Νιγηρία: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα Έμπολα - Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Snapshot Η Νιγηρία επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα Έμπολα στην Αμπούτζα σε γυναίκα που ταξίδεψε πρόσφατα από την Ουγκάντα.

Οι υγειονομικές αρχές της Νιγηρίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και έχουν ταυτοποιήσει 44 στενές επαφές της ασθενούς για ιχνηλάτηση.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αντιμετωπίζει τη φονικότερη επιδημία Έμπολα στην ιστορία της, με πάνω από 9.000 κρούσματα και 4.381 θανάτους.

Η Κένυα ανακοίνωσε το ένατο κρούσμα Έμπολα, με την πλειονότητα των ασθενών να έχουν έρθει σε επαφή με τον πρώτο επιβεβαιωμένο ασθενή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν ταξιδιωτική προειδοποίηση για την Κένυα, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν ή να επανεξετάσουν τα ταξίδια προς τη χώρα. Snapshot powered by AI

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα Έμπολα ανακοίνωσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου η κυβέρνηση της Νιγηρίας, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας. Το περιστατικό εντοπίστηκε στην Αμπούτζα, την πρωτεύουσα του πολυπληθέστερου κράτους της Αφρικής, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω διασποράς του ιού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Νιγηρίας, Μουχαμάντ Αλί Πάτε, πρόκειται για γυναίκα η οποία είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη χώρα από την Ουγκάντα με διεθνή πτήση. Μετά την άφιξή της, εισήχθη σε ιδιωτική κλινική στην Αμπούτζα, όπου παρέμεινε για αρκετές ημέρες και έλαβε ιατρική φροντίδα προτού επιβεβαιωθεί ότι είχε προσβληθεί από τον ιό.

Μετά την ανακοίνωση του περιστατικού, η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση προς όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας να βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα πιθανά νέα κρούσματα και να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.

Εντοπίστηκαν 44 στενές επαφές της ασθενούς

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών της γυναίκας. Όπως γνωστοποίησε ο Νιγηριανός υπουργός Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 44 άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με την ασθενή.

Η παρακολούθηση των συγκεκριμένων προσώπων αποτελεί βασικό μέτρο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, καθώς ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών νέων περιστατικών είναι καθοριστικός για την αντιμετώπιση μιας επιδημίας Έμπολα.

Δραματική η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Την ίδια στιγμή, η επιδημιολογική εικόνα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη από τον Μάιο με τη 17η επιδημία Έμπολα στην ιστορία της, η οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει εξελιχθεί στη φονικότερη που έχει καταγραφεί ποτέ εκεί.

Ο απολογισμός των υγειονομικών αρχών του Κονγκό ξεπερνά τα 9.000 κρούσματα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 4.381.

Η εξέλιξη της επιδημίας στην κεντρική Αφρική, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων περιστατικών και σε άλλες χώρες, εντείνει την ανάγκη για αυξημένη επιτήρηση και συντονισμό των υγειονομικών υπηρεσιών.

Το ένατο κρούσμα Έμπολα ανακοίνωσε η Κένυα

Νέα δεδομένα προέκυψαν την ίδια ημέρα και στην Κένυα, όπου οι αρχές επιβεβαίωσαν το ένατο κρούσμα Έμπολα.

Το πρώτο περιστατικό στη χώρα είχε ανακοινωθεί στις 6 Οκτωβρίου, μετά τον θάνατο στο Ναϊρόμπι επιχειρηματία περίπου 40 ετών, ο οποίος είχε ζήσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στη συνέχεια, καταγράφηκαν ακόμη οκτώ κρούσματα, με την πλειονότητα των ασθενών να έχει έρθει σε στενή επαφή με τον πρώτο άνδρα που προσβλήθηκε από τον ιό.

Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει την ανησυχία για τη διασπορά της νόσου στην ανατολική Αφρική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασης.

Ταξιδιωτική προειδοποίηση από τις ΗΠΑ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν ταξιδιωτική προειδοποίηση προς τους πολίτες τους σχετικά με την Κένυα, καλώντας τους να αποφύγουν τα ταξίδια προς τη χώρα και να επανεξετάσουν την αναγκαιότητα των μετακινήσεών τους.

Οι τελευταίες εξελίξεις σε Νιγηρία και Κένυα, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα της επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, διατηρούν την επιδημιολογική επιτήρηση στην περιοχή στο επίκεντρο της προσοχής των υγειονομικών αρχών.