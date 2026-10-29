Η ανάγκη του Κυριάκου να μιλήσει στον ΠτΔ Τασούλα, πώς προέκυψε μαζί μας το Μπαχρέιν

Κι έτσι πολύ απλά, λίγες ώρες πριν την παρέλαση, και λίγες ώρες μετά την περιοδεία στο Κιλκίς και την τελετή φωταγώγησης του Λευκού Πύργου, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάθισαν σε ένα εστιατόριο της Παύλου Μελά να τα πουν. Οι δυο τους, ανεπίσημα, μακριά από το εθιμοτυπικό των ενημερώσεων μια φορά το μήνα στην Ηρώδου του Αττικού. Πάνω απ’ ένα ποτήρι κρασί, με τα μπουφάν απλωμένα στις καρέκλες, και τον Πρωθυπουργό ν’ ακούει προσεκτικά τον Κώστα Τασούλα, η πρώτη σκέψη είναι ότι ίσως ζητήθηκε συμβουλή για τον χειρισμό της υπόθεσης Μιχάλη Μπεκίρη, και την αναπλήρωσή του. Ο ρόλος του Διευθυντή στο Γραφείο Πρωθυπουργού στην Βουλή είναι κομβικός για την λειτουργία της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, και ο Τασούλας, πρόσωπο από τα παλιά, που ακούει ο Κυριάκος. Δεν έχουν μείνει και πολλά. Με την έννοια της εμπιστοσύνης εννοώ, όχι κυριολεκτικά, μην γίνουν παρεξηγήσεις.

Στον ΟΗΕ

Αμέσως μετά την στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός αναχώρησε για Νέα Υόρκη, από την οποία επιστρέφει τέλος της εβδομάδας. Σήμερα προεδρεύει σε συζήτηση υψηλού επιπέδου με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια» την οποία διοργάνωσε η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σ’ αυτή, ο Πρωθυπουργός θα θέσει κομψά το πρόβλημα με τους ταραξίες (Ιράν) του πλανήτη που νομίζουν ότι μπορούν να κλείνουν την διεθνή ναυσιπλοΐα, επειδή τυγχάνει να τους ανήκει η ξηρά δίπλα σ’ ένα πέρασμα όπως το Ορμούζ, αλλά και σε άλλους, που νομίζουν ότι μπορεί να ‘καταπίνουν’ ολόκληρα κράτη στον χάρτη (Τουρκία) συνάπτοντας συμφωνίες με failed state, όπως η Λιβύη.

Εκτός από το βήμα του ΟΗΕ μάλλον θα υπάρξει και μια συνέντευξη, αυτή την φορά στο Reuters για να μεταφερθεί σε περισσότερους το μήνυμα.

Στη Μανάμα

Αύριο ο Κυριάκος θα λάβει μέρος με zoom στο IISS Manama Dialogue. Πρόκειται για έναν θεσμό του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών του Μπαχρέιν, ένα πολύ πολύ μικρό κρατίδιο του Κόλπου, το οποίο με τα βίας είναι ορατό στον χάρτη.

Πρόκειται για ένα νησιωτικό κράτος που συνδέεται με την ξηρά μέσω μιας γέφυρας 25 χιλιομέτρων με την Σαουδική Αραβία. Έχει λίγο παραπάνω από ενάμιση εκατομμύριο κατοίκους, ενώ η Manama είναι η πρωτεύουσα

και μεγαλύτερη πόλη. Παλαιότερα ζούσε από τους βουτηχτές μαργαριταριών, όμως τα τελευταία χρόνια, εκτός από τον πλούτο λόγω πετρελαίου κλπ, έχει αναδειχθεί σε χρηματοοικονομικό κέντρο της περιοχής θυμίζοντας περισσότερο City,

παρά γραφικό νησιωτικό σύμπλεγμα. Το Μπαχρέιν ήταν η έκπληξη προχθές, όταν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης ανέγνωσε την δήλωση έξι κρατών και οντοτήτων, κατά της αναγνώρισης του τουρκολιβυκού (Ελλάδα, Αίγυπτος, ΕΕ, Κύπρος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν). Κι όμως.

Όπως μου είπε πολυταξιδεμένος αξιοσέβαστος επισκέπτης, οι μικρές μοναρχίες του Κόλπου, τώρα που τα είδαν όλα από το Ιράν, αναθεωρούν πολλά από την πολιτική τους. Έτσι λοιπόν το λιλιπούτειο Μπαχρέιν το οποίο δέχτηκε τους πυραύλους του Ιράν και ένιωσε την απλή και άδολη τρομοκρατία του γείτονα, βρέθηκε να συνυπογράφει την ανακοίνωση κατά της Τουρκίας μαζί μας. Superb.

Είχε πάει

Φυσικά αυτά δεν γίνονται τυχαία. Οι σχέσεις καλλιεργούνται. Ο Γεραπετρίτης είχε πάει πέρισυ στο Manana Dialogue, στο οποίο είχε πάει και ο πολύς Τομ Μπάρακ ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, αλλά δε νομίζω φέτος. Πρόπερσι είχε πάει ο πρώην Σύμβουλος Ασφαλείας του ΠΘ Θάνος Ντόκος, ενώ το ’20 και το ’21 είχε πάει ο ΥΠΕΞ Δένδιας. Επί της ουσίας το Manama είναι μια πλατφόρμα διαλόγου η οποία προσφέρεται σε αρχηγούς κρατών, υπουργούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς από τη Μέση Ανατολή, τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία προκειμένου να συζητήσουν θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και περιφερειακής ασφάλειας.

Τον Μάη

Πριν μιλήσει για τα μεγάλα, ο Κυριάκος πέταξε ανέμελα κι ένα, "θα είμαστε ξανά εδώ τον Απρίλιο, γιατί μετά έρχονται εκλογές" , στους κατοίκους του Κιλκίς μιλώντας για τα εγκαίνια του δρόμου Κιλκίς-Θεσσαλονίκη. Τα ημερολόγια άνοιξαν ξανά και καρφώθηκαν στις 16, να έχει περάσει και η Κυριακή του Άπιστου Θωμά (9 Μαϊου). Βέβαια, αν χρειαστούν δεύτερες κάλπες οι επόμενες Κυριακές θα έχουν ένα προβληματάκι με τις Πανελλήνιες, αλλά μέχρι τότε υπάρχει χρόνος για αλλαγές σε όλ’ αυτά.

Η χειραψία

Ο Κυριάκος πάντως έφυγε μ’ ένα πλατύ χαμόγελο φέτος απ’ την Θεσσαλονίκη. Στην εξέδρα των επισήμων είχε το προνόμιο ν’ ανταλλάξει πολιτισμένη χειραψία με το Νίκο Ανδρουλάκη,

ο οποίος ανέβηκε επίσης πάνω για την στρατιωτική παρέλαση. Στην εξέδρα των επισήμων ήταν κι ο Νατσιός της «Νίκης», ενώ η Πρόεδρος του Συριζα Ρένα το απέφυγε, παρ’ ότι ήταν επίσης επάνω.

Είχε πάει για εκδήλωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς και της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (ΕΔΙΑ), υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κεντρικό σύνθημα του του Μανώλη Γλέζου: «Απαιτούμε, δεν επαιτούμε τις γερμανικές οφειλές!».

Εκεί συναντήθηκε με παλιούς συντρόφους της Νέας Αριστεράς

με τους οποίους γίνεται εδώ και καιρό προσπάθεια εκλογικής συμπόρευσης μήπως καταφέρουν και μπουν στην Βουλή.

Το κρύο

Μια ιδιαίτερη στιγμή της φετινής 28ης στην Θεσσαλονίκη ήταν η φωταγώγηση του Λευκού Πύργου. Η τελετή ήταν σεμνή, και ζεστή, παρά το ψοφόκρυο. «Τους είπα βάλτε κι ένα παλτό» αποκάλυψε ο Πρόεδρος της Metlen και χορηγός του έργου φωτισμού των σπουδαίων μνημείων της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι μπορεί στην Αθήνα να είχε 23 βαθμούς, αλλά βράδυ τέλος Οκτωβρίου επάνω είναι αλλιώς.

Και πράγματι: το δάγκωσαν όλοι.

Εκτός από τον φωτισμό καθαυτό του Λευκού Πύργου δια χειρός Ελευθερίας Ντεκώ, ωραία έκπληξη ήταν η εκτέλεση της Μισιρλού από γυναικείο κουαρτέτο εγχόρδων. Εννοείται πως όλοι οι γαλάζιοι ήταν εκεί. Στο τέλος, το περίεργο αυτί μου, γοητευμένο από την Μισιρλού, και μισοπαγωμένο απ’ το κρύο, έπιασε τα καρντάσια να πειράζουν τον υφυπουργό Χατζηβασιλείου

σχολιάζοντας μπροστά στον Πρωθυπουργό ότι το πρωί ήταν στις Σέρρες, το μεσημέρι στο Κιλκίς, και τώρα στον Λευκό Πύργο.

«Αρχίζω να ανησυχώ αν ασχολείται καθόλου με τις Σέρρες» πέταξε ανάλαφρα ο Κυριάκος. Πάντως καταθέτω ότι χθες ο Χάτζη ήταν στις παρελάσεις στας Σέρρας όπου κυρίες τον κυνηγούσαν να του δώσουν κουλουράκια.

Σας φιλώ

Η Πυθία