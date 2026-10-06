Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα του ιού Έμπολα στην Κένυα - Ο ασθενής πέθανε στο Ναϊρόμπι

Snapshot Επιβεβαιώθηκε το πρώτορούσμα του ιού Έμπολα στην Κένυα σε έναν Κενυάτη που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πέθανε στο Ναϊρόμπι.

Ο ασθενής είχε εκδηλώσει συμπτώματα πριν από έναν μήνα και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομεία της ΛΔ Κονγκό πριν ταξιδέψει αεροπορικώς στην Κένυα.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό μέσα στο 2023, σε μια από τις πιο φονικές επιδημίες της χώρας.

Η τρέχουσα επιδημία προκλήθηκε από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο, για το οποίο δεν υπάρχει γνωστό εμβόλιο, και συνεχίζει να εξαπλώνεται κυρίως στο ανατολικό Κονγκό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε απαλλαγμένη από Έμπολα την Ουγκάντα τον Αύγουστο, όπου είχαν καταγραφεί δύο θάνατοι, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις παραμένουν στη ΛΔ Κονγκό. Snapshot powered by AI

Επιβεβαιώθηκε επίσημα ένα πρώτο κρούσμα του ιού Έμπολα στην Κένυα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας, Άντεν Ντουάλε.

Πρόκειται για έναν υπήκοο της Κένυας, ο οποίος ζούσε εδώ και επτά χρόνια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και πραγματοποίησε το ταξίδι της επιστροφής του στο Ναϊρόμπι το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με τον Ντουάλε, ο ασθενής είχε εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου πριν από έναν μήνα, και νοσηλεύτηκε σε διάφορα νοσοκομεία στη ΛΔ Κονγκό.

Ο ασθενής ταξίδευε αεροπορικώς το Σάββατο προς το Ναϊρόμπι, και καθώς προσγειώθηκε στο κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης, υποβλήθηκε στις καθιερωμένες διαδικασίες ελέγχου δημόσιας υγείας. Αμέσως μετά, μεταφέρθηκε από συγγενή του σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής έφερε το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.

Ο ασθενής έχασε την ζωή του λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην πρωτεύουσα της Κένυας.

Παράλληλα, ο Ντουάλε δήλωσε ότι έχουν εντοπιστεί 28 άτομα που ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή, μεταξύ των οποίων μέλη της οικογένειας και υγειονομικό προσωπικό που φρόντιζε τον ασθενή. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανίχνευση άλλων 23 επιβατών που ταξίδεψαν με την ίδια πτήση από την Ουγκάντα.

Τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή θα παραμείνουν σε απομόνωση για 21 ημέρες και θα αποδεσμευτούν αφού το αποτέλεσμα των εξετάσεών τους για τον ιό είναι αρνητικό, δήλωσε ο επικεφαλής του υπουργείου, Πάτρικ Αμόθ.

Ο ασθενής θα ταφεί εντός 24 ωρών, σύμφωνα με τα συνιστώμενα πρωτόκολλα δημόσιας ασφάλειας.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό φέτος, σε μια επιδημία που έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη και η πιο φονική στην ιστορία της χώρας, ξεπερνώντας αυτή της περιόδου 2018-2020.

Παράλληλα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά από αυτή που καταγράφηκε στη δυτική Αφρική το 2014- 2016, όταν μολύνθηκαν πάνω από 28.600 άνθρωποι και πέθαναν περισσότεροι από 11.000 στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε

Λίγο μετά την αναγγελία της επιδημίας Έμπολα από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τον Μάιο, καταγράφηκαν κρούσματα και στην Ουγκάντα, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τη χώρα «απαλλαγμένη από τη νόσο» τον Αύγουστο.

Έκτοτε, όλες οι περιπτώσεις της νόσου έχουν καταγραφεί μόνο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η τρέχουσα επιδημία έχει προκληθεί από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα, το οποίο είναι σχετικά σπάνιο και για το οποίο δεν υπάρχει γνωστό εμβόλιο.

Η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό και ο ΟΗΕ ανακοίνωσαν τον Σεπτέμβριο ότι παρατηρούνται ενδείξεις περιορισμού των μολύνσεων σε κάποιες περιοχές της επαρχίας Ιτούρι, από όπου ξεκίνησε η επιδημία.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ο Έμπολα συνεχίζει να μεταδίδεται με ταχύτητα στο ανατολικό Κονγκό. Η επαρχία Νότιο Ουμπάνγκι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, είναι η έβδομη στην οποία έχει εξαπλωθεί η επιδημία αφού ένας άνδρας που είχε ταξιδέψει εκεί από το ανατολικό Κονγκό πέθανε από Έμπολα.