην Νεάπολη

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Η «κρουαζιέρα χωρίς τέλος» έγινε εφιάλτης: Πλήρωσαν μια περιουσία και τους εγκατέλειψαν στην Καμπότζη

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις των Χούθι σε διυλιστήρια και δύο διεθνή αεροδρόμια

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Ακινητοποιημένα την Παρασκευή (30/10) τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού για τη φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς – Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή το λεωφορείο με τους μαθητές

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρακούν σφήνωσε το κεφάλι του σε κορμό δέντρου – Επιστρατεύτηκαν πυροσβέστες για να το σώσουν - Βίντεο

21:52LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, ο «καθηγητής» των X-Men

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού για τη φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς – Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή το λεωφορείο με τους μαθητές

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιησούς Χριστός: Τι αποκαλύπτει αρχαίο κείμενο 2.000 ετών για την Ανάστασή του - Νέα μελέτη επανεξετάζει μαρτυρία «κλειδί» του 1ου αιώνα

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ΕΚΤ – Η αποκάλυψη για την υγεία της

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι αγρότες επιστρέφουν στην καλλιέργεια οπίου

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Ακινητοποιημένα την Παρασκευή (30/10) τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Άλπεις: Βρήκαν βαρέλι μπίρας του 1978 θαμμένο στον πάγο -Το άνοιξαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral ο Πούτιν: Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης που τον έκανε να μοιάζει... μικροσκοπικός

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβραμόπουλος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και με Τσίπρα - Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές εικόνες στην Ινδονησία: Πυροσβέστες φίλησαν το χώμα μόλις άρχισε να βρέχει - Βίντεο

21:52LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, ο «καθηγητής» των X-Men

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων - Η επόμενη μέρα - Στο κάδρο Τουρκία και Κατάρ

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ