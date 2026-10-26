Σφαγή στη Νιγηρία: Στους 50 οι νεκροί από την επίθεση σε χωριό – Πτώματα εντοπίστηκαν σε ποτάμι

Snapshot Στους 50 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση ενόπλων στο χωριό Μπινάρι της πολιτείας Ταράμπα στη Νιγηρία, μετά τον εντοπισμό επιπλέον πτωμάτων σε ποτάμι.

Οι δράστες επιτέθηκαν με μοτοσικλέτες, άνοιξαν πυρ, λεηλάτησαν καταστήματα και πυρπόλησαν σπίτια πριν αποχωρήσουν.

Πολλοί κάτοικοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, πνίγηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν στο ποτάμι κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η περιοχή Ταράμπα πλήττεται από ένοπλες συμμορίες με οικονομικά κίνητρα που επιτίθενται σε χωριά και απαγάγουν κατοίκους για λύτρα.

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τις νιγηριανές αρχές για αποτυχία προστασίας των αγροτικών κοινοτήτων και ζητά έρευνα και απόδοση ευθυνών. Snapshot powered by AI

Τους 50 φτάνουν οι νεκροί από την επίθεση ενόπλων στο χωριό Μπινάρι της Νιγηρίας, σύμφωνα με νεότερες μαρτυρίες κατοίκων στο Γαλλικό Πρακτορείο, μετά τον εντοπισμό δεκάδων ακόμη πτωμάτων.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή, λίγο μετά τη μουσουλμανική προσευχή, όταν δεκάδες ένοπλοι έφτασαν στο χωριό με μοτοσικλέτες και άνοιξαν πυρ εναντίον κατοίκων.

Οι δράστες λεηλάτησαν καταστήματα, άρπαξαν τρόφιμα, χρήματα και μοτοσικλέτες και έβαλαν φωτιά σε σπίτια και περιουσίες πριν αποχωρήσουν.

Ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για περίπου 20 νεκρούς. Ωστόσο, κάτοικοι ανέφεραν την Κυριακή ότι βρέθηκαν ακόμη 43 πτώματα μέσα και γύρω από το ποτάμι, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους 50.

«Πολλοί κάτοικοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έτρεξαν προς το ποτάμι για να γλιτώσουν από τους ενόπλους», ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο AFP. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, αρκετοί πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει πάντως δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς οι αρχές, οι κάτοικοι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δώσει διαφορετικούς απολογισμούς. Η κυβέρνηση της πολιτείας Ταράμπα είχε ανακοινώσει μικρότερο αριθμό νεκρών, ενώ η Διεθνής Αμνηστία είχε κάνει λόγο για τουλάχιστον 40 θύματα.

Καταδίωξαν κατοίκους μέχρι το ποτάμι

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ένοπλοι καταδίωξαν κατοίκους που προσπαθούσαν να διαφύγουν προς το ποτάμι, με αποτέλεσμα αρκετοί να χάσουν τη ζωή τους στο νερό.

Η περισυλλογή των θυμάτων συνεχίστηκε για ώρες, καθώς πολλοί κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει την περιοχή και αρκετοί εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πολιτεία Ταράμπα, μια περιοχή που βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με ένοπλες συμμορίες όσο και με άλλες μορφές βίας που έχουν εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στη βόρεια και κεντρική Νιγηρία.

Οι συγκεκριμένες συμμορίες, γνωστές στη χώρα ως «bandits», δρουν κυρίως με οικονομικό κίνητρο. Επιτίθενται σε χωριά, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα, λεηλατούν περιουσίες και επιβάλλουν παράνομες πληρωμές σε αγρότες και μεταλλωρύχους.

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε εκ νέου τις νιγηριανές αρχές ότι δεν έχουν καταφέρει να προστατεύσουν τις αγροτικές κοινότητες από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, ζητώντας έρευνα και απόδοση ευθυνών.

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