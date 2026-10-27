Νιγηρία: Δολοφονήθηκε μουσουλμάνος θρησκευτικός ηγέτης που ήταν υπέρ του διαλόγου με Χριστιανούς

Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του Γιαχάγια Ιμπραχίμ Μασουσούκα και του συνεργάτη του έξω από το σπίτι του - Οι απειλές, η σύγκρουση με ακραίους κληρικούς και η καταδίκη από τη Διεθνή Αμνηστία

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νιγηρία: Δολοφονήθηκε μουσουλμάνος θρησκευτικός ηγέτης που ήταν υπέρ του διαλόγου με Χριστιανούς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γιαχάγια Ιμπραχίμ Μασουσούκα, μετριοπαθής μουσουλμάνος ηγέτης υπέρ του διαθρησκευτικού διαλόγου, δολοφονήθηκε σε ένοπλη επίθεση στη βόρεια Νιγηρία.
  • Η δολοφονία έγινε από δύο ένοπλους που τον πυροβόλησαν έξω από το σπίτι του στην πόλη Ντουτσίν-Μα, στην πολιτεία Κατσίνα.
  • Ο Μασουσούκα είχε συγκρουστεί με ακραίους ουαχαμπίτες και δεχόταν απειλές για τη ζωή του λόγω των ειρηνικών του θέσεων.
  • Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τη δολοφονία και τόνισε τις σοβαρές απειλές που δεχόταν ο θρησκευτικός ηγέτης.
  • Η επίθεση αναδεικνύει τη θρησκευτική βία και τη διχόνοια που επικρατούν στη Νιγηρία, ιδιαίτερα μεταξύ του μουσουλμανικού βορρά και του χριστιανικού νότου.
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Αποτροπιασμό προκαλεί η εν ψυχρώ δολοφονία ενός από τους πλέον προβεβλημένους μετριοπαθείς μουσουλμάνους ηγέτες στη Νιγηρία, ο οποίος είχε αφιερώσει τη ζωή του στην προώθηση της ειρήνης και του διαθρησκευτικού διαλόγου. Ο λόγος για τον Γιαχάγια Ιμπραχίμ Μασουσούκα, ο οποίος έπεσε νεκρός σε ενέδρα που του έστησαν ένοπλοι, πληρώνοντας με τη ζωή του το θάρρος να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στους μουσουλμάνους εξτρεμιστές.

Το αιματηρό χτύπημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Ντουτσίν-Μα, που βρίσκεται στην πολιτεία Κατσίνα της βόρειας Νιγηρίας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας, Αμπουμπακάρ Σαντίκ Αλιγιού, ο θρησκευτικός ηγέτης και ο στενός συνεργάτης του, Άνταμου Αμπουμπακάρ, βρίσκονταν ανυποψίαστοι έξω από την κατοικία του Μασουσούκα όταν δέχθηκαν την επίθεση. Δύο άγνωστοι εκτελεστές που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν τους δύο άνδρες και άνοιξαν πυρ εναντίον τους, τραυματίζοντάς τους θανάσιμα, πριν τραπούν σε φυγή μέσα στο σκοτάδι.

Ο Γιαχάγια Ιμπραχίμ Μασουσούκα δεν ήταν μια τυχαία φιγούρα. Ήταν μια εξαιρετικά επιδραστική φωνή με τεράστια απήχηση, διατηρώντας περισσότερους από 436.000 ακόλουθους στο Facebook, μέσω του οποίου περνούσε τα μηνύματά του για ειρηνική συνύπαρξη. Η δράση του ωστόσο τον είχε βάλει στο στόχαστρο. Στο παρελθόν είχε συγκρουστεί ανοιχτά με σκληροπυρηνικούς ουαχαμπίτες θρησκευτικούς αξιωματούχους, με τους επικριτές του να φτάνουν στο σημείο να τον κατηγορούν ακόμη και για βλασφημία. Παράλληλα, δεν δίσταζε να εκφράζεται δημόσια και με τόλμη για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, καταδικάζοντας την ανεξέλεγκτη ανασφάλεια που μαστίζει τη χώρα του.

Η στυγερή δολοφονία προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η διεθνής οργάνωση καταδίκασε απερίφραστα τη «βάρβαρη δολοφονία» του επιφανούς θρησκευτικού αξιωματούχου, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ο Μασουσούκα δεχόταν το τελευταίο διάστημα σοβαρές απειλές για τη ζωή του, οι οποίες τελικά έγιναν πραγματικότητα με τον πιο τραγικό τρόπο.

Το έγκλημα ρίχνει για άλλη μια φορά φως στο εκρηκτικό σκηνικό που επικρατεί στην πολυπληθέστερη χώρα της αφρικανικής ηπείρου. Με πληθυσμό που αγγίζει τα 240 εκατομμύρια κατοίκους, η Νιγηρία παραμένει βαθιά διχασμένη ανάμεσα στον κατά βάση χριστιανικό νότο και τον κυρίως μουσουλμανικό βορρά. Ειδικά οι βόρειες πολιτείες αντιμετωπίζουν μια τρομακτική έξαρση θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, αποτελώντας ταυτόχρονα θέατρο ακραίας βίας από ένοπλες τζιχαντιστικές οργανώσεις.

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