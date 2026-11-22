Διασώστες μεταφέρουν το σώμα ενός πενθούντα στη Γιενάγκοα της Νιγηρίας, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν η βάρκα του ανατράπηκε ενώ κατευθυνόταν προς μια κηδεία.

Snapshot Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο σε ποταμό της πολιτείας Μπαγιέλσα στη Νιγηρία την Παρασκευή.

Το πλεούμενο μετέφερε επιβάτες που πήγαιναν σε κηδεία και ανατράπηκε στη συμβολή ποταμών στην περιοχή Νότια Ίτζο.

Άλλοι 24 άνθρωποι διασώθηκαν μετά το ναυάγιο, ενώ οι έρευνες για επιπλέον θύματα συνεχίζονται.

Η υπερφόρτωση, η έλλειψη συντήρησης και οι παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας είναι συχνές αιτίες ναυαγίων στα ποτάμια της Νιγηρίας.

Τον Αύγουστο και τον Ιανουάριο σημειώθηκαν επίσης θανατηφόρα ναυάγια με δεκάδες νεκρούς σε άλλες περιοχές της χώρας. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο στη νότια Νιγηρία προχθές Παρασκευή, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, μετά τον εντοπισμό κι άλλων θυμάτων, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα παραμένει ακόμη σε εξέλιξη.Πλεούμενο με δεκάδες ανθρώπους που πήγαιναν σε κηδεία στην πολιτεία Μπαγιέλσα ανατράπηκε σε ποταμό.

Προηγούμενος απολογισμός, τον οποίο είχε δημοσιοποιήσει η αστυνομία την ίδια ημέρα, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς.«Μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί 24 πτώματα στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», ενημέρωσε ο Μάνζο Εζέκιελ, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων (NEMA), σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Το δυστύχημα έγινε «στη συμβολή ποταμών» στην περιοχή Νότια Ίτζο στην πολιτεία Μπαγιέλσα, ανέφερε προχθές Παρασκευή η αστυνομία της πολιτείας.Το σκάφος μετέφερε ανθρώπους που πήγαιναν από την Αγιάμα στην Ουκούμπι «για μια κηδεία», σύμφωνα με την αστυνομία.Οι άνθρωποι «που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την τραγωδία δεν άξιζαν να πεθάνουν με τέτοιο τρόπο», ήταν η αντίδραση του προέδρου Μπόλα Τινούμπου.Άλλοι 24 άνθρωποι διασώθηκαν μετά το ναυάγιο, σύμφωνα με την αστυνομία, που κινητοποίησε δύτες στην περιοχή.

Τα πτώματα δυο ενηλίκων και δυο παιδιών βρέθηκαν το βράδυ της ίδιας ημέρας από συνεργεία έρευνας και διάσωσης.Οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες με πλεούμενα μέσω ποταμών είναι πολλές στον τομέα του Δέλτα του Νίγηρα, όπου υπάρχουν πολλοί παραπόταμοι και ο Νίγηρας εκβάλλει στον Ατλαντικό.Όμως τα δυστυχήματα είναι επίσης πολλά στα ιδιαίτερα πολυσύχναστα πλεύσιμα ποτάμια της Νιγηρίας, ιδίως εξαιτίας υπερφόρτωσης σκαφών, έλλειψης σωστής συντήρησης, παραβιάσεων κανόνων ασφαλείας...Τον Αύγουστο, τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο στην πολιτεία Σόκοτο, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 26 άνθρωποι πνίγηκαν στον βορρά όταν πλεούμενο που μετέφερε αγρότες και αλιείς από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε βυθίστηκε.

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