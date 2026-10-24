Κένυα: Δεύτερος νεκρός από τον ιό Έμπολα στο Ναϊρόμπι και νέα κρούσματα στη Νιγηρία

Snapshot εύτερος θάνατος από τον ιό Έμπολα καταγράφηκε στην Κένυα, με τη 65χρονη ασθενή να ήταν σε καραντίνα και συγγενής του πρώτου θύματος.

Στην Κένυα έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα Έμπολα, με 135 άτομα σε απομόνωση και επτά ασθενείς σε νοσηλεία.

Η επιδημία του ιού Έμπολα επεκτείνεται σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση του ιού στην ήπειρο.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για την Κένυα, συστήνοντας επανεξέταση των ταξιδιωτικών σχεδίων για υγειονομικούς λόγους.

Στη Νιγηρία επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, με μια Ελβετίδα ασθενή σε θεραπεία και 44 επαφές της σε ιχνηλάτηση και απομόνωση. Snapshot powered by AI

Μια 65χρονη γυναίκα κατέληξε στο Ναϊρόμπι, αποτελώντας το δεύτερο θύμα του ιού Έμπολα στην Κένυα. Όπως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ από το υπουργείο Υγείας της χώρας, η ασθενής εμφάνισε τα συμπτώματα ενώ βρισκόταν ήδη σε καθεστώς καραντίνας. Ήταν στενή επαφή και συγγενής του πρώτου Κενυάτη που έχασε τη ζωή του από τη νόσο στις 5 Οκτωβρίου, έχοντας επιστρέψει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι κενυατικές αρχές έθεσαν σε απομόνωση 135 επαφές του αρχικού ασθενούς, καταγράφοντας μέχρι σήμερα 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Εκτός των δύο νεκρών, οι υπόλοιποι επτά επιζώντες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα παραμένοντας σε ειδικούς θαλάμους νοσηλείας.

Τα κρούσματα της ασθένειας εντοπίζονται πλέον σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, καταγράφοντας την ευρύτερη γεωγραφική εξάπλωση που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην ήπειρο για τον συγκεκριμένο ιό. Τη Δευτέρα, το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε στην έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας για την Κένυα. Το υπουργείο προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να ξανασκεφτούν τυχόν σχέδια επίσκεψης στη χώρα για αυστηρούς υγειονομικούς λόγους. Η νέα αυτή επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει καμία εγκεκριμένη θεραπεία ή διαθέσιμο εμβόλιο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 10.000 κρούσματα και 4.600 θάνατοι.

Την Τρίτη, η Νιγηρία προστέθηκε στον χάρτη της επιδημίας ως η τέταρτη χώρα που αναφέρει μολύνσεις. Μια Ελβετίδα, σύζυγος συνεργάτη της ελβετικής πρεσβείας στην Αμπούτζα, βρέθηκε θετική στον ιό. Το ζευγάρι είχε πρόσφατα ταξιδέψει στην Ουγκάντα, δίχως να έχει επισκεφθεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι υγειονομικές υπηρεσίες ιχνηλάτησαν 44 στενές επαφές της ασθενούς, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και ο σύζυγός της. Εκείνος παραμένει σε αυστηρή απομόνωση, αν και προσώρας δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Η γυναίκα λαμβάνει θεραπεία σε ιδιωτική κλινική στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας, όπως ακριβώς επιβεβαίωσαν και οι ελβετικές αρχές.

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